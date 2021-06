Hyundai Kona Electric & Hyundai Kona Hybrid: duo efficient - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

En bref SUV citadin L'un des best-sellers de la catégorie Version hybride 141 ch à partir de 27 000 € Version électrique 136 ch à partir de 35 100 €

Hyundai est l’un des constructeurs les plus actifs sur le front de l’électrification, ainsi qu’on a récemment pu le découvrir lors de la présentation de la Ioniq 5, un crossover familial aux lignes époustouflantes et au pédigrée technique flatteur.

Mais avant de pouvoir se glisser à son volant, ce qui sera possible en fin d’année, on peut d’ores et déjà s’intéresser au Kona, un petit SUV citadin qui boxe dans la même catégorie que les Renault Captur, Citroën C3 Aircross et autres Peugeot 2008.

L’une des particularités du coréen est qu’il est disponible en version thermique (avec micro-hybridation), hybride classique ou 100% électrique. Le client a donc l’embarras du choix, et découvrira dans les show-rooms les versions tout fraîchement restylées dudit Kona.

Celles-ci se reconnaissent notamment à des boucliers remodelés, des jantes inédites et, sur la version électrique, à l’apparition d’une calandre totalement et parfaitement obstruée, où la seule « ouverture » est celle de la trappe de recharge, qui crée une intéressante dissymétrie stylistique, si rare dans le domaine automobile (sur ce point, on pense notamment à la partie arrière de la Nissan Cube).

La version hybride est animée par un tandem composé d’un bloc essence 1.6 de 105 ch et d’un moteur électrique de 32 kW, dont la puissance cumulée s’établit à 141 ch. Une petite batterie permet de manœuvrer et/ou de réaliser de très courtes distances en 100 % électrique, mais ça n’ira pas plus loin. L’électrification permet ici d’abaisser les consommations du moteur thermique tout en améliorant les performances, et cela convient à une très large part de la clientèle, séduite par la polyvalence offerte.

Pour qui désire aller plus loin sur le mode « zéro émission », le Kona se décline en une version Electric à deux niveaux de puissance et d’autonomie. Forte d’une batterie de 64 kWh et d’une puissance de 204 ch (0 à 100 km/h en 7,9 s), la version haute revendique un rayon d’action de 484 km (norme WLTP) sur route et…660 km en ville. La version standard, avec batterie de 39,2 kWh et 136 ch disponibles (0 à 100 km/h en 9,9 s, valeur tout à fait honorable), tiendrait 305 km sur route et 435 km en zone urbaine. Cette dernière s’affiche à partir de 35 100 €, contre 39 900 € (hors bonus et aides diverses) à la Kona Electric 204 ch, ce qui commence à faire une somme rondelette.

Pour ce prix, on bénéficie d’un véhicule ultra-connecté et à la présentation flatteuse. Facile à vivre, polyvalent, agréable à utiliser, le Kona Electric se présente comme l’un des meilleurs choix possibles dans la catégorie.

PROSPECTIVE FIABILITE Cette version restylée du Kona est toute nouvelle, bien sûr. Mais le modèle existe depuis maintenant 4 ans. Et on a du recul concernant sa fiabilité, on peut même faire un peu plus que de la prospective. Ainsi, si l'on s'en tient aux version hybrides et électriques, qui échappent aux petits soucis des motorisations thermiques, on sait que des soucis de décharge de la batterie 12 volts peuvent conduire à empêcher le démarrage sur le e-Kona. Sur les version hybrides, des soucis de boîte de vitesses à double embrayage embêtent en ce moment de nombreux propriétaires. Ils concernent la version avant restylage, certes, mais il faudra surveiller ça sur le modèle restylé. Mis à part ces soucis, qui restent rares, et potentiellement résolus sur ce modèle restylé, rien à signaler d'autres sur ce Kona.

