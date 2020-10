Comparatif vidéo - Volkswagen ID.3 vs Nissan Leaf e+ : duel sous tension

Boostées par les aides gouvernementales, les ventes de voitures électriques progressent. La part de ce nouveau marché est passée de 1,8 % en 2019 à 6,1 % en 2020. Désormais rassurés par des autonomies enfin à la hauteur, vous êtes de plus en plus nombreux à franchir le cap de l’électrique. Conséquence, l’offre des constructeurs est en plein boom. On compte désormais plus d’une quarantaine de modèles zéro émission en France.

La patronne sur ce marché est assurément la Nissan Leaf : 10 ans de carrière, 500 000 exemplaires produits, c’est tout simplement la voiture électrique la plus vendue au monde. Nous l’opposons aujourd’hui à la toute nouvelle Volkswagen ID.3.

L’ID.3 est la première pierre d’un édifice ambitieux que la marque allemande est en train de bâtir. Une nouvelle stratégie qui est censée permettre au groupe d’en faire un poids lourd de l’électrique. Pour cela, toute une gamme est dans les starting-blocks, emmenée par la nouvelle ID.3. Une compacte inédite de la taille d’une Golf. Face à elle, la Leaf est la plus établie et la plus expérimentée des voitures électriques, la première produite à grande échelle. Elle n’a cessé de faire évoluer ses mécaniques et la capacité de ses batteries, à l’image de cette seconde génération.

Aspects pratiques : l'ID.3 exploite mieux son architecture



Près de 20 cm séparent les deux modèles et c’est pourtant l’ID.3 plus petite (4,26 m) qui se démarque par un bien meilleur rapport habitabilité/encombrement. Ainsi, aux places avant, l’absence de levier de vitesses et une console centrale réduite participent à une sensation d’espace quand la Leaf propose un cockpit bien plus étriqué. Même constat à l’arrière où les deux protagonistes font pratiquement jeu égal. Pour le coffre, il faudra compter 385 litres pour l'ID.3, ce qui reste très correct car le moteur est positionné à l’arrière.

La Leaf met à contribution sa longueur supérieure (4,49 m) pour proposer 435 litres. Dans les deux cas, la banquette se rabat en deux parties mais l’ID.3 propose un plancher modulable (option). Notez que cette version haut de gamme de la Leaf embarque un caisson de basse Bose qui entache le volume total.

Si l’allemande offre une qualité de présentation nettement supérieure à la japonaise ainsi qu’un système multimédia bien plus performant, son ergonomie est passable. On pense par exemple à la commande de boîte de vitesses placée sur le compteur ou encore au réglage de la climatisation qui oblige à effectuer plusieurs manipulations. Dans l’ensemble, prendre en main l’ID.3 requiert de l'attention.

Au décompte des points, l’ID3 remporte la partie pratique pour sa meilleure exploitation de l’espace, sa technologie embarquée nettement plus performante et une qualité perçue supérieure.

Pratique Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh Nissan Leaf e+ Tekna 62 kWh Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,6 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Equipement : une Leaf bien placée mais une ID.3 plus moderne



En matière de rapport prix/équipements, la Nissan Leaf en finition e+ Tekna à 43 600 € s’avère à première vue un peu mieux fournie en équipements que la Volkswagen ID.3 en finition First Plus facturée 44 990 €. Quand la japonaise propose de série la sellerie cuir, le système de conduite semi-autonome de niveau 2 et la sono Bose, l’ID.3, elle, fait payer tous ces agréments en option.

A contrario, l’allemande propose des technologies indisponibles au sein du catalogue Nissan comme les feux matrix ou le système Car2X qui permet de communiquer avec d’autres voitures ou des infrastructures. De plus, l’ID.3 dispose de série sur cette version de jantes de 19’’, d’un chargeur à induction pour smartphone, d’une compatibilité de recharge DC de 100 kW et d’un câble pour prise domestique de 8 A. Au final, la différence de prix est comblée et c’est une égalité dans le domaine du rapport prix/équipement.

Rapport prix/équipements Volkswagen ID.3 First Plus 58 kWh Nissan Leaf e+ Tekna 62 kWh Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 14,7 /20 14,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : une Leaf plus négociable



Grâce à une offre croissante de la part des constructeurs et un bonus écologique de 7 000 € (selon conditions), le budget pour l’achat d’une voiture électrique commence à se démocratiser. Mais rappelons que la Leaf et l’ID.3 sont deux compactes qui réclament un minimum de 40 000 €. Il faudra compter 43 600 € pour la Nissan Leaf e+ contre 44 990 € pour une ID3 à finition et motorisation équivalentes. Nous avons pris en compte les durées de garantie des autos, mais aussi celles du pack de batteries. Et à ce petit jeu, c’est une égalité parfaite avec 3 ans pour chaque modèle et 8 ans ou 160 000 km pour le pack de batteries.

Dans le domaine de l’entretien, les prestations réclamées chez Nissan sont moins élevées que chez Volkswagen et la réputation en matière de fiabilité est meilleure selon l’indice Euroconsumers. Enfin, il vous sera autrement plus facile de négocier une Leaf en fin de vie qu’une ID.3 fraîchement débarquée sur le marché. Au final, la Leaf remporte d’une courte tête la partie budget.