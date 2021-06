Mini Cooper SE : le futur de Mini - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

C'est pour ses 60 ans que la marque a décidé de révéler, en 2019, son premier modèle électrique de grande série. Le parfait symbole de l'évolution du marché automobile en une décennie ! Et quel meilleur endroit que le chapiteau du cirque Micheletty, au village du cirque de Villeneuve-la-Garenne, où la fée électricité illumine la piste, pour présenter ce modèle ?

La Mini Cooper SE au salon Caradisiac 2021

On précise de grande série, car il y a déjà eu une première Mini électrique, sur la précédente génération. Quelques centaines d'exemplaires avaient été produits, et testés aux États-Unis. Ils avaient été utiles à la mise au point… de la BMW i3. Il semblait pourtant plus facile et plus logique de vendre une Mini branchée. Il aura donc fallu attendre début 2020 pour cela !

Place donc à la Cooper SE. Avec ce nom, on devine la position du modèle dans la gamme des puissances : plutôt en haut. L'auto reprend tout simplement le moteur de la BMW i3s qui développe 184 ch (quand la variante Cooper S essence est à 192 ch). De quoi obtenir de belles performances, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 7,3 secondes. L'avantage ici est que le couple maximal est disponible du départ. Il faut moins de quatre secondes pour être à 60 km/h.

Côté batterie, c'est une petite déception. Pas aidée par son gabarit, la Mini doit se contenter d'une batterie de 32,6 kWh. L'autonomie maximale est comprise entre 225 et 234 km selon la finition. Clairement, cette Mini sera avant tout destinée à un usage citadin. On la verra comme une deuxième voiture dans le ménage.

De série, la voiture est fournie avec un câble pour une recharge sur prise domestique. En option, Mini propose une borne Wallbox et un câble de recharge triphasé pour faire le plein sur les bornes publiques. Avec ces systèmes et une puissance maximale 11 kW, on retrouve 80 % de la charge en deux heures (100 % en 3h30). On peut faire le plein à 80 % en 35 minutes avec une borne rapide en courant continu (puissance maximale de charge de 50 kW).

Mini a heureusement conservé ses gènes au niveau du comportement, qui garde les fameuses sensations karting. Le modèle pèse 1 365 kg, soit 145 kg de plus que la Cooper S thermique. Les batteries abaissent le centre de gravité. Pierre Desjardins est en tout cas ressorti ravi de son essai dynamique dans la région de Marseille.

Esthétiquement proche du modèle thermique

En effet, on est proche du modèle classique. Pourquoi est-ce une surprise ? Parce que le concept annonciateur, dévoilé au Salon de Francfort 2017, avait une allure bien spécifique. Il faisait par exemple l'impasse sur les protections foncées autour des roues. Le modèle de série les a gardées. Il y a bien quelques particularités, à commencer par la calandre, quasiment fermée, avec un insert jaune, la couleur des Mini branchées. Le plus visible reste certaines jantes inédites, au look original. Il y a une à quatre grosses branches, dont une qui vient englober le logo, qui ressemble à... une prise anglaise.

À l’intérieur, la nouveauté est derrière le volant : le cadran rond à aiguille laisse la place à une petite instrumentation numérique ! C'est la petite touche techno. Le reste se limite à de la personnalisation de couleurs et matières, avec par exemple le bouton de mise en route jaune. Bonne nouvelle : le volume de coffre n'a pas été impacté, il reste à 211 litres. On a vérifié, c'est bien le cas, il n'est pas plus petit que d'habitude, une bonne chose.

Les prix débutent à 33 900 €, ce qui reste raisonnable face à la Cooper S thermique, qui ne bénéficie d'aucune aide à l'achat, elle, et qui se retrouve plus chère au final.

Vous avez sous les yeux la toute première Mini électrique véritablement commercialisée par le constructeur britannique. Eh oui, il a fallu attendre 2020 pour voir enfin la citadine par excellence se convertir au déplacement sans émission. Heureusement, elle peut compter sur l'expérience respectable de BMW dans le domaine mais peut-elle être concentrée dans un si petit volume ? Quelle autonomie maximum peut-on en tirer ? Répondre à cette question est notre objectif du jour. Les règles, vous les connaissez déjà : aller le plus loin possible sans utiliser les équipements de bord et en déployant tous nos talents d'écoconducteur sur le circuit parfaitement calibré pour l'exercice qu'est le périphérique parisien.

Difficile de croire qu'il a fallu attendre 2020 pour voir enfin arriver une Mini 100 % électrique, citadine par excellence et produit de mode sur quatre roues. De quoi non seulement laisser le champ libre à la concurrence et générer des attentes élevées au moment d'en prendre le volant pour la première fois à Marseille.

Que vaut la Mini Cooper SE en occasion ?

Cela fait un peu plus d'un an que la Mini Cooper SE est commercialisée. Et sa difusion est restée assez confidentielle. Du coup, à date, il n'y a que moins de 50 annonces de vente par exemple sur la Centrale. L'offre va focément s'étoffer à l'avenir. La fiabilité est globalement bonne pour le moment.

LA MINI COOPER SE EN OCCASION Prix d'une Mini Cooper SE neuve : de 33 900 € à 40 500 € Prix d'une Mini Cooper SE en occasion : de 27 000 € à 43 500 € Près de 45 annonces de Mini Cooper SE d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac La Cooper SE est jeune et nous avons donc peu de retour sur sa fiabilité. Mais elle reprend la motorisation de la BMW i3, sur laquelle le recul est supérieur. Et cette dernière peut connaître de rares soucis de connecteur de recharge, et donc des soucis de rechargement. Mais la Mini est forcément revue à ce niveau, puisque c'est une carrosserie différente. Donc a priori, pas de retenue à avoir pour un achat.

