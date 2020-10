Futur crossover Ioniq 5 : comme ça ?

Cela est officiel depuis plusieurs mois maintenant : la Hyundai Ioniq passera du statut de modèle à celui d'une marque à part entière spécialiste de l'électrique. Le premier véhicule sera le crossover 5. Voici comment le graphiste de la publication américaine TopElectricSUV l'imagine.

Son travail se montre particulièrement pertinent puisque l'artiste se base sur les prototypes de développement pour son rendu non officiel. L'exercice consiste à retirer les masques des voitures immortalisées par les espions pour donner une vision plus claire des lignes du modèle. Le design du Ioniq 5 puisera des éléments dans le look du concept 45 dévoilé en 2019. Quelques puristes trouveront aussi des airs d'Alfa Romeo SZ dans son regard.

Peu d'informations sont disponibles à propos du futur Ioniq 5. Les bruits de couloir évoquent pour son lancement une présentation en 2022.