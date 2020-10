DS 3 Crossback E-Tense : la french tech - Salon de l’auto Caradisiac

Comme toutes les marques, DS a succombé aux charmes du SUV urbain, la catégorie la plus tendance du moment. Mais comme à son habitude, la marque française a décidé de se distinguer de la concurrence. Cela commence avant tout par son look unique avec ses feux de jour en forme de vague, sa large calandre, ses poignées de porte escamotables mais également sa signature lumineuse unique avec ses projecteurs LED très sophistiqués.

Même si la DS 3 Crossback est devenue SUV, elle a conservé certains traits caractéristiques de l’époque où elle était une citadine à l’image de son aileron de requin qui est désormais implanté au niveau du montant central. Il faut enfin noter que la DS 3 Crossback E-Tense est quasiment identique aux versions thermiques. Les seules différences portent sur le logo et l’inscription E-Tense apposée sur le hayon.

Cette singularité est encore plus d’actualité dans l’habitacle où on découvre une planche de bord, qui n’a rien à voir avec celle de la concurrence. Ainsi, l’instrumentation est 100% numérique, l’écran multimédia peut atteindre 10 pouces et les aérateurs sont désormais déportés sur les portières. La qualité des matériaux est au rendez-vous avec du cuir, de l’alcantara ou de l’aluminium. Dommage que l’ergonomie soit aussi complexe. Bilan moyen pour les aspects pratiques avec un fort sentiment d’enfermement à l’arrière et un coffre de 350 litres.

Sur le plan mécanique, la DS 3 Crossback E-Tense a été élaborée sur la même plate-forme e-CMP que le Peugeot e-2008. Ces deux modèles partagent donc les mêmes spécificités techniques à savoir un moteur électrique de 136 ch alimenté par une batterie de 50 kWh lui permettant de parcourir jusqu’à 320 km selon la norme WLTP.

Essai vidéo - DS 3 Crossback E-Tense : le luxe de l’électrique

Comme promis lors de son lancement public à l’occasion du Mondial de Paris 2018, la DS 3 Crossback se décline aujourd’hui dans une version 100% électrique dénommée E-Tense. Une grande première pour le constructeur français qui marque ainsi son entrée dans le monde du zéro émission premium

DS 3 Crossback e-Tense - électricité chic - En direct du Mondial de Paris

La DS 3 Crossback e-Tense en occasion Prix d'une DS 3 Crossback e-Tense neuve : de 39 500 € à 44 900 € Prix d'une DS 3 Crossback e-Tense en occasion : de 31 800 € à 46 200 € Presque 50 annonces de DS 3 Crossback e-Tense d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac La carrière du DS 3 Crossback est encore courte, plus encore l'est celle de cette version 100 % électrique. Mais les témoignages concernant des soucis sont tout de même rares. Ils concernent surtout des dysfonctionnements électroniques (capteurs de portes, lecture des panneaux routiers qui ne fonctionne pas, régulateur de vitesse). Mais rien de récurrent ou de grave pour le moment. Et la version e-Tense devrait bénéficier de la fiabilité globale des voitures électriques, supérieure en moyenne à celle des véhicules thermiques, grâce à une plus grande simplicité et un nombre de pièces en mouvement bien inférieur. Un bon départ donc, à confirmer par la suite.

