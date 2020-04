Comparatif - Mini Cooper SE vs Honda e Advance : duel de GTI électriques

La Mini Cooper SE et la Honda e partagent de très nombreux points communs qui en font des adversaires naturelles. Ce sont pour commencer les premiers modèles électriques de grande production de constructeurs arrivés tard dans la catégorie, l'un comme l'autre s'étant d'abord fait la main sur l'hybride, qu'il soit rechargeable, comme la Countryman SE, ou non, la marque japonaise faisant par contre partie des pionniers, avec Toyota, dans le domaine avec une expérience de plus de 20 ans.

Avec des silhouettes proches (lignes arrondies, porte-à-faux réduits, angle marqué entre pare-brise et capot), nos deux protagonistes partagent aussi une source d'inspiration esthétique piochée dans l'histoire de leurs marques respectives. Pour Mini, c'est même la raison de sa renaissance en 2001 sous la houlette de BMW avec une réincarnation moderne du modèle de 1959. La troisième génération que l'on a aujourd'hui continue de partager un air de parenté indéniable, même si elle est désormais plus longue de 82 cm que l'originale, et c'est sans aucun doute une des raisons de son succès, tout comme les possibilités de personnalisation. Et cette version électrique se reconnaît à plusieurs détails, surtout dans cette finition Greenwich qui lui est réservée, reconnaissable aux accents jaunes et aux incroyables jantes Corona (sans commentaire) dont le dessin s'inspire du standard des prises électriques britanniques.

Chez Honda, piocher de façon aussi nostalgique dans son passé pour créer un modèle de série ne fait pas autant partie des habitudes, mais cela n'empêche pas la e d'être une véritable réussite d'un point de vue design, reprenant les lignes épurées de la Civic de première génération sortie en 1972. Comme pour la Mini, cela la rend très attachante et déclenchera sans aucun doute des achats coup de cœur. Surtout que d'un point de vue équipements, la petite japonaise a les deux pieds fermement plantés dans le 21e siècle en étant notamment le premier modèle de la production automobile à être équipé de série de rétroviseurs caméra, quand cela reste une option sur la bien plus chère Audi e-tron.

A l'intérieur de la Mini, on retrouve la désormais typique partie centrale de la planche de bord façon Jukebox qui intègre l'écran du système multimédia au centre d'un cercle s'illuminant de différentes couleurs et surmonte plusieurs rangées de boutons de formats divers et variés, qu'ils soient rotatifs, classiques ou type aviation. C'est original, c'est certain, mais assez discutable d'un point de vue ergonomie. La Cooper SE se distingue de ses homologues thermiques avec l'ajout, en lieu et place des deux compteurs ronds, d'un écran numérique ovale à la dalle mate, ce qui lui donne une excellente visibilité.

Pour la Honda, le néo-rétro s'arrête par contre violemment dès le seuil de la porte franchie. La partie haute de la planche de bord est un alignement de pas moins de cinq écrans : deux de six pouces aux extrémités pour retransmettre les images prises par les rétroviseurs-caméras, un de 8,8 pouces pour l'instrumentation derrière le volant et deux autres tactiles de 12,3 pouces pour le système multimédia. Du jamais vu qui peut paraître un peu écrasant au début, mais on s'y fait malgré tout très rapidement.

Aspects pratiques : ce n'est pas le Pérou

Forcément, avec des longueurs de 3,84 m pour la Mini et 3,89 m pour la Honda, il y a forcément des concessions en matière d'habitabilité par rapport à l'empreinte au sol. Malgré des empattements très respectables pour la catégorie de respectivement 2,50 m et 2,53 m, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et pourtant, la japonaise y parvient en pouvant accueillir confortablement une paire d'adultes, même de grande taille, à l'avant comme à l'arrière, au point d'égaler sa soeur Jazz, pourtant une référence de la catégorie dans le domaine. Côté britannique par contre, ce sera la punition ne serait-ce que pour atteindre la banquette en l'absence de portes arrière, contrairement à la e, et une fois installé, aucune extrémité corporelle ne sera à l'aise.

