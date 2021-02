Renault Captur E-Tech hybride simple : prix à partir de 27 100 €

Coup double pour le Captur. Disponible depuis mi-2020 en hybride rechargeable E-Tech Plug-in, le SUV urbain du Losange va aussi proposer l'hybride simple E-Tech. Il s'agit de la même mécanique que pour la Clio, même si elle est nommée E-Tech 145 pour le Captur, alors que c'est 140 pour la Clio.

Si les commandes ne seront ouvertes que dans quelques jours, on connaît les prix de cette version grâce au forum Worldscoop. L'E-Tech est facturé à partir de 27 100 € avec la finition Zen, modèle de base depuis l'arrêt de la variante d'accès Life.

C'est seulement 1 550 € de plus que le modèle essence classique TCe 140 ch à boîte EDC (3 500 € avec la boîte manuelle). L'équipement est aussi plus fourni, puisque l'E-Tech Zen a d'office en série la climatisation automatique, l'allumage automatique des phares et l'écran 7 pouces dans l'instrumentation.

En Intens, l'E-Tech est à 29 700 €. C'est 31 900 € avec la nouvelle finition sportive RS Line. Pour le haut de gamme Initiale Paris, on est à 33 400 €. L'écart est toujours de 1 550 € (mais sans différence d'équipement).

Par rapport à la variante hybride rechargeable, l'hybride simple est de 4 850 à 5 150 € moins onéreux, hors bonus. Le plug-in a un bonus de 2 000 €, qui sera baissé à 1 000 € le 1er juillet.