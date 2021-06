dailymotion Les françaises électriques : nouvelle ère – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Renault : une offre qui s'étoffe

Chez la marque au losange, électrique a souvent rimé exclusivement avec Zoé tant la polyvalente branchée de Renault s'est extrêmement bien vendue que ce soit en France ou en Europe et continue d'être régulièrement en tête des ventes de la catégorie. Mais avec ses mises à jour régulières, l'écart s'est creusé entre ce best-seller et la Twizy, laissant la place pour un modèle à part entière. Et c'est ainsi qu'en fin d'année dernière est arrivée la Twingo Electric, à sa sortie l'électrique la moins chère du marché avant l'arrivée il y a quelques mois d'une certaine Dacia Spring.

Et ça n'est pas tout puisque la Zoé devrait aussi voir arriver une grande sœur si l'on en croit le concept eVision qui préfigure une Mégane électrique qui devrait faire son arrivée dans les concessions à l'horizon 2022.

Renault Twingo Electric : enfin une petite soeur pour la Zoé

Pas facile de marcher dans les pas de la Zoé mais la Twingo Electric dispose pour commencer d'un argument de taille : son prix, démarrant à 21 350 € quand il faut un minimum de 32 500 € pour son ainée. Renault a de plus patiemment attendu la dernière évolution en 2019 de cette dernière, qui lui a donné entre autres une batterie de 50 kW, pour s'assurer que la nouvelle venue trouve sa place sur le marché sans lui marcher sur les pieds.

Et pourtant, on connaît sa fiche technique depuis quelques années puisque la Twingo de troisième génération a été développée en partenariat avec Daimler, qu'elle partage donc sa plateforme avec la Smart Forfour et que l'allemande a droit à une version électrique depuis 2017. On retrouve donc le même moteur à rotor bobiné de 81 ch et 160 Nm, lui-même dérivé de celui de la Zoé. Pour l'alimenter cependant, la française se distingue en optant pour une batterie LG de 22 kWh.

Ainsi équipée, la citadine peut faire jusqu'à 190 km en conditions mixtes selon le cyle WLTP et même 225 km en mode éco. Petite capacité donc petit temps de charge, surtout que, à l'instar de la Zoé, la Twingo peut encaisser jusqu'à 22 kW de puissance en courant alternatif, permettant un plein à 80 % en une heure. Par contre, pas de charge rapide en courant continu, ce qui n'est pas forcément problématique pour une voiture destinée avant tout à la ville mais qui aurait été tout de même la bienvenue en option, comme... la Dacia Spring.

L'avis Caradisiac : La Renault Twingo Electric arrive à point nommé alors que la concurrence en provenance du groupe Volkswagen a l'air d'être en train de plier les gaules. Elle prend ainsi la place de la voiture électrique la plus accessible du moment, rivalisant sans peine avec ses versions thermiques, sans pour autant offrir des performances au rabais, avec des accélérations et une autonomie qui en font une excellente citadine une fois associées à la maniabilité du modèle, même si une batterie un peu plus grosse n'aurait pas été de refus pour pouvoir s'évader le week-end. La marque au losange ne doute pas un instant en tout cas de son succès, puisqu'elle estime que la version électrifiée de sa citadine va représenter 30 % des ventes du modèle dès 2021.

Caradisiac a aimé :

Tarifs très agressifs

Recharge à 22 kW en courant alternatif

Maniabilité

Caradisiac n'a pas aimé :

Position de conduite

Capacité de batterie un peu limitée

Système de régénération à perfectionner

La Renault Twingo Electric en 10 points

Sortie en 2020

Moteur électrique de 81 ch

Batterie de 22 kWh

Disponible seulement en achat complet sans location des batteries

Autonomie allant jusqu'à 225 km WLTP

Recharge en AC : 22 kW, jusqu'à 80 % en une heure

Pas de recharge en DC

Volume de coffre : de 219 à 980 litres

Finitions : Life, Zen, Intens et Vibes

Tarifs : à partir de 21 350 €

Renault Zoé : toujours compétitive

On aurait pu croire que l'arrivée, enfin, d'une concurrente en provenance de Peugeot en 2019 en la personne de la e-208 aurait pu ralentir le succès de la Renault Zoé qui a vu le jour en 2013 mais il n'en est rien, puisque la polyvalente au losange continue d'être une des meilleures ventes européennes dans le segment.

