En bref Berline électrique Jusqu'à 217 ch et 385 km d'autonomie À partir de 33 900 €

Soufflant cette année ses onze bougies, une éternité dans la catégorie de la voiture électrique, la Nissan Leaf illustre parfaitement l'évolution extrêmement rapide qui a eu lieu dans le domaine : à sa sortie en 2010, elle offrait en effet 109 ch et 24 kWh, avec une autonomie réelle de seulement 150 kilomètres. En 2016, sa batterie lithium ion voit sa capacité portée à 30 kWh, lui permettant alors de tutoyer les 200 km. Vint alors la seconde génération en 2018 qui pousse le moteur à 150 ch et annonce désormais 40 kWh, avec 280 km possibles en une charge. Et la dernière progression en date intervient en 2019 avec une nouvelle version venant s'ajouter, la e+, qui envoie 217 ch aux roues avant, avec la bagatelle de 62 kWh à disposition ! C'est désormais 385 km d'autonomie qui sont annoncés selon le cycle WLTP.

La Nissan Leaf au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

dailymotion Nissan Leaf : la pionnière – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

La Nissan Leaf est aussi passée du vilain petit canard de ces débuts, avec ses yeux globuleux et son arrière-train protubérant, à un cygne plus avenant mais aussi plus classique dans ses lignes. L'intérieur a aussi fait de grands progrès en qualité perçue, tout comme l'équipement.

Là où la japonaise présente une faiblesse, c'est en termes de recharge. Un chargeur embarqué permet d'atteindre une puissance de 6,6 kW en courant alternatif, ce qui est déjà en dessous de la moyenne, et la charge rapide ne dépasse non seulement pas les 50 kW mais est au format ChaDeMo qui est beaucoup moins répandu que le Combo CCS dont est équipée la très grande majorité de la concurrence.

Tous nos essais avec la Nissan Leaf 2

Les essais de Soheil Ayari : Nissan Leaf Nismo RC : le coup de foudre ?

Quand le père de la monstrueuse GT-R Nismo s’attaque à la Nissan Leaf, modèle électrique le plus vendu au monde, cela donne la Leaf Nismo RC, un coupé 100% électrique dont Soheil Ayari notre pilote maison a eu l’occasion d’essayer l’un des 6 modèles existants au monde. Lire l'essai.

Vidéo - La Nissan Leaf e+ jusqu'à la panne : sur le podium !

Jusqu'à la e+, la participation de la Nissan Leaf à cette rubrique a été sans surprise : la norme NEDC de la première génération indique 250 km en une charge et nous avons fait 256,2 km, la seconde en 40 kW est donnée pour 378 km et nous sommes revenus avec un 378,2 km. Conforme à ce qui est écrit sur l'emballage jusqu'à la virgule. Du coup, quand il a fallu faire un pronostic pour cette nouvelle version, les 528 km qu'annonce le cycle urbain de la nouvelle norme WLTP nous semblait un chiffre logique. Même en l'arrondissant à 550 km pour obtenir un chiffre plus rond, nous étions loin de la réalité. Lire l'essai.

Essai - Nissan Leaf e+ : qui peut l'e+ peut le moins

Nissan élargit le champ d’action de sa Leaf avec l’arrivée d’une batterie de plus grande capacité. La compacte japonaise pousse désormais son autonomie à 385 km en cycle WLTP et fait grimper sa puissance à 217 ch. En parallèle, la marque lance une version d’accès équipée d’un chargeur lent. La voiture électrique la plus vendue au monde a-t-elle les arguments pour retenir la clientèle face à l’insolente Tesla Model 3 ? Lire l'essai.

La Nissan Leaf 2 (2018) jusqu'à la panne : combien de kilomètres peut-on faire en une seule charge ?

