Les essais de Soheil Ayari : Nissan Leaf Nismo RC : le coup de foudre ?   

Un véhicule électrique peut-il être synonyme de plaisir de conduite et de sportivité ? Si ces deux questions ont été longtemps considérées comme tabou, elles ne le sont plus aujourd’hui tant les états d’esprit ont évolué et la technologie a progressé. Ainsi, au fil des années, on a vu fleurir de nombreuses compétitions électriques comme par exemple la Formula E ou le Trophée Andros 100% électrique. Nissan est d’ailleurs engagé dans la première depuis 2018 avec l’équipe e.Dams.

Le constructeur japonais est crédité hors des circuits d’une vraie légitimité dans le domaine du véhicule électrique. Pour preuve, la Leaf est le leader mondial du marché électrique et il en est de même en Europe. Devenue Leaf Nismo après son passage dans les ateliers du préparateur japonais, force est de reconnaître qu’il est difficile de lui trouver des points de ressemblance esthétiques avec la Leaf de route. Alors certes, la face avant et quelques détails au niveau de la partie arrière rappellent la berline électrique, mais c’est à peu près tout.

Sur le plan mécanique, cette Leaf Nismo repose, comme beaucoup de modèles de course, sur une structure en carbone. Elle reprend toutefois de nombreux éléments de la Leaf de route. Ainsi, pour l’animer, Nismo a décidé d’installer deux moteurs électriques de Leaf E+( 217 ch), l’un sur chaque essieu. Cette Leaf devient donc une 4 roues motrices. La batterie de 62 kWh est également celle de la Leaf e+ bien que disposée différemment.

Au total, la puissance totale est donc de 340 ch et le couple s’élève à 640 Nm, de quoi lui permettre d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,4 s. Bien évidemment, de très nombreux réglages sont possibles, comme par exemple le transfert de la puissance sur le train avant uniquement. Le poids de 1 220 kg est conséquent pour une voiture de course mais très léger pour une électrique sachant que la Leaf E+ de série affiche une masse de 1 750 kg environ. La répartition de celle-ci est de 43% sur l’avant et 57% sur l’arrière.

Séduisant sur le papier, mais qu’en est-il dans la réalité ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus en Espagne sur le circuit Ricardo Tormo de Valence. Malheureusement, la météo était loin d’être clémente, et notre Leaf était chaussée de pneus semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2 très peu adaptés à ces conditions.