Lexus UX250h et 300e : hybride et électrique - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Contrairement à de nombreux constructeurs, Lexus a choisi de ne pas concevoir deux versions différentes sur le plan esthétique de son UX si ce n’est quelques logos « Electric » apposés à différents endroits de la carrosserie. Et c’est peut-être tant mieux car le SUV compact japonais ne manque pas de personnalité, bien au contraire.

Comme tous les modèles de la marque, il affiche des lignes caractéristiques avec notamment une face avant atypique composée d’une large calandre qui fait toute la hauteur entourée par des projecteurs très effilés. Et ce n’est pas tout puisque cette originalité passe aussi par des passages de roues carrés de couleur noire, mais c’est surtout la partie arrière qui se démarque avec en particulier des feux arrière singuliers qui débordent sur la largeur du hayon.

Ce parti pris stylistique se retrouve aussi dans l’habitacle avec une planche de bord, présentant comme particularité d’avoir une casquette d’instrumentation qui accueille les boutons de désactivation de l’ESP et les modes de conduite. Un écran multimédia fait bien évidemment parti de la dotation de série, mais celui-ci non tactile se dirige uniquement par un pad situé sur la console centrale, ce qui le rend peu évident à utiliser.

Les aspects pratiques ne sont pas trop le fort de cet UX puisque malgré une longueur de 4,50 m, le coffre ne revendique un volume de chargement que de 320 litres, ce qui est peu et c’est encore pire en version 4 roues motrices (283 litres). Chose rare, l’électrique en possède un plus grand avec une capacité de 367 litres grâce à la disparition du réservoir de carburant. Dans les deux cas, l’habitabilité arrière est correcte.

Sous le capot, l’UX est donc décliné en deux motorisations : une hybride et une 100 % électrique. La première est un grand classique de la marque avec un moteur électrique qui vient aider le bloc thermique. La puissance cumulée est de 184 ch et 190 Nm de couple pour le bloc thermique (202 Nm pour le moteur électrique de 109 ch), ce qui vous permettra de rouler en électrique 2 à 3 km.

La seconde 100 % électrique est animée par un moteur de 204 ch alimenté par une batterie de 54,3 kWh. Lexus annonce une autonomie de 305 km selon la norme WLTP. Pour la recharge complète, comptez 29 heures sur une prise domestique et un peu plus de 8 heures sur une wallbox. Pour aller plus vite, vous pouvez vous connecter à une borne de recharge rapide puisque cette UX est capable de supporter une charge de 50 kW.

Question tarifs, le UX250h c’est-à-dire hybride est commercialisé à des prix compris entre 36 990 et 56 990 €. Comptez entre 49 990 et 61 990 € pour le UX300e 100 % électrique.

QUE VAUT LE LEXUS UX EN OCCASION ? Prix d'un Lexus UX en neuf : entre 36 990 € et 56 990 € Prix d'un Lexus UX en occasion : entre 25 000 € et 56 000 € Plus de 390 annonces de Lexus UX en occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Rien de trop grave à signaler avec ce Lexus UX. Rarement, des bruits de mobilier, ou dans le pédalier, sont relevés par les propriétaires. Plus rarement encore, des soucis avec la batterie 12v, le plus souvent en lien avec des températures négatives. Pour le reste, les propriétaires parlent de défauts intrinsèques mais qui ne relèvent pas de la fiabilité (habitabilité aux places arrière, petit coffre, multimédia daté, etc.). Et le trouvent cher pour ce qu'il est. En tout cas c'est un fait, le groupe Toyota maîtrise bien la technologie hybride, et cet UX en est une preuve supplémentaire.

