Les 5 hybrides rechargeables les plus vendus en 2020 : DS7 Crossback, Mercedes GLC, Peugeot 508, Peugeot 3008, Porsche Cayenne - Salon de l'auto Caradisiac

Pour avoir un bonus en 2020, il faut soit opter pour une électrique, qui vous permet de récupérer jusqu'à 7 000 €, soit pour une hybride rechargeable, avec 2 000 € à la clé. Mais opter pour cette dernière permet avant tout d'échapper au malus qui peut désormais atteindre les 20 000 €, la catégorie étant surtout composée de berlines et de SUV à la puissance généreuse qui serait fortement impactés sans électrification. Est-ce mérité ? C'est-à-dire est-ce que le gain au niveau des émissions justifie un tel traitement de faveur ? Cela dépendra fortement des habitudes du propriétaire qui peut tout à fait décider de ne jamais recharger. Mais tout porte à croire que cette incitation fonctionne puisque les ventes du segment ont été multipliées par 2,5 sur les six premiers mois de l'année 2020, même si la part de marché sous les 3 % reste encore assez modeste

Le classement des cinq voitures hybrides rechargeables les plus vendues établi en fonction de leurs immatriculations

Ce n'est que depuis l'année dernière que les constructeurs français se sont mis à l'hybride rechargeable mais il n'a fallu que quelques mois pour qu'ils monopolisent entièrement le podium. Et cette tendance ne devrait que s'affirmer un peu plus prochainement avec l'arrivée sur le marché des produits Renault venant rejoindre ceux de PSA. En attendant, le Peugeot 3008, déjà un succès avec ses versions exclusivement thermiques, dépasse d'une courte tête le DS7 Crossback et c'est la Peugeot 508 qui complète le podium. Viennent ensuite l'offensive allemande avec le Mercedes GLC et le Porsche Cayenne.

Après nos essais, le classement Caradisiac des cinq voitures hybrides rechargeables les plus vendues

1er_ Peugeot 3008 Hybrid : en traction ou quatre roues motrices

Peugeot a attendu presque quatre ans pour électrifier la seconde génération de son 3008 mais n'a pas fait les choses à moitié en le proposant en deux versions, à commencer par l'Hybrid 225 e-EAT8 dont la fiche technique comprend un 1.6 Puretech de 180 ch et 300 Nm accolé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports EAT-8 et assisté par moteur électrique de 110 ch et 320 Nm, lui-même alimenté par une batterie lithium-ion de 13,2 kWh. Malgré une puissance totale généreuse de 225 ch, sa consommation mixte officielle selon le protocole WLTP est de 1,4 k/100 km et ses émissions de CO2 comprises en 31 et 33 g/km. Il peut de plus effectuer entre 50 et 56 km en électrique ce qui, ajouté son prix d'achat allant de 43 800 € à 48 300 €, lui permet de prétendre au bonus de 2 000 €.

Ce n'est pas le cas de la seconde version, l'Hybrid4 300. Il reprend la même fiche technique que celle décrite ci-dessous mais le PureTech est poussé à 200 ch et un second moteur électrique, de 113 ch et 166 Nm entraîne les roues arrière, portant puissance et couple à un total de 300 ch et 520 Nm. Les consommations et émissions de CO2 sont quasiment les mêmes, à 1,3 l/100 km et entre 29 et 31 g/km mais l'autonomie en électrique est étendu à entre 59 et 65 km. Cependant, les tarifs allant de 51 450 à 53 850 € le privent du bonus de 2 000 €.

Pour les deux versions, les possibilités de recharge restent cependant les mêmes, avec une puissance de série de 3,7 kW et en option de 7,4 kW entraînant des temps de charge compris entre 1h45 et 7h00.