Il faut dire que la marque au losange a su brillamment mettre régulièrement à jour la fiche technique de la Zoé pour lui permettre de rester dans la course, ce qu'elle fait sans peine. La dernière évolution en date, la ZE50, dispose ainsi d'une batterie de 52 kWh alimentant un moteur développant au choix 110 ou 135 ch et lui permettant de faire jusqu'à 395 km en une seule charge.

Elle continue de bénéficier d'une des plus fortes puissances de recharge du marché en courant alternatif, à 22 kW, lui permettant de faire le plein en 3 heures et peut désormais de plus être rechargée en courant continu jusqu'à 50 kW, lui permettant de retrouver 80 % de la capacité de sa batterie en 70 minutes. Cette dernière puissance est cependant assez modeste quand sa concurrente au lion peut encaisser le double mais cela s'explique par des batteries refroidies par air.

Coup de théâtre en début d'année : la location des batteries, c'est fini, il faudra maintenant forcément passer par l'achat intégral, probablement pour creuser un peu plus les tarifs avec la Twingo Electric et ainsi ne pas la vampiriser.

L'avis Caradisiac : au royaume des aveugles, les borgnes sont-ils vraiment rois ? La Renault Zoé a longtemps été la seule polyvalente électrique avant que Stellantis ne rentre dans la danse, ce qui expliquerait son succès selon les mauvaises langues. Mais malgré une concurrence enfin arrivée et d'excellente qualité, la doyenne continue de caracoler en tête des ventes, surfant son expérience lui permettant d'offrir performances et autonomie satisfaisantes, tout en ayant dernièrement réglé ses soucis en matière de finition intérieure et mis à jour ses équipements.

Caradisiac a aimé

La qualité perçue de la planche de bord a été fortement améliorée

Net progrès des performances et de la polyvalence

Une efficience toujours exceptionnelle

Recharge en courant alternatif allant jusqu'à 22 kW

Caradisiac n'a pas aimé

En achat intégral, les nouvelles venues que sont les Peugeot e-208 et Opel Corsa e se montrent moins chères de respectivement 2 500 et 5 000 €

La position de conduite reste encore et toujours inconfortable

La charge rapide est limitée à 50 kW à cause des batteries refroidies par air

La Renault Zoé en dix points

Renouvelée en 2019

Deux niveaux de puissance : 110 et 135 ch

Batterie de 52 kWh

Plus de location des batteries

Autonomie allant jusqu'à 395 km WLTP

Recharge en AC : 22 kW et 3 heures jusqu'à 100 %

Recharge en DC : 50 kW et 70 minutes jusqu'à 80 %

Volume de coffre : de 388 à 1 225 litres

Finitions : Life, Zen, Limited, Intens et Exception (seulement pour la R135)

Tarifs : à partir de 32 500 € en achat intégral

Renault Twizy : le coléoptère éternel

Voilà maintenant neuf ans que l'on peut croiser (assez rarement pour une si longue production, avouons-le) le Renault Twizy sur les routes et surtout les rues françaises et cela reste un spectacle étonnant. Comment ne pas continuer de remarquer cet étrange objet roulant non identifié avec ses quatre roues extérieures à la carrosserie, cet habitacle avec deux places en tandem et ses portes en élytres façon Lamborghini ?

Malheureusement, sa conduite est tout aussi inconfortable qu'elle en a l'air, les tarifs sont salés avec plus de 10 000 € à débourser en achat intégral et sa fiche technique n'a pas évolué depuis 2021, avec deux versions, 45, avec 5 ch et 33 Nm, et 80, avec 17 ch et 57 Nm, les deux étant alimentés par la même batterie de 6,1 kWh.

Des chiffres ridiculement bas en 2021 puisque la plupart des hybrides rechargeables actuelles disposent désormais d'une capacité supérieure mais quand on pèse 446 kg sur la balance, cela permet tout de même de faire jusqu'à 120 km selon la norme WLTP, ce qui est amplement suffisant pour un véhicule citadin. Sans oublier que la masse limitée associée au couple instantanée offre à la Twizy une vivacité parfaitement adaptée à la circulation urbaine. Mais il serait cependant temps pour Renault de lui offrir soit une retraite bien méritée, soit un rafraîchissement technique.

L'avis Caradisiac : Indéniablement, la Twizy dispose d’un énorme capital sympathie, d’un comportement surprenant et surfe sur la tendance actuelle du véhicule électrique. Convenant parfaitement pour un usage strictement citadin, il faudra toutefois composer avec un minimum de rangement, un confort spartiate, une protection limitée, une autonomie réduite, une absence d’aide gouvernementale et des conditions d’utilisation complexes et restreintes. Cela fait beaucoup pour que le succès soit au rendez-vous, selon nous.

