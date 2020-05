Essai vidéo - Kia Niro restylé (2020) : aussi sobre qu'un diesel

SUV compact

Motorisation hybride rechargeable

A partir de 35 990 €

Kia va bien. Même très bien. Ses ventes ne se sont jamais aussi bien portées sur le Vieux Continent mais aussi en France, où la clientèle faisait encore de la résistance. Cette croissance est portée par sa gamme de véhicules électrifiés, parmi la plus vaste du marché. En France, l’an dernier, Kia a vendu plus de 7 000 véhicules électrifiés, ce qui représente plus de 16% des transactions.

dailymotion

Et la locomotive de ce succès, c’est sans conteste le Niro. Un crossover de taille moyenne mais hybride. Il est arrivé par la petite porte en 2016 et ses ventes n’ont cessé de grimper au fur et à mesure que le malus écologique s’est durci. Car la force du Niro, c’est son offre de trois énergies. Il est disponible en hybride, hybride rechargeable et même 100% électrique. Une offre quasiment unique sur le marché. Il émet donc moins de CO2 et n’est pas soumis au malus écologique. Depuis son lancement, il s’est vendu à plus de 270 000 exemplaires à l’échelle mondiale, dont plus de 100 000 unités en Europe et plus de 10 600 en France. En 2018, il est devenu le cinquième modèle le plus vendu de la marque.

Pour continuer sur cette dynamique Kia restyle aujourd’hui son modèle par petites touches. Le crossover adopte la calandre de la version électrique, des optiques redessinés et de nouveaux feux de jour à LED en forme de double flèche. Le tout repose sur de nouvelles jantes. A bord, le coréen présente un habitacle toujours austère mais des matériaux valorisants font leur apparition. La planche de bord reçoit un revêtement de meilleure qualité et le tableau de bord se dote d’un nouveau garnissage noir laqué avec inserts en finition chrome.

Il conserve surtout ses volumes généreux. Pour les passagers essentiellement, il faut reconnaître que le coréen est très accueillant aux places arrière. Pour les bagages beaucoup moins. La présence d’une batterie dédiée à la chaîne d’hybridation, sous le plancher de coffre, ampute de près d’un tiers le volume par rapport à un Niro « full hybride ». Vous devrez ici vous contenter de 324 litres, ce qui au regard d’une voiture à vocation familiale est peu.

Kia est connue pour être une marque qui équipe bien ses modèles. Le Niro enrichit d’ailleurs ses versions haut de gamme d’une instrumentation numérique et d’un écran tactile très performant de 10,25’’. La connectivité progresse et donne accès à de nombreuses données comme les conditions de circulation, le prix des carburants, ou encore la disponibilité de bornes de recharge électrique.