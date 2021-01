Hyundai Ioniq 5 : premières images

Hyundai et Kia sont déjà deux excellents acteurs en matière d'offre électrifiée, entre les hybrides, les hybrides rechargeables et les électriques. Le groupe coréen Hyundai Motors va toutefois passer la seconde avec une toute nouvelle plateforme E-GMP. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps avant d'en découvrir la première déclinaison.

Il s'agit d'un "CUV" (Crossover utility vehicle) baptisé Ioniq 5. Sorte de crossover à mi-chemin entre compacte et SUV, cette nouveauté promet déjà beaucoup avec des caractéristiques techniques inhérentes à la plateforme E-GMP particulièrement alléchantes pour un constructeur généraliste, détaillées dans notre précédent article.

Hyundai 5, aussi pour "5 minutes équivalentes à 100 km lors d'une recharge". La compacte bénéficiera en effet d'une recharge ultra rapide lorsqu'elle sera branchée à une borne CCS de type Ionity. Elle proposera aussi la technologie "V2L" (vehicle to load) qui permet de faire passer l'auto pour une génératrice de courant vers un réseau externe.

Le constructeur nous a récemment habitués à un design plutôt original avec le Tucson, et c'est à nouveau le cas avec les formes simplistes mais affirmées cette 5, qui s'annonce déjà comme la grosse nouveauté de ce début d'année.