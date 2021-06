Fiat 500 e : "Dolce Vita elettrizzata"* - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

En bref Citadine électrique Commercialisée en novembre 2020 95 et 118 ch, 180 à 320 km d'autonomie À partir de 24 500 €

La Fiat 500 répond à merveille à l'adage de chez Fiat qui dit que "le passé ne nous quitte jamais". Née en 1936 sous le patronyme de "500 Topolino", elle a eu sa première heure de gloire entre 1957 et 1975, avec sa deuxième génération, la "nuova 500". Puis en 2007, 50 ans jour pour jour, la "nouvelle" Fiat 500 marque la seconde heure de gloire de ce modèle, piqué à la sauce néo-rétro.

Et selon que l'on considère la Topolino comme la première 500, ou pas, c'est donc la 3e ou 4e génération de 500 qui a fait ses débuts en 2020 (nous considérons que c'est la 3e). En adoptant pour l'occasion une motorisation électrique, et uniquement électrique d'ailleurs.

Ce faisant, elle ne renie absolument pas son style néo-rétro, qui continue de sauter aux yeux dès qu'on l'aperçoit. Ses courbes, ses galbes, sa calandre fermée évoque autant la précédente génération, que la 500 de 1957. Quelques détails sont intéressants, comme les poignées de porte bien cachées (on ouvre avec un petit bouton) ou les optiques en deux parties, l'une sous le capot, l'autre sur le capot, formant comme un sourcil. La signature lumineuse est toujours ronde en tout cas.

Avec désormais 3,63 m de long, elle grandit de 6 cm, mais reste une "mini". Originalité de cette dernière génération, on peut la commander en version "3+1" (celle de notre salon), c’est-à-dire avec une petite portière antagoniste supplémentaire, côté passager, pour améliorer l'accessibilité aux places arrière. Cela en coûte 2 000 €. Le prix de la praticité.

Dans l'habitacle, la planche de bord impressionne par son niveau de qualité, par son dessin moderne et sa simplicité. Par son niveau de technologie aussi avec une instrumentation 100 % numérique, un écran multimédia Uconnect 5 de 10,25 pouces, la connectivité classique avec smartphone mais aussi la recharge par induction et l'assistant vocal activé par un "hey Fiat".

La disparition du levier central de vitesse dégage aussi pas mal d'espace, la position de conduite est améliorée par le réglage du volant en hauteur et en profondeur, tandis que les places arrière restent réservées aux enfants ou ados pour les longs trajets. Le volume de coffre reste inchangé à 185 litres, et les câbles de recharge trouvent leur place sous le plancher de celui-ci.

Techniquement, la 500 électrique se dote d'une entrée de gamme avec moteur de 70 kW, soit 95 ch, et batterie de 24 kWh qui promet une autonomie de 180 km. Mais la version la plus intéressante est sans nul doute celle dotée du moteur de 118 ch (87 kW), qui vient de pair avec une plus grosse batterie de 42 kWh, autorisant ainsi 320 km d'autonomie en cycle WLTP. Elle est compatible avec la charge rapide 85 kW, qui permet de récupérer 80 % de batterie en 35 minutes.

Et à conduire ? Notre essayeur Alexandre Bataille est revenu ravi de Turin. Il a pu constater des progrès colossaux en matière de tenue de route, de confort, de précision de direction, et bien sûr de silence. Les performances sont aussi au rendez-vous et l'autonomie de 320 km largement atteignable (y compris les 460 km théoriques en cycle urbain).

Les prix de cette 500 électriques sont compris entre 24 500 € avec le petit moteur et la petite batterie et 34 900 € en finition haute La Prima et grosse batterie (hors bonus écologique).

