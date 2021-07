Toyota Highlander hybrid : l'hybride des familles - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

En bref SUV hybride

A partir de 62 500 €

7 places

Le nouveau Toyota Highlander exposé sur la piste du cirque Micheletty, s’installe au-dessus du Rav4 dans la gamme du constructeur japonais Toyota, mais contrairement à ce dernier, il ne peut recevoir de batteries rechargeables sur secteur. Officiellement, cela permet de contenir la consommation de carburant en toutes circonstances, et notamment sur longs trajets, ce type d’hybridation n’imposant pas l’emport d’accumulateurs importants, donc lourds. Fabriqué aux Etats-Unis, où il trouve son principal marché, il y est proposé depuis 2000. Celui qui arrive chez nous en représente la 4e génération.

L'avis de notre expert technique : Pierre Desjardins C'est le gros pépère de Toyota avec une motorisation proche du Rav4 hybride dans sa version à transmission intégrale. La recette a les mêmes ingrédients, un gros 4 cylindres 2,5 atmosphérique à cycle Atkinson de 190 ch et deux moteurs électriques, un de 182 ch à l'avant et un de 54 ch à l'arrière pour avoir quatre roues motrices et un total de 248 ch, un train épicycloïdal type CVT et une petite batterie de 1,59 kWh. Alors la consommation officielle WLTP peut paraître élevée pour un véhicule hybride, on parle de 7,0 à 7,1 l/100 km, mais il faut quand même dire que c'est un engin qui tutoie les 2,2 tonnes et que c'est un chiffre non seulement réaliste en conditions réelles mais qu'on peut de plus faire mieux avec un peu d'éco-conduite. On a vraiment 20 ans d'expérience de Toyota dans le domaine qui parle.



Comme il doit être accepté sur tous les continents, Toyota a choisi un design passe-partout. Même constat dans l’habitacle, sans cachet particulier mais bien fabriqué. Les places centrales se révèlent fort agréables, puisque la banquette coulisse, profite de dossiers inclinables et même d’un chauffage. À l’avant, on découvre un tableau de bord bien agencé, comprenant derrière le volant un combiné d’instruments à affichage mixte digital/analogique, pas très hi-tech mais fort lisible et c’est bien là le principal. Frôlant les 5 m de long, le Toyota accueille dignement 7 passagers (et 348 litres de bagages), et, toutes banquettes rabattues, 1 909 litres de chargement. Un vrai déménageur ! Sur la troisième rangée de sièges, on sera à l’étroit si on mesure plus d’1,60 m, mais il y a pire ailleurs.

Sous le capot, on retrouve le 2,5 l atmosphérique du Rav4 développant 190 ch. Il se jouxte d’un bloc électrique qui apporte un complément de 182 ch. À l’arrière, un second moteur électrique de 54 ch se charge d’animer les roues (il n’y a pas d’arbre de transmission central). L’ensemble offre une puissance totale combinée de 248 ch. Comme sur les autres Toyota à motorisation mixte, la transmission est à variation continue. En mode EV, on peut même rouler 2 ou 3 km en tout électrique, en effleurant l’accélérateur, mais pas plus. Sinon, le bloc thermique se réveille.

La transmission CVT réagit promptement et modère ses patinages intrinsèques. Jamais n’a-t-on la sensation de conduire un véhicule sous-motorisé. Quant à la consommation mixte (ville, route, autoroute), elle reste modérée. Elle tombe aisément sous les 8 l/100 km : plus que raisonnable vu le poids de l’engin. A la conduite, on ne sent pas l’influence des près de 2,2 tonnes. Le Highlander profite de trains roulants bien adaptés, conciliant précision de bon aloi et adhérence certaine.

Pour le grand public, le Highlander n’est disponible qu’en finition Lounge. Elle comprend un équipement très complet, de la sellerie cuir chauffante et réfrigérée à réglages électriques, à la clim auto trizone en passant la sono JBL, le GPS, etc. Elle est facturée 62 500 €.

PROSPECTIVE FIABILITE Le Toyota Highlander est une nouveauté chez nous, mais est bien connu sur d'autres marchés. Il est conforme à la réputation de fiabilité de Toyota, c'est à dire qu'il excelle dans ce domaine. La presse étrangère (nord-américaine) titre régulièrement "It's hard to go wrong with a Toyota Highlander", ce qui se traduit pas "Il est difficile de se tromper avec un Toyota Highlander". De plus, il utilise le bloc thermique 2.5 bien connu, qui meut aussi le Rav-4, et qui est sans souci. Donc, même si il vient de sortir chez nous, on peut déjà le conseiller pour sa fiabilité.