Caradisiac a aimé

Le concept en lui-même

L’originalité du look

Le capital sympathie qu’elle dégage

Comportement surprenant

Caradisiac n'a pas aimé

Manque de rangement

Protection limitée contre les intempéries

Autonomie réduite en conditions normales d’utilisation

Inconfort

Place AR en dépannage uniquement

Frein à main pénible à utiliser et peu ergonomique

Pas d’ABS

Le Renault Twizy en dix points

Sortie en 2012

Deux versions : 45 (à partir de 14 ans avec BSR) et 80 (permis B)

Batterie de 6,1 kWh

Disponible en achat intégral ou avec location des batteries

Autonomie allant jusqu'à 120 km WLTP

Recharge en AC : sur secteur en 3h30

Pas de charge rapide en DC

Deux places en tandem

Finitions : Life, Intens Blanc et Intens Noir

Tarifs : à partir de 7 540 € avec location des batteries pour 30 € par mois minimum ou 10 150 € en achat intégral

Marques françaises de Stellantis : enfin des produits électriques faits maison

En matière d'électriques chez PSA devenu Stellantis, on s'est longtemps contenté de rebadger des Mitsubishi i-Miev dépassées techniquement en les appelant Peugeot iOn et Citroën C-Zéro. Mais le groupe a finalement pris les choses très au sérieux à partir de 2019 en présentant l'e-208 dont le moteur de 136 ch est alimenté par une batterie de 50 kWh.

Des ingrédients qui ont depuis donné lieu à de nombreuses recettes différentes puisque l'on les retrouve aussi dans l'e-2008, la DS3 Crossback E-Tense et désormais la Citroën ë-C4 pour ce qui est des modèles issus des marques françaises, les Opel Corsa e et Mokka e en bénéficiant aussi.

Et la gamme va continuer de s'étendre puisqu’une e-308 serait aussi dans les cartons, mais pas avant 2023.

Peugeot e-208 : la concurrente à la Renault Zoé tant attendue

Il aura fallu six ans à Peugeot pour enfin créer une rivale ans la catégorie des polyvalentes électriques à la Renault Zoé sortie en 2013 avec la e-208 apparue en 2019. Et, malgré son manque d'expérience maison dans le domaine, le constructeur a bien fait ses devoirs en dévoilant une voiture à la fiche technique lui permettant de rivaliser parfaitement sur le papier avec la référence au losange par les 136 ch de son moteur et les 50 kWh de sa batterie.

La sochalienne se permet même le luxe de faire deux fois mieux mieux en matière de recharge en courant continu, allant jusqu'à 100 kW et permettant de faire le plein à 80 % en 30 minutes grâce à ses batteries à refroidissement liquide, mais fait deux fois moins bien en courant alternatif, à 11 kW, ce qui entraîne alors une recharge complète en cinq heures.

Force est de constater aussi que la Peugeot a encore quelques leçons à apprendre de la Renault en matière d'efficience à cause d'un appétit plus important en électrons ne lui autorisant une autonomie « que » de 340 km, mais offre en contrepartie un dynamisme avec lequel la Zoé ne peut tout simplement pas rivaliser.

L'avis Caradisiac : la pression sur les épaules de la Peugeot e-208 était forte après une si longue attente : il lui faut dès sa sortie satisfaire le double objectif de se montrer compétitive face à la Renault Zoé tout en ne reniant pas ses origines. Et c'est une réussite avec une autonomie et des puissances de recharge satisfaisantes ainsi qu'un dynamisme digne de la marque et offrant un authentique plaisir de conduite.

Caradisiac a aimé

Dynamisme digne d'une Peugeot

Rapport performances/efficience excellent

Charge jusqu'à 100 kW en DC et batterie refroidie par eau

Tarifs compétitifs

Caradisiac n'a pas aimé

L'Opel Corsa-e, identique techniquement, est moins chère.