La Honda e révèle cependant son secret quand on ouvre son hayon : seulement 171 litres de volume de chargement vous contemplent, entamés donc par la priorité accordée à l'accueil des passagers, mais aussi par l'implantation du moteur sous le plancher du coffre et par les passages de roue envahissants. En basculant le dossier, on atteint alors 857 litres, ce qui est déjà plus flatteur, mais la japonaise ne dispose malheureusement pas des fameux « Magic Seats », la si pratique assise relevable de la banquette que l'on trouve sur les Jazz et HR-V.

La Mini de son côté fait à peine mieux avec 211 litres en configuration 5 places et 731 litres une fois le dossier de la banquette rabattu, ce qui fait qu'au final, on n'a ni le beurre, ni l'argent du beurre, et, pour enchaîner avec une autre citation sans transition, aux royaumes des aveugles, les borgnes étant rois, cela laisse donc une petite victoire dans cette partie à la japonaise.

Pratique Mini Cooper SE Greenwich Honda e Advance (Jantes de 17 pouces) Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12 /20 12,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : les deux yeux de la tête

Affichées à partir de 37 600 € pour la Mini Cooper SE et de 38 060 € pour la Honda e Advance, nos deux protagonistes ont donc des tarifs très élevés pour un achat comptant mais avec des tarifs trop proches pour être véritablement déterminants. Cependant, la première se démarque en location longue durée, une solution choisie par un grand nombre de clients : 360 € sans apport sur 36 mois pour un kilométrage de 30 000 km contre un acompte de 3 300 € puis 390 € tous les mois pendant 48 mois avec un kilométrage de 40 000 km pour sa rivale.

L'entretien sur une voiture électrique ne sera pas déterminant pour l'une comme pour l'autre tant les coûts sont réduits sur les électriques. Cependant, les prévisions sur la cote attendue ainsi que la fiabilité et le coût des réparations pourront peut-être les séparer. L'anglo-allemande devrait ainsi un peu mieux maintenir son prix en occasion que la japonaise. Toutefois, cette dernière fera payer moins cher ses révisions, mais elles sont cependant comprises pendant la durée de la LLD de la Mini.

Une fois toutes les additions faites, grâce à son léger avantage à l'achat mais surtout à son avance en matière de LLD, la Cooper SE l'emporte ici d'une courte tête.

Budget Mini Cooper SE Greenwich Honda e Advance (Jantes de 17 pouces) Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne -- -- Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 14,6 /20 14,3 /20 Explication des critères de notation

Équipements : la Honda e, cette navette spatiale

Si, sur les deux premières parties, le résultat s'est joué dans un mouchoir de poche, il n'en est pas de même pour le rapport prix/équipements. Pourtant, Mini a choisi, une fois n'est (vraiment) pas coutume, d'offrir de série à la Cooper SE une dotation particulièrement fournie et avec très peu d'options. Mais ce n'est pas suffisant pour ne serait-ce qu'avoir une petite chance dans ce domaine face à la Honda e dans cette finition Advance.

En effet, même si la Honda est facturée 460 € plus cher, qu'il faudra ajouter 660 € pour une peinture métallisée gratuite chez Mini et que la Cooper SE Greenwich a une climatisation automatique comptant deux zones ainsi qu'un chargeur de smartphone par induction, ce sont là ses seules faiblesses.

Et la réplique de la japonaise tient plutôt du tsunami : volant chauffant, rétroviseurs-caméra, double écran multimédia de 12,3 pouces, système audio Premium avec 8 haut-parleurs et caisson de basse, système de surveillance de l’angle mort avec alerte de véhicule en approche, avertissement de franchissement de ligne, système d’assistance au maintien dans la voie de circulation, système d'aide au parking automatisé, régulateur de vitesse adaptatif et feux de route actif, autant d'équipements de série que la Mini ne peut avoir même en option. Dans ce domaine, c'est donc plutôt une leçon que donne la e.