En bref Berline compacte

Hybride rechargeable

Puissance : 180 et 225 ch

La toute nouvelle Peugeot 308 que vous avez pu découvrir en début d’année sur Caradisiac a fait le déplacement à l’occasion de notre salon 2021 qui se déroule dans un lieu féérique, le cirque Micheletty.

C’est l’une des nouveautés les plus attendues de cette année 2021. La Peugeot 308, troisième du nom ne cache plus ses intentions de venir titiller les marques premium sur leur terrain. Cette volonté de monter en gamme se retrouve premièrement dans le look.

La Peugeot 308 Hybrid au Salon Caradisiac 2021

Peugeot 308 hybrid : la compacte branchée - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

La 308 a bâti son design autour de son nouveau logo qui trône au centre d’une impressionnante calandre placée au bout d’un long capot. C’est d’ailleurs l’une des principales innovations de la française qui gagne au passage 10 cm (4,36 m) par rapport à sa devancière. On retrouve les feux de jour en forme de sabre et le bandeau noir qui souligne les feux arrière, communs aux autres modèles de la gamme.

À bord, Peugeot signe une nouvelle ambiance et fait évoluer son i-Cockpit. Il est composé d’une instrumentation numérique désormais en 3D, d’un volant de petite taille et d’un écran multimédia de 10’’ qui s’intègre mieux dans la planche de bord. Une série de contrôles tactiles se place entre l’écran et les boutons physiques. La console est également transformée, tant au niveau du design que de son utilité, avec de nombreux rangements. Les aspects pratiques régressent avec un volume de chargement de 412 litres contre 420 litres actuellement malgré ses 10 cm de plus. Les versions hybrides rechargeables devront se contenter de 361 litres. L’habitabilité arrière reste dans la moyenne de la catégorie.



La gamme de motorisations disponibles reprend globalement le catalogue de motorisations de la DS 4. On retrouve ainsi des motorisations Puretech en 110 et 130 chevaux, mais aussi deux versions hybrides rechargeables. Celles-ci héritent des composants déjà embarqués dans les autres modèles branchés du groupe PSA. Développant jusqu’à 180 ch, la 308 Hybrid 180 e-EAT8 combine un moteur puretech 4 cylindres de 150 ch à un moteur électrique de 81 kW. Plus puissante, la 308 Hybrid 225 e-EAT8 marie un moteur essence de 180 ch au même bloc électrique de 81 kW pour une puissance cumulée de 225 chevaux.

Commune aux deux versions, la batterie offre une capacité de 12,4 kWh et autorise environ 60 km d’autonomie avec une charge. En 3,7 kW, le chargeur embarqué pourra grimper à 7,4 kW en option. De quoi autoriser une charge complète en 5 heures sur une prise domestique et en un peu moins de deux heures sur une wallbox 7,4 kW. Arrivera plus tard une version micro-hybridée. Une offre 100% électrique ne serait pas impossible non plus.

La 308 fera ses débuts en concessions au mois de septembre prochain. Les prix seront connus en juin, date de l’ouverture des commandes. Une version SW c’est-à-dire break est bien évidemment prévue. Elle sera au catalogue en toute fin d’année.

PROSPECTIVE FIABILITE Il est bien évidemment trop tôt pour parler fiabilité concernant la toute nouvelle génération de Peugeot 308. Alors, si vous le permettez, faisons un peu de prospective. Déjà, la marque Peugeot se sort tout juste de déboires assez importants avec ses moteurs essence. Le 1.2 Puretech a en effet connu bien des soucis de distribution. Les diesels aussi, mais beaucoup moins. Si les diesels ne sont pas prévus au lancement, le 1.2 Puretech est de la partie. Il est censé être mis à niveau et sans souci aujourd'hui, on ne demande qu'à le croire. Les version hybrides rechargeables sont toute nouvelles, et il faudra les surveiller, mais sur les premiers modèles qui les utilisent (3008, C5 Aircross, Grandland X), les premiers retours sont encourageants.

