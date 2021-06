En bref SUV urbain électrique 320 km d'autonomie WLTP À partir de 37 000 €

Chez PSA devenu Stellantis, on a établi il y a quelques années une liste d'ingrédients pour faire une voiture électrique et l'on s'y tient : Peugeot e-208 et e-2008, Citroën ë-C4, Opel Corsa e et Mokka e, ainsi que le DS3 Crossback E-Tense, tous partagent plateforme e-CMP et fiche technique. Le moteur développe 136 ch et 280 Nm, et la batterie d'une capacité de 50 kWh dispose d'un chargeur embarqué de 7,4 kW et grimpe jusqu'à 11 kW en courant alternatif sur une Wallbox ou une borne publique. Elle peut encaisser jusqu'à 100 kW en courant continu. Quant à l'autonomie, elle varie suivant le profil du modèle et s'établit selon la norme WLTP à 320 km pour l'E-Tense.

La DS3 Crossback E-Tense au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

dailymotion DS 3 Crossback E-Tense : l'électrique huppée à la française – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Utiliser parallèlement les mêmes éléments mécaniques n'est absolument pas une nouveauté dans le monde automobile à l'intérieur d'un groupe, c'est même le meilleur moyen de réduire les coûts. Cela demande cependant de pouvoir justifier par d'autres moyens les différences de tarifs entre plusieurs modèles de tailles proches et techniquement identiques. A 37 000 €, le DS3 Crossback E-Tense long de 4,11 m est plus cher de 900 € que l'Opel Mokka e de 4,15 m et 700 € plus accessible que le Peugeot e-2008 de 4,30 m. Qu'offre-t-elle donc de plus ?

Le cadre du Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021 est l'endroit parfait pour trouver une réponse à cette question puisque l'on peut s'attarder autant que l'on souhaite autour et à l'intérieur de cette DS3 Crossback. Tout est dans la personnalité en fait, avec un look atypique constitué d'éléments de carrosserie et d'optiques très travaillés, depuis la large calandre aux feux de jour en forme de vague en passant par les poignées de porte affleurantes. Chaque détail isolé ne manque pas de charme, mais, ajoutés les uns aux autres, on arrive rapidement à une overdose, comme avec le DS7 Crossback.

Même constat à l'intérieur avec une planche de bord original dans la disposition et la forme de ses commandes, moderne avec son instrumentation numérique et son écran multimédia de 10 pouces et qualitatif avec un très bon choix des matériaux. Mais l'on finit dans une confusion de couleurs et de matières qu'illustre très bien l'ergonomie hasardeuse et des passagers arrière plongés dans l'obscurité à cause de surfaces vitrées trop réduites.

On l'a compris, la DS3 Crossback, E-Tense ou thermique, est un produit de mode, comme une Fiat 500 ou une Mini, dont l'objectif est de créer un coup de cœur, une émotion qui permettra ensuite de faire fi de considérations bassement matérielles, qu'elles soient d'ordre financier ou pratique.

La DS3 Crossback E-tense en occasion Prix d'une DS3 Crossback E-Tense neuve : de 37 000 € à 45 500 € Prix d'une DS3 Crossback E-Tense en occasion : de 26 990 € à 49 900 € Plus de 150 annonces de DS3 Crossback E-Tense d'occasion sur la Centrale Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot La carrière du DS 3 Crossback est encore courte, plus encore l'est celle de cette version 100 % électrique. Mais les témoignages concernant des soucis sont tout de même rares. Ils concernent surtout des dysfonctionnements électroniques (capteurs de portes, lecture des panneaux routiers qui ne fonctionne pas, régulateur de vitesse). Mais rien de récurrent ou de grave pour le moment. Et la version e-Tense devrait bénéficier de la fiabilité globale des voitures électriques, supérieure en moyenne à celle des véhicules thermiques, grâce à une plus grande simplicité et un nombre de pièces en mouvement bien inférieur. Un bon départ donc, à confirmer par la suite.

