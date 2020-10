Porsche Cayenne : la 911 du montagnard - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Le premier Porsche Cayenne date de 2002. Oui, 18 ans déjà. Ce fut la première Porsche à 5 portes, et bien sûr le premier SUV de la marque, ce qui a fait tiquer plus d'un fan... Mais force est de reconnaître que le succès commercial fut immédiatement au rendez-vous, et que le Cayenne a sorti Porsche d'une mauvaise passe financière.

Du coup, après une deuxième génération sortie en 2010, c'est la troisième qui a débarqué fin 2017 sur notre marché. Avec un look encore plus affiné et affirmé, des performances en hausse, des consommations en baisse, ce dernier venu des SUV sportifs, épaulé d'ailleurs depuis par une version coupé (celle présente au salon), est un "monsieur plus".

Il entre d'ailleurs dans un monde de technologie, en adoptant des écrans numériques, en abandonnant le concept du "un bouton, une fonction", en adoptant des roues arrière directrices et en poussant plus loin le concept d'hybridation engagé par son prédécesseur.

Le résultat est que le Cayenne 3 est une vraie Porsche. Performant, il enterre presque tous les SUV de la planète en termes de performances et d'efficacité routière, surtout dans sa version E-Hybrid Turbo S de 680 ch. Mais son amortissement piloté permet aussi de conserver un excellent confort au quotidien.

Son équipement est donc technologique, même s'il faut impérativement aller le chercher dans la liste des options, ce qui majore encore des tarifs qui n'ont rien de donné. En effet, la gamme débute à 78 657 €, pour culminer à 175 377 €. Hors options donc, ce qui peut rajouter jusqu'à plus de 50 000 € !

Que vaut le Porsche Cayenne 3 en occasion ?

Un SUV Porsche, dont les tarifs sont compris entre 78 000 et 175 000 € ? Il y avait peu de chance que Caradisiac se penche sur son cas en occasion. Un marché d'ailleurs très spécifique. De fait, nous n'avons pas publié d'articles typés "seconde main" sur le Cayenne 3. Mais il est présent sur ce marché, il y a même pas mal de choix.

Le Porsche Cayenne 3 en occasion Les prix en neuf du Porsche Cayenne 3 : de 78 657 € à 175 377 € Les prix en occasion du Porsche Cayenne 3 : de 64 900 € à 199 000 € Plus de 200 annonces de Porsche Cayenne 3 et Cayenne 3 coupé d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac La marque Porsche n'a pas toujours démontré un haut niveau de fiabilité. C'est un fait, surtout au début des années 2000. Les choses se sont améliorées un peu, il faut le noter, et aujourd'hui, la plupart des propriétaires sont satisfaits de la robustesse de leur modèle. Le Cayenne est dans cette mouvance. Et heureusement, car la moindre panne, quand elle arrive hors garantie, coûte un œil à résoudre, lorsque l'on reste dans le réseau de la marque.

