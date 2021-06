En bref Suv familial Commercialisé au printemps 2021 Jusqu'à 480 km d'autonomie Prix non connus à ce jour

Hyundai propose déjà deux modèles électriques dans sa gamme. Mais ce chiffre doit plus que doubler dans les années à venir. En effet, la marque prend un second départ sur ce marché en pleine expansion. Cela passe par une toute nouvelle plateforme dédiée spécifiquement aux nouveautés 100 % électriques, la E-GMP. Et avec elle arrive, à la manière des "EQ" chez Mercedes, ou "i" chez BMW, une gamme dans la gamme, baptisée Ioniq (oui, comme un des modèles existants). Et pour ouvrir le bal, un crossover assez imposant, le Ioniq 5.

Le Hyundai Ioniq 5 au salon Caradisiac 2021

dailymotion Hyundai Ioniq 5 : à la pointe de la techno - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

La nouvelle base permet d'entrée de jeu de réinventer les proportions du véhicule. Avec un empattement interminable de 3 mètres, des porte-à-faux courts, le Ioniq 5 ressemble de loin à une grosse compacte. Les deux vitres latérales seulement et la custode large confirment cette impression visuelle. Pourtant la voiture mesure 4,63 mètres, soit autant qu'un Peugeot 5008 ! Et la marque qualifie elle-même ce modèle de SUV...

Le look est en tout cas très anguleux avec de nombreuses lignes qui parcourent la carrosserie. Sur les flancs, on notera un Z (qui veut dire Zéro émission ?). Mais l'Ioniq 5 se distingue par des aspects plus épurés, plus simples, qui lui donnent de petits airs rétro. Rien de surprenant : les designers se sont inspirés du premier modèle de la marque, la Pony.

Phares et feux prennent une apparence de pixels, dans des bandeaux noirs, avec en dessous un V de carrosserie. La Ioniq 5 reçoit des poignées de porte affleurantes et des jantes de 20 pouces. Le dessin de ces dernières est prolongé sur les passages de roues, un détail fort original.

Habitacle très zen

La planche de bord adopte une forme flottante entre les portes, et un look épuré. Le plancher est ainsi dégagé. Plat, il permet de passer d'un côté à l'autre de la voiture, et d'en sortir à droite comme à gauche, en bénéficiant en plus d'un accoudoir coulissant sur 14 cm, qui dégage le passage. il intègre des porte-gobelets et un grand rangement. Comme on pouvait le trouver sur un... Renault Scénic 2 de 2003 !

Via cette console, les passagers arrière profitent de ports USB et d'un chargeur de téléphone par induction. Ils ont surtout un espace aux jambes royal, grâce à l'empattement géant et aux sièges avant plus fins. L'Ioniq 5 est d'ailleurs une familiale des plus accueillantes, avec un coffre de 531 litres. La banquette, coulissante, se rabat en 60/40. Et grâce à la motorisation électrique, plus compacte, il y a un coffre à l'avant de 57 litres.

Il y a deux écrans de 12 pouces côte à côte, sans casquette. Plusieurs éléments (sièges, contre-portes, ciel de pavillon…) sont habillés de matériaux d'origine durable, comme des bouteilles en plastique recyclées.

Power bank de luxe

L'Ioniq 5 laisse le choix entre plusieurs configurations. Il y a d'abord deux capacités de batterie : 58 et 72,6 kWh. pour l'une comme pour l'autre, Hyundai propose un moteur à l'arrière ou un moteur sur chaque essieu. Leur puissance varie selon la version (voir le tableau ci-dessous). Au sommet de la gamme, le modèle quatre roues motrices à grosse batterie passe de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes ! Des performances de sportive. Côté autonomie, il promet entre 470 et 480 km.

Côté recharge, la plate-forme E-GMP est compatible avec des infrastructures de recharge de 400 V et 800 V. Le véhicule peut être raccordé à une borne de 350 kW, qui permet de retrouver 100 km d'autonomie en 5 minutes. C'est ce qu'on appelle de la recharge rapide ! Mais la marque ne donne pas d'infos sur les recharges plus classiques, avec notamment une Wallbox à la maison.

Fonction pratique : il y a une technologie de chargeur inversé V2L, qui permet d'utiliser l'énergie de la voiture pour recharger des appareils électriques, comme un vélo ou un équipement de camping, même lorsque le véhicule est hors tension.

L'Ioniq 5 fait bien sûr le plein d'aides à la conduite, avec notamment l'assistant sur autoroute, qui gère vitesse et maintien dans la voie, le limiteur de vitesse avec reconnaissance des panneaux, la surveillance de vigilance du conducteur, la surveillance des angles morts avec affichage par caméra… On retient également l'aide au stationnement arrière avec freinage automatique, l'assistant à la sortie du véhicule (il verrouille les portes arrière via la sécurité enfant électronique si un véhicule est en approche) et le créneau automatique que l'on pilote de l'extérieur du véhicule ! L'Ioniq 5 inaugure aussi chez Hyundai un affichage tête haute en réalité augmentée.

Batterie 58 kWh Batterie 72,6 kWh 4x2 4x4 4x2 4x4 Puissance moteur avant - 53 kW - 70 kW Couple moteur avant - 255 Nm - 255 Nm Puissance moteur arrière 125 kW 120 kW 160 kW 155 kW Couple moteur arrière 350 Nm 350 Nm 350 Nm 350 Nm 0 à 100 km/h 8,5 s 6,1 s 7,4 s 5,2 s

L'auto est déjà disponible à la vente, avec début des livraisons en ce mois de juin.

PROSPECTIVE FIABILITE Même si Hyundai est un constructeur qui maîtrise très bien le domaine de l'électrique, avec déjà deux modèles qui le sont à 100 %, et que l'on pourrait affirmer ici péremptoirement que la Ioniq 5 sera forcément fiable, nous ne le ferons pas. D'une part parce qu'une catastrophe peut toujours arriver, et que les canards boiteux dans les gammes de constructeurs au top de la fiabilité existent, d'autre part parce que la Ioniq 5 est une auto qui part d'une page quasi blanche, et qui de ce fait va étrenner pas mal de nouvelles choses, surtout en matière d'aménagement intérieur et de signatures lumineuses. Ce qui peut amener des couacs de début de carrière. Cela dit, honnêtement, on n'y croit pas trop. Et sauf gros loupé, la Ioniq 5 devrait se comporter comme toutes les électriques et comme toutes les Hyundai : sans souci.

