Peugeot 308 (2021) : objectif premium (Présentation vidéo)

Apparue en 2013, puis restylée en 2017, la 308 de seconde génération constitue un carton commercial et ce succès ne se dément pas, même après huit ans de carrière. Ainsi, elle figure dans le Top 10 des meilleures ventes en France en 2020 et représente toujours la compacte la plus écoulée dans l’Hexagone. Situation moins enviable en Europe mais positive puisqu’elle occupe le 6e rang derrière l’indéboulonnable Volkswagen Golf, mais également les BMW Série 1, Mercedes Classe A, Audi A3, et Ford Focus. Le podium est donc trusté majoritairement par les marques premium et c’est justement la cible de la 308.

Lors de son lancement, l’actuelle 308 avait marqué le début de la montée en gamme de Peugeot et la nouvelle génération doit confirmer cette tendance. Cela passe par une prise de risque importante au niveau du style. Une habitude chez Peugeot comme lors des renouvellements des 208, 2008 et 508 ainsi qu’à l'occasion du restyling du 3008 orchestré en octobre 2020.

De fait, la nouvelle génération a été totalement repensée. Elle est d'ailleurs le premier modèle de la marque à être orné du nouveau logo, présenté il y a quelques jours, qui reproduit la forme d’un blason. Un emblème qui a eu beaucoup de répercussions sur l'esthétique puisqu’il est particulièrement mis en valeur au centre de la très large calandre, l’une des principales caractéristiques de cette 308. Les inserts de celle-ci semblent converger vers le logo. Elle est entourée par des projecteurs full LED de série très fins pouvant recevoir la technologie Matrix LED, mais pas encore de laser ; et bien évidemment, les feux de jour verticaux sont de la partie. La plaque d'immatriculation descend par conséquent d’un cran à la place des radars qui sont désormais masqués par le logo.

L’autre gros travail des ingénieurs a porté sur le changement de proportions de cette 308. Le but est clairement de faire de l’ombre aux berlines allemandes. La compacte française en reprend les codes avec notamment un capot allongé. Pour cela, les designers ont reculé le pare-brise de 10 cm et ajouté un soft nose long de 90 mm (pièce entre le capot et la calandre) comme sur la 508. Mais ce n’est pas tout puisque les porte-à-faux avant et arrière agrandis, ainsi que l’empattement qui gagne 55 mm (2 675 mm). La largeur reste identique mais la hauteur diminue de 20 mm. Au final, la 308 mesure désormais 4,36 m de long, 1,80 m de large et 1,44 m de haut. Elle s’éloigne de la Volkswagen Golf mais se rapproche des Mercedes Classe A et BMW Série 1.

Cette nouvelle allure s’accompagne d’un travail conséquent au niveau de la sculpture de caisse sur les ailes avant et arrière, mais aussi sur le capot qui est traversé par des lignes de caisse non pas rectilignes mais arrondies. Impossible bien sûr de ne pas remarquer la reprise du fameux logo sur les ailes avant – pour les finitions hautes uniquement –, comme une certaine marque au cheval cabré. Sympa le clin d’œil !

L’arrière reçoit son lot de transformations avec un épaulement très marqué, des feux LED fins à la signature lumineuse inédite rejoints par un bandeau noir comme sur la 208 ou la 508. L’ensemble de ces modifications transfigurent radicalement la 308 qui gagne en personnalité avec un style plus démonstratif ayant comme objectif non masqué : faire de l’ombre aux modèles premium.

Une nouvelle évolution du i-cockpit

Comme c’est le cas de l’extérieur, l’intérieur de la 308 a complètement été revu. Cela passe tout d’abord par une planche de bord transformée. Celle-ci, plus massive, très horizontale, déborde sur les contre-portes et accueille une nouvelle génération du i-cockpit. Il se compose toujours de trois éléments : un petit volant, une instrumentation haute numérique qui adopte aujourd’hui la technologie 3D – comme sur les 208 et 2008 – et un écran multimédia tactile 10 pouces. Tout cela est de série.

L'écran surplombe deux types de commandes : les premières, numériques, sont des sortes de raccourcis directs vers certaines fonctions (station de radio préférée, température idéale, les contacts téléphoniques. Les secondes, plus classiques, commandent des fonctions plus traditionelles comme la climatisation, le dégivrage ou les feux de détresse. Comme la nouvelle DS4, cet écran est équipé du nouveau système multimédia du groupe Stellantis (né de la fusion entre PSA et FCA). Avec son fonctionnement très fluide proche de celui d’une tablette, sa rapidité et sa présentation moderne totalement paramétrable, celui-ci permet à Peugeot de combler son retard en la matière. La console est également transformée, tant au niveau du design que de son utilité, avec de nombreux rangements.

Statu quo pour les aspects pratiques avec un volume de chargement de 412 litres contre 420 litres actuellement. Les versions hybrides rechargeables devront se contenter de 361 litres. L’habitabilité arrière reste dans la moyenne de la catégorie, notamment pour l’espace aux genoux.

Bien évidemment, Peugeot profite de l’occasion pour enrichir l'équipement de sa compacte avec l’alerte de trafic arrière, le volant chauffant, la recharge par induction, la compatibilité Apple Carplay et Android auto sans fil, l'instrumentation numérique et l'écran multimédia 10 pouces et tout cela sera complété en 2022 par le dépassement semi-automatique.

Des versions hybrides rechargeables

Sous le capot, pas de surprise : il y aura deux moteurs essence (Puretech 110 et 130 ch), un diesel (BlueHDi 120 ch) mais également deux motorisations hybrides rechargeables de 180 et 225 ch. Une première sur la compacte au lion. Arrivera plus tard une version micro-hybridée. Une offre 100% électrique ne serait pas impossible non plus.

Avec cette nouvelle Peugeot 308, Peugeot souhaite prendre une place sur le podium des compactes en Europe. Pour cela, la marque tricolore pourra s’appuyer sur un style affirmé, une présentation et de moteurs modernes mais aussi un comportement qui devrait être dans les meilleurs du segment. La 308 fera ses débuts en concessions au mois de septembre prochain. Les prix seront connus en juin, date de l’ouverture des commandes. Une version SW c’est-à-dire break est bien évidemment prévue. Elle sera au catalogue en toute fin d’année.