Lire nos essais du Peugeot 3008 Hybrid4 :

Essai – Peugeot 3008 Hybrid4 (2020) : l’hybride du plaisir

Notre version préférée : Hybrid 225 e-EAT8 Allure

L'avis Caradisiac : Peugeot a déjà donné dans l'hybride et a ainsi pu valider une recette dont la marque a pu ensuite se servir pour le développement de ses hybrides rechargeables. Et cela se voit : malgré la complexité technique, surtout en version Hybrid4 avec ses trois moteurs et ses quatre roues motrices, ce 3008 branché est parfaitement abouti, se montrant performant, confortable et sobre.

Caradisiac a aimé

L’agrément de conduite

Les belles performances

Les qualités dynamiques

La praticité préservée

Caradisiac n'a pas aimé

Les quelques mesquineries d’équipement

L’offre limitée aux versions haut de gamme

Le Peugeot 3008 Hybrid en dix points

Deux versions : Hybrid 225 traction et Hybrid4 300 quatre roues motrices

Partie thermique : 1.6 PureTech de 180 et 200 ch

Partie électrique : moteur de 110 ch à l'avant + moteur de 113 ch à l'arrière pour l'Hybrid4

Batterie de 13,2 kWh

Recharge de 3,7 kW de série et de 7,4 kW en option

Temps de charge : de 1h45 à 7h00

Autonomie électrique : de 55 à 69 km WLTP

Volume de coffre : de 395 à 1 357 litres

Finitions : Allure (Hybrid 225), GT Line et GT

Tarifs : à partir de 43 800 € (Hybrid 225) et de 51 450 € (Hybrid4 300)

2e_ DS7 Crossback E-Tense 4x4 : le premium électrique français

Sortie en fin d'année dernière, la version hybride rechargeable du DS7 Crossback baptisée E-Tense 4x4 reprend la base mécanique du Peugeot 3008 Hybrid4 300. On retrouve donc le 1.6 PureTech de 200 ch côté thermique associé à une boîte de vitesses automatiue à huit rapports et, côté électrique, deux moteurs, un de 110 ch à l'avant et un de 113 ch à l'arrière alimentés par une batterie de 13,2 kWh. Cette fiche technique fournie permet au SUV premium de pouvoir réaliser jusqu'à 58 km en électrique et de décrocher une consommation moyenne WLTP entre 1,5 et 1,6 l/100 km pour des émissions allant de 34 à 36 g/km. De quoi permettre de décrocher le bonus de 2 000 € mais le premier prix de 55 700 € dépasse la limite imposée de 50 000 €.

Ce groupe motopropulseur se marie parfaitement avec le raffinement à bord, l'insonorisation exemplaire et le grand confort fourni par l'amortissement piloté Scan Suspension, ce qui fait du DS7 Crossback un véritable cocon.

Lire nos essais du DS7 Crossback E-Tense 4x4 :

Essai - DS7 Crossback E-Tense 4x4 (2020) : figure de proue de la nouvelle vague hybride française

Notre version préférée : E-Tense 4x4 Performance Line +

L'avis Caradisiac : L'électrification du DS7 Crossback E-Tense 4x4 est un élément à part entière de sa personnalité qui complète son homogénéité par sa douceur et son silence de fonctionnement allant parfaitement avec le moelleux extraordinaire de son amortissement piloté. Une vraie réussite qu'il fait cependant payer au prix fort, avec des tarifs débutant à 55 700 €. Une version traction 225 ch, à partir de 50 200 €, vient cependant d'être ajoutée au catalogue.

Caradisiac a aimé

Confort exceptionnel

Insonorisation poussée

Autonomie électrique étonnante

Consommation en hybride maîtrisée

Caradisiac n'a pas aimé

Présentation chargée

Tarifs élevés

Le DS7 Crossback E-Tense 4x4 en dix points

1.6 PureTech de 200 ch et 300 Nm

Moteur électrique de 110 ch et 320 Nm à l'avant

Moteur électrique de 113 ch et 166 Nm à l'arrière

Batterie de 13,2 kWh

Recharge de 3,7 kW de série et de 7,4 kW en option

Temps de charge : de 1h45 à 7h00

Autonomie électrique : de 53 à 58 km WLTP

Volume de coffre : de 555 à 1 752 litres

Finitions : So Chic, Business, Performance Line, Performance Line +, Executive, Grand Chic

Tarifs : à partir de 55 700 €

3e_ Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 : un futur best-seller ?

