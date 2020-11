Nouvelle Fiat 500 : à quoi ressemble la version de base ?

La toute nouvelle Fiat 500 a été dévoilée en mars dans sa configuration la plus chic et la plus chère, un cabriolet La Prima facturé 37 900 € ! Heureusement, Fiat a depuis détaillé la gamme, avec des versions plus accessibles. Le prix de base, hors bonus, est ainsi de 24 500 € en finition Action.

La particularité de cette variante d'accès est un ensemble technique plus modeste, avec 95 ch au lieu de 118 ch, et surtout une batterie de "seulement" 23,7 kWh au lieu de 42 kWh sur le reste de la gamme, ce qui donne une autonomie de 185 km (contre 320 km pour le reste). Fiat assume ce positionnement citadin.

Si l'Action est techniquement plus raisonnable, qu'en est-il de la présentation et de l'équipement ?

L'extérieur

L'avantage avec les véhicules au look néo-rétro, c'est que le charme opère même en version de base. D'ailleurs, le côté basique renforcerait presque l'aspect rétro ! Sur la 500 Action, on se contente ainsi de jantes 15 pouces avec enjoliveurs et il n'y a pas de chrome. Mais rien de choquant, d'autant que le reste du nouveau design est là, comme les optiques coupées par le capot et les projecteurs additionnels avec inserts couleur carrosserie. Le full LED est réservé au haut de gamme, mais on a quand même les feux diurnes LED. La teinte gratuite est le blanc "Ice White".

À l’intérieur

C'est la bonne surprise. La 500 Action n'a rien de basique à l'intérieur. Certes, il n'y a pas d'écran tactile. À la place, un support pour votre smartphone, qui fera ainsi office de radio via une appli dédiée. Mais pour le reste, c'est du tout bon. Il y a le nouveau volant deux branches avec les touches de raccourci, l'instrumentation à écran TFT 7 pouces, un bandeau décoratif peint en noir et le contour gris. Autre bon point : la 500 Action a déjà une sellerie au look soigné, avec le logo 500 brodé en haut.

L'équipement

La version de base met l'accent sur la sécurité. On a en série : freinage autonome d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, alerte franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, détecteur de fatigue. Il y a aussi l'allumage automatique des phares et la climatisation.

Au final

Joli bilan. Si cette version d'accès joue la modestie technique pour avoir un prix de base plus agressif, côté présentation et équipements, elle s'en sort bien !