Volume de chargement réduit

Charge limitée à 11 kW en AC

La Peugeot e-208 en dix points

La Peugeot e-208 en dix points :

Sortie en 2019

Un seul niveau de puissance : 136 ch

Batterie de 50 kWh

0 à 100 km/h en 8,1 s

Autonomie allant jusqu'à 340 km WLTP

Recharge en AC : 11 kW et 5 heures jusqu'à 100 %

Recharge en DC : 100 kW et 30 minutes jusqu'à 80 %

Volume de coffre : de 311 à 406 litres

Finitions : Active, Style, Active Business, Allure, Allure Pack, Allure Business, GT et GT Pack

Tarifs : à partir de 32 700 €

Peugeot e-2008 : le premier SUV électrique au lion

Le 2008 étant la version break SUVisée de la 208 et partageant donc la même plateforme, il était évident qu'il aurait droit lui aussi à une déclinaison électrique avec une fiche technique identique à la virgule, depuis le moteur de 136 ch jusqu'à la batterie de 50 kWh.

Certes, plus lourd et moins bien profilé, il faudra faire le deuil de quelques kilomètres d'autonomie par rapport à la polyvalente, avec 310 km selon la norme WLTP, mais le petit SUV au lion a moins la pression que sa petite sœur en l'absence d'une concurrence frontale chez Renault, puisque le Captur ne va que jusqu'à l'hybride rechargeable en matière d'électrification.

L'avis Caradisiac : Ce e-2008 marque de nombreux points avec une bonne autonomie, des qualités dynamiques certaines et tous les progrès de la nouvelle génération. Mais il fait payer cher ses services. Les versions thermiques ne sont déjà pas données mais il faudra compter environ 12 000 € de plus qu’un Puretech 130 ch, le bonus de 7 000 € permettant d'avaler plus facilement la pilule.

Caradisiac a aimé

Qualités dynamiques indéniables

Présentation originale

Rapport performances/efficience excellent

Charge jusqu'à 100 kW en DC

Caradisiac n'a pas aimé

Charge limitée à 11 kW en AC

Volume de coffre moyen pour la catégorie

La Peugeot e-2008 en dix points

Sortie en 2019

Un seul niveau de puissance : 136 ch

Batterie de 50 kWh

0 à 100 km/h en 8,2 s

Autonomie allant jusqu'à 310 km WLTP

Recharge en AC : 11 kW et 5 heures jusqu'à 100 %

Recharge en DC : 100 kW et 30 minutes jusqu'à 80 %

Volume de coffre : de 434 à 1 496 litres

Finitions : Active, Active Pack, Active Business, Allure, Allure Pack, Allure Business, GT et GT Pack

Tarifs : à partir de 37 700 €

Citroën ë-C4 : enfin une électrique aux chevrons !

Il aura fallu donc attendre 2020 pour voir arriver une véritable Citroën électrique avec cette ë-C4 ! Mais, partageant la même plateforme que l'e-2008 et donc la même fiche technique avec un moteur de 136 ch et une batterie de 50 kWh, faut-il juste gratter les chevrons de la calandre pour y découvrir un lion ?

Eh bien non, c'est une véritable Citroën, ce qui commence par une ligne audacieuse évoquant la GS et se termine par un confort digne de l'histoire de la marque grâce à ses suspensions à butée hydraulique offrant un moelleux sans pareil. Ajoutez à ça une autonomie de 350 km selon le cycle WLTP supérieure de 40 km à la e-2008 notamment grâce à sa garde au sol plus réduite ainsi que des tarifs démarrant à 34 800 €, et vous allez là une offre très intéressante dans le segment de la compacte électrique.

L'avis Caradisiac : La nouvelle ë-C4 est la première compacte électrique du groupe PSA. Originale comme jamais, elle n’en oublie pas de soigner son propriétaire et ses passagers par un niveau de confort et de technologies très convaincant. L’autonomie de 350 km peut effrayer pour une voiture de ce gabarit mais dans la vie réelle, ce chiffre est aisément réalisable si les conditions sont réunies. Aller au-delà réclamera de votre part une discipline d’éco-conduite drastique. Au final, l’autonomie nous semble un peu juste pour une berline compacte vouée à parcourir davantage de kilomètres quotidiennement.

Caradisiac a aimé

Les tarifs bien placés

Le confort et l'espace à bord

La qualité de présentation

Caradisias n'a pas aimé

L'autonomie un peu juste

L'instrumentation numérique trop petite

Une seule offre de capacité de batteries face à la concurrence

La Citroên ë-C4 en dix points :

Sortie en 2020

Un seul niveau de puissance : 136 ch

Batterie de 50 kWh

0 à 100 km/h en 9,4 s

Autonomie allant jusqu'à 350 km WLTP

Recharge en AC : 11 kW et 5 heures jusqu'à 100 %

Recharge en DC : 100 kW et 30 minutes jusqu'à 80 %

Volume de coffre : de 380 à 1 250 litres

Finitions : Live, Feel, Feel Pack, Feel Pack Business, Shine et Shine Pack

Tarifs : à partir de 34 800 €

Citroën Ami : l'Ami qui vous veut du bien ?

