Porsche Cayenne Turbo S E-hybrid : la puissance verte - Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021

La technologie hybride rechargeable est un salut pour Porsche qui peut continuer à commercialiser des véhicules surpuissants sans que son acquéreur n’ait à payer un méchant malus. C’est notamment le cas pour le Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid de 680 ch qui échappe tout simplement à une sanction fiscale. Il faudra tout de même signer un chèque de 175 377 € pour vous offrir le Cayenne le plus puissant du catalogue. Si vous en avez encore sous le pied ou plutôt dans les poches, il existe aussi une variante coupé, vendue 181 377 €.

Dans les deux cas, le Cayenne hybride Turbo associe un V8 4.0 biturbo de 550 ch à un moteur électrique logé dans la boîte de vitesses. La puissance cumulée est de 680 ch et le couple de 900 Nm, disponible quasiment dès le premier appui sur la pédale d'accélérateur. Malgré son poids dépassant allègrement les deux tonnes, le Cayenne Turbo S-E Hybrid franchit les 100 km/h en seulement 3,8 secondes.

Cette mouture du Cayenne propose 40 km d'autonomie en mode électrique, ce qui devrait être suffisant pour couvrir de petits trajets quotidiens, grâce aux batteries de 14,1 kWh (6h de recharge sur prise domestique, 2,4 heures sur chargeur 7,2 kW). Il ne peut malheureusement accepter une recharge rapide en courant continu. La vitesse maximale en mode électrique est tout de même limitée à 135 km/h, pour préserver la charge. Compte tenu de son prix stratosphérique et de son autonomie sous les 50 km, le Cayenne n’a pas droit au bonus écologique.

Le Porsche Cayenne Turbo S E-hybrid en occasion Prix d'un Porsche Cayenne Turbo S E-hybrid neuf : de 175 377 € à 199 000 € Prix d'un Porsche Cayenne Turbo S E-hybrid en occasion : de 160 000 € à 190 000 € Plus de 15 annonces de Porsche Cayenne Turbo S E-hybrid d'occasion sur la Centrale L'avis fiabilité de Caradisiac La marque Porsche n'a pas toujours démontré un haut niveau de fiabilité. C'est un fait, surtout au début des années 2000. Les choses se sont améliorées un peu, il faut le noter, et aujourd'hui, la plupart des propriétaires sont satisfaits de la robustesse de leur modèle. Le Cayenne est dans cette mouvance. Et heureusement, car la moindre panne, quand elle arrive hors garantie, coûte un œil à résoudre, lorsque l'on reste dans le réseau de la marque. La version hybride ajoute un peu de technologie au moteur thermique, mais normalement cela devrait être bien géré par la marque. Les retours de propriétaires sont en tout cas très rares, difficile de se faire une idée précise.

