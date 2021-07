Renault Captur E-Tech Plug-in hybrid : une bonne prise - Salon Caradisiac électrique/hybride 2021

En bref Deuxième génération du SUV citadin Renault 160 ch pour la version hybride rechargeable A partir de 32 250 €

Le Renault Captur est l’une des valeurs sûres du marché français, dont il est l’un des acteurs du Top 10 des ventes depuis de nombreuses années. Cette deuxième génération, apparue en 2019, cède logiquement aux sirènes de l’électrification, et ce de deux façons différentes.

La première (et dernière arrivée dans la gamme) est une version hybride simple, dite E-Tech hybride 145 (il s’agit en réalité de la même mécanique que dans la Clio E-Tech 140), dotée d’une boîte automatique multi-modes qui en favorise la douceur de fonctionnement. Renault annonce pour cette version une consommation moyenne de 5 l/100 km, valeur comparable à celle d’un diesel.

L’autre Captur électrique, qui est aussi celui qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre du salon Caradisiac 2021, est une déclinaison hybride rechargeable forte de 160 ch par la puissance cumlée de son bloc thermique 1.6 et du moteur électrique.

Au programme, un 0 à 100 km/h abattu en 10,1 s (la voiture est lourde) et, plus important, une autonomie de 50 km en mode « zéro émission » . Comptez entre 3 et 5 heures pour faire le plein d’électrons.

Sachant que le parcours moyen des Français s’établit aux alentours de 40 km par jour, on peut donc rouler en mode électrique 90% du temps. Ceci au bénéfice des frais de fonctionnement et, bien sûr, de l’air que nous respirons. A l’usage, on apprécie la rondeur et la souplesse de ce fonctionnement de cet attelage bien né.

En termes de tarifs, les deux Captur électrifiés ne boxent pas dans la même catégorie. La version hybride simple s’affiche à partir de 27 600 €, somme déjà rondelette, mais qui comprend la climatisation automatique, l'allumage automatique des phares et l'écran multimédia 7 pouces. A finition équivalente (Zen), la version hybride rechargeable réclame 4 650 € de plus, pour un premier prix fixé à 32 250 €.

Pour ce prix, on dispose d’un véhicule confortable, pratique grâce à sa banquette arrière coulissante qui permet de faire varier le volume de coffre (de 406 à 536 litres), et disposant d’un souffle suffisant pour attaquer les longs trajets avec sérénité.

PROSPECTIVE FIABILITE Si le Captur n'est pas un inconnu pour nous, après maintenant presque 18 mois de commercialisation, il est tout de même un peu trop tôt pour affirmer péremptoirement s'il est fiable ou pas. Et c'est plus encore le cas pour sa version hybride rechargeable E-Tech, qui a moins d'un an. Cela dit, les premiers retours sont déjà de la partie, vu qu'il se vend quand même plutôt bien ce Captur, c'est le moins que l'on puisse dire. Et malheureusement, certains propriétaires ont déjà des soucis. Avec la boîte de vitesses par exemple. Pas très étonnant quand on sait que Renault a bloqué les livraisons de la Clio équipée presque du même moteur pour faire une mise à niveau de la boîte et de son étanchéité. Il y a aussi des bugs avec le système multimédia et l'écran. Pas étonnant non plus, cela concerne toutes les versions de Captur, y compris les thermiques. Certains propriétaires ont été confrontés à une impossibilité de démarrer, de façon aléatoire. Bref, Renault procède à des mises à jour, mais il faut se montrer vigilant avec ces défauts de jeunesse.

