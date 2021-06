En bref Commercialisée en 2016 SUV compact hybride À partir de 29 800 €

C'est fin 2016 que nous avons essayé le C-HR pour la première fois et ce SUV compact ne cachait pas qu'il a les dents qui rayent le parquet, malgré un segment extrêmement embouteillé. Il est bien loin le temps où l'on reprochait aux Toyota leur fadeur esthétique quand on le redécouvre dans le cadre du Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021 sous les projecteurs de la piste aux étoiles du cirque Micheletty : original, moderne et agressif, il a des airs de coupé surélevé qui ont été une des raisons principales de son succès.

Le Toyota C-HR au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

dailymotion Toyota C-HR : exclusivement hybride – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Le léger restylage qu'il a reçu en 2019 est surtout l'occasion de mettre à jour ses équipements et de ne plus le proposer qu'en hybride ! Le 1.2 turbo essence de 116 ch passe ainsi à la trappe (et ne manquera à personne) et le choix est désormais laissé entre deux motorisations essence/électrique : celle avec laquelle il a été lancé à sa sortie, le 1.8 de 122 ch qu'il partage avec la Prius et la Corolla et à l'incroyable frugalité et désormais le 2.0 de 184 ch qui n'est pas beaucoup plus gourmand que le premier mais offre en échange de ces quelques décilitres supplémentaires à la pompe des performances plus en accord avec le châssis typé dynamique du C-HR. Ce dernier a reçu de plus il y a quelques mois un nouveau niveau de finition, GR Sport, qui, comme son nom l'indique, ne fait pas dans la dentelle.

C'est donc un modèle bien né cochant de très nombreuses cases. Au final, on ne peut que lui reprocher une habitabilité arrière moyenne avec de plus des surfaces vitrées très réduites ainsi qu'un volume de coffre relativement faible allant de 358 à 377 litres.

Toutes nos vidéos avec le Toyota C-HR

QUE VAUT LE TOYOTA C-HR EN OCCASION ? Prix du Toyota C-HR neuf : de 29 800 € à 39 200 € Prix du Toyota C-HR hybride en occasion : de 15 200 € à 40 050 € Près de 2 500 annonces de Toyota C-HR hybrides d'occasion sur la Centrale Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot Toyota est déjà une marque à la réputation de fiabilité bien assise. Et non usurpée sauf si l'on se penche sur les diesels du début des années 2000. Non, Toyota n'a pas échappé aux aléas de cette époque. Mais leurs modèles hybrides sont à la pointe de la fiabilité. Et le C-HR ne déroge pas à la règle. Cela dit, on relève des bugs électroniques et une fragilité de la peinture. Mais c'est peu de choses par rapport au nombre de modèles en circulation.