Pour donner le coup d'envoi de la seconde saison de la rubrique « Le périph' jusqu'à la panne », il fallait une candidate de choix. Et qui mieux que la Nissan Leaf, aujourd'hui de seconde génération et voiture électrique la plus vendue au monde, pour relever le défi ? Combien de kilomètres allons-nous parcourir en une seule charge sur le célèbre boulevard parisien, en utilisant tous nos talents d'éco-conducteur et sans aucun accessoire consommant inutilement de l'électricité ? Lire l'essai.

Essai vidéo – Nissan Leaf 2018 : retour au sommet

Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que de produire un best-seller, référence et modèle le plus vendu dans le monde de sa catégorie ? Créer son successeur. C'est la lourde tâche à laquelle s'est attelé Nissan en développant la seconde génération de Leaf. Parviendra-t-elle à au moins égaler le succès de son aînée ? Nous sommes allés en prendre le volant pour la première fois à Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries. Lire l'essai.

Tous nos comparatifs avec la Nissan Leaf 2

Comparatif vidéo - Volkswagen ID.3 vs Nissan Leaf e+ : duel sous tension

L’ID.3, la toute nouvelle compacte 100% électrique de Volkswagen, s’attaque à la star mondiale de la catégorie, la Nissan Leaf. A-t-elle suffisamment d’arguments pour convaincre et s’imposer comme la nouvelle référence ? Lire le comparatif.

Test d'autonomie - BMW i3, Kia e-Niro, Nissan Leaf, Renault Zoé, Tesla Model 3 : peut-on partir en week-end en voiture électrique ?

Aller au travail, faire les courses ou encore poser les enfants à l'école, aujourd'hui, les véhicules électriques qui existent sur le marché disposent d'une autonomie très largement suffisante pour accomplir les déplacements du quotidien. De quoi oublier la fameuse angoisse de la panne la semaine, mais qu'en est-il du week-end ? Peut-on se permettre une escapade à la campagne, au bord de la mer, voire à l'étranger ? Pour le savoir, nous avons pris les cinq meilleures ventes de la catégorie en France et nous avons décidé de nous rendre à Bruxelles, à 300 km de Paris. Lire le comparatif.

Nissan Leaf vs Hyundai Ioniq vs Volkswagen e-Golf : conflit sous haute tension

Vous vivez actuellement un moment historique puisqu'il s'agit du tout premier comparatif de Caradisiac opposant trois voitures électriques. Le développement du marché permet en effet enfin d'avoir trois véritables concurrentes dans la catégorie des compactes entre lesquelles on peut véritablement hésiter : il s'agit de la Volkswagen e-Golf, de la Hyundai Ioniq et de la toute nouvelle Nissan Leaf. Qui va l'emporter ? Lire le comparatif. Lire le comparatif.

Toutes nos vidéos avec la Nissan Leaf

La Nissan Leaf en occasion Prix d'une Nissan Leaf neuve : de 33 900 € à 45 500 € Prix d'une Nissan Leaf 2 en occasion : de 16 000 € à 39 170 € Plus de 280 annonces de Nissan Leaf 2 d'occasion sur la Centrale Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot La première génération de Leaf avait posé les bases d'une excellente fiabilité pour ce modèle. Et pour rappel , les voitures électriques sont en moyenne plus fiables que les thermiques, du fait d'une plus grande simplicité, et d'une absence d'organes susceptibles de pannes. Mais la deuxième génération de Leaf est malheureusement affectée tout de même par quelques soucis. On peut lister les capteurs de collision qui dysfonctionnent et qui doivent être remplacés. Ils entraînent le non fonctionnement du régulateur, du ProPilot et du freinage automatique d'urgence. Certains propriétaires ont ont des soucis avec la batterie de traction (modules défectueux) qui empêchent de repartir après coupure du contact. D'autres ont été confrontés à des alertes intempestives de non bouclage de ceinture à l'arrière, quand bien même il n'y a personne d'assis. Bref, pas mal de petits soucis, même si la majorité des possesseurs sont satisfaits. Et il faut aussi savoir que la Leaf 2 n'apprécie pas les charges rapides répétées, sa batterie chauffe et se met en sécurité, bloquant la recharge.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.