On ne peut pas dire que le Renault Twizy a été un franc succès, a-t-on donc besoin d'une alternative frappée des chevrons dans le monde du quadricycle léger électrique ? Oui, si l'on fait les choses mieux en matière de confort et pour moins cher. Mieux parce que la barre n'est pas très haute et que l'Ami a seulement des portes qui se verrouillent, un passager qui n'est pas puni derrière le conducteur et un chauffage intérieur à faire valoir pour y parvenir. Et moins cher parce qu'il ne faudra que 6 900 € pour en devenir propriétaire.

Il n'y a finalement qu'un domaine, pas vraiment crucial pour une pure citadine, où l'Ami doit s'incliner face au Twizy, c'est en matière d'autonomie, puisqu'elle est donnée pour 75 km selon la norme WLTP. Mais cela permet tout de même de faire un sacré déplacement urbain, comme par exemple traverser Los Angeles du nord au sud.

L'avis Caradisiac : L’Ami est un modèle à part dans l’univers automobile, cela tombe bien car ce n’en est pas une. Son principal atout est sans aucun doute son look sympathique, comme nous avons pu le constater lors de notre reportage avec de nombreux gestes de sympathie des passants. Bon point également pour sa facilité d'utilisation en ville et ses tarifs attractifs, mais l’Ami connaît quelques failles à l’image de son intérieur basique, son absence de coffre mais aussi son concept, car malgré sa taille réduite, elle ne présente pas les mêmes facilités qu’un scooter trois roues par exemple, qui donne la possibilité de circuler et de stationner aisément en ville. Son rayon d’action est également plus limité (pas de possibilité d’aller sur les voies rapides) et il est nécessaire de la recharger très régulièrement.

Caradisiac a aimé

Le style décalé

Le capital sympathie

Les prix

L'usage parfait en ville

Caradisiac n'a pas aimé

La présentation intérieure

Pas de coffre

Moins pratique qu’un scooter

L'absence de polyvalence

La Citroën Ami en dix points :

Sortie en 2020

8 ch et 40 Nm

Batterie de 5,5 kWh

Accessible à partir de 14 ans avec un BSR

Autonomie allant jusqu'à 75 km WLTP

Recharge en AC : sur secteur en environ 3 heures

Pas de charge rapide en DC

Finitions : Ami, My Ami, My Ami Pop et My Ami Vibe

Tarifs : à partir de 6 900 € ou en location de 4 ans à 19,90 € par mois après un premier versement de 3 541 €

DS3 Crossback E-Tense : l'électrique premium selon PSA

Le DS3 Crossback E-Tense reprend exactement la fiche technique des Peugeot e-208 et e-2008, à savoir un moteur électrique de 136 ch et une batterie de 50 kWh, et lui ajoute au passage ce qui distingue la marque des autres : une présentation originale à l'intérieur comme à l'extérieur et un soin particulier apporté au choix des matériaux dans l'habitacle.

L'avis Caradisiac : le DS3 Crossback E-Tense est une alternative sympathique venant se placer entre les Peugeot e-208 et e-2008 par la taille mais se distinguant par son look atypique et sa présentation soignée, au prix, malheureusement, d'une ergonomie complexe et de tarifs en accord avec le positionnement premium voulu par la marque.

Caradisiac a aimé

Conduite agréable

Équipement très complet

Grande polyvalence

Autonomie convaincante

Matériaux de qualité

Caradisiac n'a pas aimé

Habitabilité arrière moyenne

Volume de chargement en retrait par rapport à la concurrence

Ergonomie complexe

Tarifs élevés

La DS3 Crossback E-Tense en dix points

Sortie en 2019

Moteur électrique de 136 ch

Batterie de 50 kWh

0 à 100 km/h en 8,7 s

Autonomie allant jusqu'à 320 km WLTP

Recharge en AC : 11 kW et 5 heures jusqu'à 100 %

Recharge en DC : 100 kW et 30 minutes jusqu'à 80 %

Volume de coffre : de 350 à 1 050 litres

Finitions : Chic, So Chic, Performance Line, Connected Chic, Performance Line+, Grand Chic, Inès de la Fressange Paris

Tarifs : à partir de 37 000 €

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.