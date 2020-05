Toyota va commercialiser en France le Highlander, gros SUV hybride 7 places

La famille de SUV de Toyota vient de s'étoffer par le bas avec la Yaris Cross. Et surprise, elle va aussi s'agrandir par le haut avec le Highlander. Le constructeur vient d'annoncer que ce gros SUV sera commercialisé en Europe début 2021.

Le modèle n'est pas inédit, il existe depuis 2001 aux Etats-Unis, son marché prioritaire. Le véhicule qui sera proposé chez nous correspond à la quatrième génération, tout juste lancée aux USA. L'Highlander est un beau bébé de 4,95 mètres de longueur, soit 35 centimètres de plus que le RAV4.

Le modèle mettra l'accent sur l'aspect familial, grâce à la présence de 7 places et d'un grand coffre, avec un volume de 658 litres. En rabattant les deuxième et troisième rangées, on a jusqu'à 1909 litres. Le hayon est doté d'une ouverture mains libres et la banquette centrale est coulissante.

Le Highlander repose sur la plate-forme des grandes Toyota et Lexus, la GA-K. Il est équipé d'une motorisation hybride… qui lui a permis d'avoir son ticket d'entrée pour l'Europe ! On retrouve un ensemble technique proche du RAV4, avec un quatre cylindres essence 2.5 litres à cycle Atkinson et deux blocs électriques, dont un à l'arrière pour rendre les roues arrière motrices.

La puissance maxi est de 244 ch. Il s'agit d'un hybride simple, avec petite batterie Nickel-hydrure métallique logée sous la deuxième rangée. Toyota annonce des rejets de CO2 de 146 g/km avec la norme WLTP, ce qui selon le barème actuel donnerait un malus de seulement 230 € !

Côté équipements, il y aura sur les versions hautes un écran central de 12,3 pouces, un affichage tête haute, un chargeur à induction, une ventilation des sièges ou encore un rétroviseur central numérique, qui affiche les images d'une caméra, ce qui permet d'avoir une vision débarrassée de toute obstruction visuelle (appuie-tête, occupants, chargement…). Bien sûr, la dotation comprendra aussi des aides à la conduite : régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, aide au maintien dans la voie…