Essai vidéo - Fiat 500 électrique (2020) : la 500 la plus aboutie

En bref



Citadine électrique

Bonus : 7 000 €

2 puissances et 2 batteries

Elle aura mis du temps à arriver la première voiture électrique du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles), mais la voici. Le groupe américano-italien a logiquement choisi la voiture la plus vendue de son portefeuille, la Fiat 500, pour s’attaquer à un marché en pleine expansion. Il ne s’agit pas d’une énième version mais bel et bien d’une toute nouvelle génération, la troisième. La firme de Turin est repartie d’une feuille blanche en pensant la conception de son modèle spécialement pour l’énergie électrique. D’ailleurs, il n’y aura pas d’autres motorisations disponibles. Toutefois Fiat continuera de produire l’actuelle génération en version thermique et hybride pendant deux ans.

dailymotion

Reposant sur une architecture inédite, la nouvelle Fiat 500 est donc plus longue (+6 cm), plus large et plus haute. Elle reste malgré tout l’une des plus compactes du marché (3, 63 m). Sur le plan du design aussi la 500 évolue. Sa silhouette arrondie est toujours reconnaissable et s’illustre désormais par une calandre fermée surmontée d’un logo 500 souligné par deux joncs chromés. Autre élément inédit : les optiques coupées par le capot, avec en partie haute une sorte de cil. Les poignées de portes cachées, les lignes de chromes ou encore les clignotants qui rappellent l’ancêtre, Fiat a soigné les détails de son modèle. Et c’est encore plus flagrant à bord où l'habitacle change radicalement.

En effet, la 500 profite de son architecture d’électrique pour optimiser l’espace notamment à l’avant. Grâce à l’absence de boîte de vitesses, le dessin la planche de bord, très esthétique, dégage pas mal d’espace aux jambes. La position de conduite est aussi bien meilleure qu’auparavant notamment pour les grands gabarits. Le volant est désormais réglable en hauteur et en profondeur et de nouveaux rangements apparaissent comme un logement pour recharger son smartphone ou un accoudoir central. Fiat Signe une nouvelle fois un mélange réussi entre le rétro et le moderne.

La preuve avec l'arrivée d’une instrumentation numérique, d’une ouverture de portes électriques depuis l’intérieur et d’un système multimédia de 10,25 ’’ compatible Android et Carplay. S’il n’est pas le plus rapide et fluide du marché, ce système appelé U connect 5 présente des graphismes soignés et de nombreuses fonctionnalités comme un accès Wifi, une navigation google map et un assistant personnel que l’on active d’un « Hey Fiat ». Fiat a eu la bonne idée de conserver des commandes physiques pour les fonctions de base comme la ventilation ou le chauffage. Nous avons également été séduits par les énormes progrès réalisés en matière de qualité. Les plastiques, les tissus et les matériaux de notre version d’essai « Icone » (à partir de 29 500 €) truffée d’options nous ont conquis à l’image de cette planche de bord « Technowood » (250 €) aux matériaux valorisants.

Une inédite version 3+1 avec une porte antagoniste

Mais ce n’est pas tout, car la nouvelle 500 propose une carrosserie inédite appelée 3+1 (à partir de 29 500 €) qui ajoute une petite porte à ouverture antagoniste côté passager. C’est exactement ce qui manquait aux familles de citadins. Désormais, les parents pressés auront la possibilité d’installer un siège bébé sans se faire un tour de reins et de « jeter » les enfants à l’école avant de filer au boulot. Toujours au chapitre point fort, l’espace de chargement dans le coffre qui ne bouge pas (185 litres). On peut caler correctement les câbles de recharge sous le plancher ainsi qu’un kit anti-crevaison.

Un plancher sous lequel se trouve un pack de batterie lithium-ion de 42 kWh qui permet à la 500 d’effectuer 320 km en une charge, selon le cycle WLTP. Des valeurs qui situent la petite italienne parmi les meilleures de sa catégorie devant, les Twingo, Mini ou encore la Honda électriques. La 500 électrique est dotée d’un connecteur Combo, le plus répandu. Il est situé à l’arrière droit de la voiture et autorise une charge rapide pouvant aller jusqu’à 85 kW, ce qui lui permet de récupérer 80% de la batterie en 35 min. Toutes les versions de la 500 électriques sont livrées avec un câble de recharge lente de 2,3 kW qui permet de faire le plein sur le réseau domestique en un peu plus de 15 heures. Fiat propose l’installation d’une « easy wallbox » évolutive jusqu’à 7,4 kW, à la maison moyennant 500 €. Cette dernière est offerte sur la 500 haut de gamme Prima. En cochant l’option à 300 € vous bénéficierez d’un câble de 11 kW qui vous permettra faire le plein en 4h15 sur une prise triphasée de 16A.

Sachez que la 500 propose également une version d’accès appelée « Action », équipée d’une batterie à la capacité plus réduite, de 23, 8 kWh, donc moins chère, qui vous autorisera une autonomie de 180 km (WLTP). Vendue 24 500 € (bonus non déduit), elle est aussi équipée d’un moteur moins puissant de 70 kW qui limite la vitesse à 135 km/h. A 17 500 €, la Fiat 500 électrique vient marcher sur les plates-bandes des voitures électriques les moins chères du marché aux côtés des Skoda Citigo e-IV, Volkswagen e-up et Seat Mii électrique sans oublier la reine de la catégorie, la Renault Zoe.