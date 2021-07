Kia Niro PHEV et e-Niro : la démonstration coréenne – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

En bref SUV compact hybride rechargeable et électrique 49 km d'autonomie mixte WLTP (Niro PHEV) Jusqu'à 455 km d'autonomie WLTP (e-Niro) À partir de 36 190 € (Niro PHEV) et 37 100 € (e-Niro)

Le Kia Niro a fait une entrée bien discrète sur le marché automobile en 2016. Pas de communication tapageuse, pas d'esthétique disruptive. Et pourtant, le constructeur coréen a sorti ce jour-là un modèle qui allait faire référence dans chacun des segments par carburant : hybride, hybride rechargeable et électrique. Ce sont ces deux derniers que nous avons conviés su la piste extraordinaire du cirque Micheletty à l'occasion du Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021 et c'est vrai que, en les redécouvrant, ils se fondent totalement dans la masse imposante des autres SUV. Seulement voilà : l'un comme l'autre offrent un rapport prix/prestation sans pareil.

Les Kia Niro PHEV et e-Niro au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Commençons par l'hybride rechargeable : il est équipé d'un 1.6 GDi de 105 ch fonctionnant en tandem avec un moteur électrique de 60,5 ch alimenté par une batterie de 8,9 kWh. Le tout délivre 141 ch et 265 Nm transmis aux roues avant via une boîte de vitesses double embrayage à six rapports. Un choix qui le distingue du train épicycloïdale type CVT choisi par Toyota mais qui offre, en échange d'une petite perte d'efficience, un agrément plus classique qui sera à même de satisfaire les récemment convertis à l'hybride.

Question autonomie, Kia annonce 49 km en mixte et jusqu'à 65 km en ville, ce qui est aisément atteignable dans la réalité grâce à des palettes au volant permet d'augmenter ou de diminuer la récupération d'énergie à la décélération, un système aussi efficace que ludique. La consommation officielle est de 1,4 l/100 km selon la norme WLTP. Une fois la batterie presque épuisée, le PHEV se transforme alors en HEV mais, contrairement à de nombreux autres rivaux, garde un appétit très mesuré grâce à son moteur thermique à cycle Atkinson spécialement développé pour l'hybridation.

Ce qui ne gâche rien, bien au contraire, c'est que, non seulement le Kia Niro PHEV est l'un des meilleurs SUV hybrides rechargeables du marché, mais c'est aussi l'un des moins chers, avec des tarifs démarrant à 36 190 €. Le seul domaine où il commence à montrer son âge, c'est en matière de recharge, puisqu'il ne peut encaisser que jusqu'à 3,3 kW, un chiffre très moyen aujourd'hui qui lui permet tout de même de faire le plein en un temps minimum de 2h15.

Cependant, aussi talentueux que soit le Niro PHEV dans son domaine, l'e-Niro se montre encore plus remarquable et est proposé en deux versions. Le même moteur électrique synchrone à aimant permanent délivre 136 ch quand il est associé à une batterie de 39,2 kWh et 204 ch quand sa source d'énergie offre une capacité de 64 kWh. De quoi faire jusqu'à 455 km en une seule charge en s'aidant là aussi des très amusantes palettes de récupération d'énergie au volant ! Certes, comme pour le PHEV, sa puissance maximum de recharge en courant continu au format Combo CCS est aujourd'hui dans la moyenne, sans plus, à 77 kW, mais cela permet tout de même de passer de 20 à 80 % de charge en moins d'une heure.

Là encore, Kia fait très fort en proposant le e-Niro 39 kWh à partir de 37 100 € et le 64 kWh dès 41 100 €, ce qui est un positionnement tarifaire très agressif.

Tous nos essais des Kia Niro PHEV et e-Niro

Essai vidéo - Kia Niro restylé (2020) : aussi sobre qu'un diesel

Le Kia Niro est l’un des rares SUV du marché à proposer plusieurs carburations « vertueuses ». Il est disponible en hybride simple, hybride rechargeable et même 100% électrique. Une offre unique qui lui a permis de rencontrer un joli succès en Europe. Restylé aujourd’hui, nous prenons le volant de la version hybride rechargeable. Lire l'essai.

Essai - Kia e-Niro : passe de trois

Après l'hybride et l'hybride rechargeable, Kia lance la troisième déclinaison du SUV Niro, qui hérite d'une version électrique double, avec deux batteries différentes de 39,4 et 64 kWh. Nous avons pris le volant de l'e-Niro disposant des plus grosses batteries. Lire l'essai.

Essai – Kia Niro Plug-In : le plus accessible des SUV hybrides rechargeables du marché

Le groupe Hyundai continue son offensive particulièrement agressive dans les motorisations alternatives. Sa dernière munition se présente sous la forme du Kia Niro dont la version hybride reçoit le renfort d'une hybride rechargeable, une offre unique à ce prix dans le monde des crossover et dont nous avons pris le volant. Lire l'essai.

Tous nos comparatifs avec les Kia Niro PHEV et e-Niro

Comparatif - Renault Captur E-Tech Plug In vs Kia Niro Plug In : outsider contre référence

Après avoir laissé de nombreux constructeurs prendre une avance précieuse en matière de technologie hybride rechargeable, Renault s'y est enfin mis en 2020 avec notamment le Captur désormais de seconde génération. Face à lui, le Kia Niro Plug In souffle cette année sa troisième bougie et fait office de référence dans le monde des SUV « branchés ». Est-ce que le nouveau venu au losange peut directement se hisser sur la plus haute marche du podium ? Lire le comparatif.

Test d'autonomie - BMW i3, Kia e-Niro, Nissan Leaf, Renault Zoé, Tesla Model 3 : peut-on partir en week-end en voiture électrique ?

Aller au travail, faire les courses ou encore poser les enfants à l'école, aujourd'hui, les véhicules électriques qui existent sur le marché disposent d'une autonomie très largement suffisante pour accomplir les déplacements du quotidien. De quoi oublier la fameuse angoisse de la panne la semaine, mais qu'en est-il du week-end ? Peut-on se permettre une escapade à la campagne, au bord de la mer, voire à l'étranger ? Pour le savoir, nous avons pris les cinq meilleures ventes de la catégorie en France et nous avons décidé de nous rendre à Bruxelles, à 300 km de Paris. Lire le comparatif.

Toutes nos vidéos avec les Kia Niro PHEV et e-Niro

QUE VALENT LES KIA NIRO PHEV ET E-NIRO EN OCCASION ? Prix d'un Kia Niro PHEV neuf : de 36 190 € à 42 190 € Prix d'un Kia e-Niro neuf : de 37 100 € à 47 100 € Prix d'un Kia Niro PHEV en occasion : de 15 990 € à 38 504 € Prix d'un Kia e-Niro en occasion : de 25 413 € à 43 414 € Près de 50 annonces de Kia Niro PHEV d'occasion sur la Centrale Plus de 120 annonces de Kia e-Niro d'occasion sur la Centrale Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot Les marques coréennes sont globalement au-dessus du lot concernant la fiabilité de leurs modèles. Le Kia Niro fait partie des modèles les plus fiables du marché, surtout dans sa version électrique. Il peut y avoir quelques couacs de ci, de là, mais les propriétaires en sont globalement très satisfaits, et n'expriment aucun regret, ni ne rapportent de soucis graves. Pour la version hybride rechargeable, on a aussi du recul, cette chaîne de traction étant utilisée par plusieurs modèles du groupe Hyundai/kia. Et tout va bien aussi, globalement, même si quelques soucis de recharge ont pu être expérimentés par certains propriétaires (prise à remplacer).

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.