Kia e-Niro : SUV branché - Salon de l'auto Caradisiac

Le Kia Niro a fait ses premiers tours de roues en 2016. D'abord présenté en version hybride et hybride rechargeable, il est ensuite annoncé en version 100 % électrique.

En effet, en mai 2018 cette version 100 % branchée est présentée, et nous l'essayons en fin d'année 2018.

Le Kia e-Niro en direct du salon de l'auto Caradisiac 2020

Esthétiquement, elle se distingue des modèles simplement "électrifiés" par une calandre Tiger Nose non pas ouverte, mais fermée, et par des boucliers intégrant des feux en forme de flèche. Les batteries, logées sous le plancher, permettent de préserver une bonne habitabilité et un volume de coffre correct, supérieur à 450 litres.

Les batteries, justement, parlons-en. Il en existe deux, au choix : soit 39 kWh, qui promet une autonomie de 289 km en cycle WLTP, soit 64 kWh, qui promet une autonomie de 455 km. Les moteurs ne sont pas les mêmes dans les deux cas : 136 ch pour le premier (0 à 100 km/h en 9,8 s.) et 204 ch pour le second (0 à 100 km/h en 7,8 s.).

Pour le reste le e-Niro est comme les autres Niro, c'est-à-dire un SUV compact très compact, qui se faufile avec aisance aussi bien en ville, tout en étant parfaitement à l'aise sur route ou autoroute. Son confort est remarquable, sa tenue de route étonnante malgré un poids conséquent de plus de 1 700 kg.

De plus, la qualité de fabrication est excellente, mais l'ambiance un peu triste. L'équipement est complet, surtout en version haut de gamme "Premium". Et les tarifs, au vu des prestations et de l'autonomie offerte, sont presque raisonnables, même en débutant à 37 000 € pour la version 39 kWh, ou 41 000 € pour la 64 kWh.

Notre essai du Kia e-Niro

Essai - Kia e-Niro : passe de trois

Après l'hybride et l'hybride rechargeable, Kia lance la troisième déclinaison du SUV Niro, qui hérite d'une version électrique double, avec deux batteries différentes de 39,4 et 64 kWh. Nous avons pris le volant de l'e-Niro disposant des plus grosses batteries. > Lire l'essai

Notre comparatif mettant en scène le Kia e-Niro

Test d'autonomie - BMW i3, Kia e-Niro, Nissan Leaf, Renault Zoé, Tesla Model 3 : peut-on partir en week-end en voiture électrique ?

Que vaut le Kia e-Niro en occasion ?

Le Kia e-Niro se vend certes bien pour ce qu'il est, mais en relatif, c'est très peu sur le marché français, il n'a donc pas fait l'objet d'articles occasion, qui se concentrent sur les modèles qui vous intéressent, ceux qui sont les plus diffusés. Cela dit, on peut tout de même vous donner une indication sur sa fiabilité.

Le Kia e-Niro en occasion Les prix neufs du Kia e-Niro : de 37 000 € à 47 000 € Les prix en occasion du Kia e-Niro : de 28 970 € à 47 000 € Une seule annonce à date de Kia e-Niro d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Manuel Cailliot : Les marques coréennes sont globalement au-dessus du lot concernant la fiabilité de leurs modèles. Le Kia Niro fait partie des modèles les plus fiables du marché, et surtout dans cette version électrique. Il peut y avoir quelques couacs de ci, de là, mais les propriétaires en sont globalement très satisfaits, et n'expriment aucun regret, ni ne rapportent de soucis graves.