En fait, le podium des meilleures ventes d'hybrides rechargeables en France du premier semestre 2020 est totalement monopolisé par une recette mécanique similaire puisque la Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 reprend globalement la même recette que les deux premiers : le 1.6 Puretech qui développe ici 180 ch et 300 Nm, le moteur électrique de 110 ch et 320 Nm et la boîte de vitesses automatique à huit rapports EAT8. La seule différence provient de la batterie à la capacité un moins généreuse de 11,6 kWh.

Qu'à cela ne tienne, la ligne plus profilée de la 508 lui permet tout de même de réaliser entre 52 et 56 km en électrique et d'enregistrer une consommation moyenne de 1,3 l/100 km en n'émettant qu'entre 30 et 36 g/km de CO2 selon la norme WLTP.

Avec un tarif démarrant à 45 150 € (46 450 € pour le break SW), l'intégralité des finitions à l'exception du haut de gamme GT peut bénéficier du bonus de 2 000 €.

Lire nos essais de la Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 :

Essai - Peugeot 508 SW Hybrid 225 ch : plus économique que dynamique

Notre version préférée : SW Hybrid 225 e-EAT8 Allure

L'avis Caradisiac : La Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 est avant tout un modèle de douceur, silencieuse et confortable, qui conviendra parfaitement aux voyages au long cours. Son appétit modéré et sa capacité de faire une trentaine de kilomètres en électrique ne gâchent rien non plus. Par contre, côté châssis, on s'attendait à mieux de la part de la marque au lion tant son dynamisme laisse à désirer, que ce soit au niveau de l'amortissement piloté ou de la direction.

Caradisiac a aimé

La douceur de conduite

Le confort

La consommation intéressante

La belle présentation

Caradisiac n'a pas aimé

L’absence de dynamisme du châssis

Le manque de punch de la motorisation

Le Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 en dix points

Existe aussi en break SW

1.6 PureTech de 180 ch et 300 Nm

Moteur électrique de 110 ch et 320 Nm

Batterie de 11,6 kWh

Recharge de 3,7 kW de série et de 7,4 kW en option

Temps de charge : de 1h30 à 6h30

Autonomie électrique : de 52 à 56 km WLTP

Volume de coffre : 487 litres pour la berline, de 530 à 1 780 litres pour le break SW

Finitions : Allure, GT Line et GT

Tarifs : à partir de 45 150 €

4e_ Mercedes GLC 300e 4matic : l'ancien champion

Le Mercedes GLC était en 2017 l'hybride rechargeable le plus vendu en France, un titre qu'il n'a pas su converser ensuite à cause du retrait du modèle pour l'adapter aux nouvelles normes WLTP puis à l'offensive française dans le segment. Il a cependant fait son retour avec une version revue et corrigée dévoilée en fin d'année dernière au Salon de Francfort.

La partie thermique reste la même avec un 2.0 turbo de 211 ch mais il reçoit le renfort d'un moteur électrique de 116 ch alimenté par une nouvelle batterie de 13,5 kWh. Cette dernière ne permet cependant d'effectuer que 39 à 43 km en électrique ce qui, avec un premier prix largement au delà des 50 000 €, ne permet pas de pouvoir prétendre au bonus de 2 000 €.

Cela ne fait pas de ce GLC le plus vertueux des hybrides rechargeables mais, avec un total de 320 ch et 700 Nm à disposition, l'un des plus performants, avec un 0 à 100 km/h effectué en 5,7 s et 230 km/h en pointe.

