Nouvelles Peugeot 308 et DS 4 - Quelles différences ? Quelle est votre préférence ?

PSA enchaîne le renouvellement de ses compactes. La Citroën C4 a d'abord fait son retour fin 2020. Puis on a découvert ces dernières semaines les nouvelles DS 4 et Peugeot 308. Si la Citroën a un positionnement généraliste limpide et distinct, les deux dernières semblent très proches. DS est la firme premium, mais Peugeot est monté en gamme et se revendique maintenant généraliste premium. Au point que l'une peut devenir la plus grande rivale de l'autre. Au final, qu'est ce qui les différencie encore ?

Design

Elles aiment les lignes anguleuses et elles aiment en faire beaucoup ! 308 et DS 4 reviennent avec un look plus exubérant, clairement influencé par Lexus, avec par exemple une carrosserie parcourue de nombreuses nervures (mention spéciale à la DS). Si les deux cousines partent dans la même direction esthétique, impossible de les confondre. La 308 se distingue ainsi avec sa partie avant allongée, qui lui donne une silhouette plus sportive. Le pare-brise a été reculé, la calandre abaissée. Sur cette génération, phares et feux se sont affinés. La Peugeot reste en revanche fidèle à l'épais vitrage latéral, qui s'arrête net.

Celui de la DS 4 se termine en flèche, au niveau d'une custode au dessin complexe. La DS s'inspire du monde des coupés, avec un toit qui plonge vers une lunette courte et inclinée. Parmi ses éléments bien à elle : les poignées de portes rétractables, la carrosserie bicolore et d'immenses jantes : les versions haut de gamme auront d'office des 20 pouces. Dommage que les signatures lumineuses à l'avant soient si semblables, avec de grandes barres de LED verticales.

À bord

Deux salles, deux ambiances. La DS 4 joue la carte de la présentation chic et épurée, la 308 mise sur une apparence plus sportive et plus chargée. On retrouve ainsi les éléments du i-Cockpit : instrumentation numérique en hauteur, petit volant, écran tactile orienté. Le tout dans des formes anguleuses et déstructurées, avec en hauteur un bandeau d'aérateurs.

La DS 4 assume une partition plus classique. C'est pourtant chez elle que l'on aurait aimé l'originalité, la marque se revendiquant d'avant-garde. Mais l'organisation est classique, avec une instrumentation en position normale, un écran fondu dans la planche de bord. L'originalité se cache dans les détails, avec des aérateurs latéraux repoussés dans les portes et des aérateurs centraux dissimulés dans les commandes. Le but est d'avoir une planche de bord allégée, qui contraste donc bien avec celle de la 308.

Les deux partagent l'écran central de 10 pouces. En revanche, l'instrumentation numérique de la DS 4 est plus petite. Elle se rattrape avec son petit écran tactile 5 pouces au bout de l'accoudoir, qui permet de commander des fonctions sans lever le coude. DS fait honneur à son positionnement plus haut de gamme, avec des matériaux soignés : bois, carbone forgé, cuir Nappa.

Un peu plus longue, la DS 4 annonce un coffre plus généreux, avec 430 litres, contre 412 litres pour la 308.

Offres de moteurs

Premier élément à noter : aucune ne dit encore stop au diesel. Mais les deux marques limitent le BlueHDi à un bloc, le 1.5 de 130 ch. C'est du côté de l'essence que l'on va sentir une différence de positionnement. La DS 4 va avoir le droit à des PureTech de 130, 180 et 225 ch. La 308 se veut plus accessible et commence donc à 110 ch, puis propose le 130 ch. Et… rien au-dessus, du moins en thermique pur.

C'est l'autre grand point commun : toutes les deux se mettent à l'hybride rechargeable. On retrouve de part et d'autre la déclinaison de 225 ch. Mais la 308 est annoncée avec un deuxième plug-in, moins musclé (180 ch). On parie que la DS 4 lui piquera rapidement. Dernière distinction sur ce chapitre, et non des moindres : la DS 4 généralise la boîte automatique EAT 8. Chez Peugeot, l'EAT 8 sera en option sur les 130 ch, et de série sur les hybrides.

Équipements

La refonte de la 308 est bien sûr l'occasion de mettre à jour la technologie, d'autant que Volkswagen a mis le paquet pour la Golf 8. On retrouve bien sûr des éléments connus de nos jours, comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie et les feux de route automatiques. Parmi les nouveautés : l'alerte trafic arrière, la vision 360°, les phares Matrix LED et une assistance à la conduite plus évoluée, avec changement de voie semi-automatique.

Cette amélioration de la conduite autonome est partagée avec la DS 4. Mais en tant que marque premium, et porte-drapeau technologique du groupe, la DS 4 se devait de faire mieux. Heureusement pour elle, elle garde l'exclusivité de plusieurs éléments. Elle inaugure notamment un affichage tête-haute à réalité augmentée, avec des infos qui s'affichent comme si elles étaient projetées sur la route. Elle a aussi une vision nocturne (curieusement absente chez Peugeot, alors que le 3008 vient de la recevoir). DS garde le privilège de la suspension pilotée qui fonctionne avec une caméra qui scanne la route en amont.

Au final

308 et DS 4 jouent chacune leur partition en matière de style et de présentation intérieure. De quoi séduire des publics aux goûts différents. Surtout, la logique de positionnement des marques est respectée au niveau de l'offre moteurs et des technologies. La DS 4 mise davantage sur les blocs musclés et impose la boîte auto, et elle garde l'exclusivité de plusieurs équipements.

Il n'y a évidemment pas un monde entre ces deux modèles, mais c'est suffisant pour bien les placer sur le marché, à la manière de ce qui se fait chez Volkswagen avec la Golf et l'A3… qui sont d'ailleurs devenues très proches en matière de prestations depuis leur dernière refonte. DS a heureusement su garder une distance face à Peugeot, car contrairement à Audi, il a encore toute une image premium à construire.

Et vous, quelle est votre préférence ? Votez !