Lire nos essais de la Mercedes GLC :

Essai vidéo - Mercedes GLC (2019) : restylage intelligent

Notre version préférée : 300e AMG Line

L'avis Caradisiac : Mercedes s'est peut-être un peu trop reposé sur ses lauriers avec ce GLC qui n'a que très peu évolué entre l'ancienne et la nouvelle version, avec une autonomie électrique qui peut être considérée aujourd'hui comme faible malgré une capacité de batterie plutôt généreuse. Il garde cependant comme qualité d'excellentes performances et un très bon confort général.

Caradisiac a aimé :

Performances de premier ordre

Le confort général

La technologie embarquée

La qualité de finition

Caradisiac n'a pas aimé :

Autonomie faible en électrique

Pas de bonus

Coffre sévèrement rogné

Le Mercedes GLC 300e 4matic EQ Power en dix points

2.0 turbo essence de 211 ch

Moteur électrique de 122 ch

Puissance et couple totaux : 320 ch et 700 Nm

Batterie de 13,5 kWh

Consommation : entre 2,2 et 3,0 l/100 km WLTP

Temps de charge : entre 1h50 et 5h50

Autonomie électrique : de 39 à 43 km WLTP

Volume de coffre : 395 litres

Finitions : Business Line, Avantgarde Line et AMG Line

Tarifs : à partir de 60 649 €

5e_ Porsche Cayenne E-Hybrid : hors hybride, point de salut

Pour le Porsche Cayenne, il n'y a pas de demi-mesure : soit vous choisissez une version hybride rechargeable, soit vous écopez du malus maximum de 20 000 €, ce qui amène à de curieux résultats.

Ainsi la version « de base » et son V6 3.0 de 340 ch reçoit ce coup de massue à ajouter à son tarif 78 657 € alors que l'E-Hybrid de 462 ch, avec exactement la même partie thermique mais avec en plus un moteur électrique de 136 ch et une batterie de 14,1 kWh, est facturé 93 777 € sans supplément à ajouter. Il n'y a pas vraiment de quoi se poser de question.

Et si abattre le 0 à 100 km/h en 5 secondes est encore trop long pour vous, il y a aussi la version Turbo S E-Hybrid avc 680 ch et 900 Nm. 0 à 100 km/h en 3,8 s, le tout sans malus à ajouter aux 175 377 € réclamés par le constructeur.

Lire nos essais du Porsche Cayenne E-Hybrid :

Essai - Porsche Cayenne E-Hybrid : la version la plus sollicitée

Notre version préférée : E-Hybrid

L'avis Caradisiac : Porsche adapte rapidement son offre à la demande actuelle avec un système hybride qui tient la route. Avec une autonomie accrue en 100 % électrique par rapport à son prédécesseur, des performances de sportive et un malus nul, le SUV de Stuttgart va pouvoir accroître son carnet de commandes sur un marché où peu de concurrents sont capables de lui barrer la route dans le domaine du dynamisme. Il peut compter en plus sur une seconde version à la puissance démentielle pour les amateurs de grand sport.

Caradisiac a aimé

L'autonomie en tout électrique

La consommation moyenne raisonnable

Le contenu technologique en progrès

Caradisiac n'a pas aimé

La position de conduite haute

Le gabarit important qui impacte la facilité de prise en main

les trop nombreuses options

Le Porsche Cayenne E-Hybrid en dix points

V6 3.0 de 340 ch et 450 Nm

Moteur électrique de 136 ch et 400 Nm

462 ch et 700 Nm

0 à 100 km/h en 5,0 s

Batterie de 14,1 kWh

Entre 3,9 et 4,7 l/100 km de moyenne WLTP

Temps de charge : de 2h30 à 8h00

Autonomie électrique : 44 km WLTP

Volume de coffre : de 648 à 1 610 litres

Tarifs : à partir de 93 777 €

