Essai vidéo - Hyundai Kona Electric (2021) : la bonne pioche

EN BREF SUV urbain Restyling 100% électrique À partir de 35 100 €

Depuis quelques années, Hyundai est l’un des constructeurs qui a le plus investi dans les motorisations alternatives. Ainsi, la majorité des modèles du constructeur coréen sont disponibles en thermique et/ou en hybride, hybride rechargeable voire même en électrique. C’est devenu sa marque de fabrique. Et c’est justement le cas de ce Kona, qui existe en essence, hybride et électrique. C’est tout simplement unique sur le marché !

Apparu en 2018, soit un an après les versions thermiques, le Kona Electric a rapidement trouvé une place sur le marché français. Ainsi, en 2020, il a réussi à se hisser à la quatrième position derrière l'incontournable Renault Zoé et juste derrière les Peugeot e-208 et Tesla Model 3. Comme le reste de la gamme, il bénéficie maintenant d’un restyling plutôt conséquent.

En effet, Hyundai a tout simplement décidé de revoir complètement la face avant de son SUV urbain électrique. Celui-ci arborait jusqu’à ce jour un avant plein avec notamment une calandre en relief surplombée par une barre reliant les deux projecteurs. L’ensemble était différent des versions thermiques et surtout assez clivant. Aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne. Le Kona électrique affiche un faciès plus dynamique et consensuel avec une calandre pleine qui côtoie des projecteurs supérieurs effilés. Le bouclier avec la prise d’air inférieure a été complètement redessiné. L’ensemble, réussi est plus profilé, ce qui augmente la longueur du véhicule de 2,5 cm.

Parmi les autres changements, on notera aussi les passages de roues qui ne sont plus noir mat mais de couleur carrosserie, ce qui diminue le côté baroudeur. Enfin, les feux arrière ont été revus.

À l’intérieur, les évolutions sont plus légères avec l'introduction d’une instrumentation numérique de 10,25 pouces. Une taille reprise également pour celui du multimédia, qui est toutefois de 8 pouces de série. Pour le reste, on retrouve une présentation agréable et originale avec notamment une console centrale flottante qui regroupe les commandes de climatisation, de la boîte de vitesses et différents rangements.

Ce restyling s’accompagne d’un enrichissement de l'équipement avec une alerte de trafic arrière transversal, l’assistance à la sortie du véhicule pour passagers arrière ou la surveillance active des angles morts.

Pour ce qui est des aspects pratiques, le Kona se débrouille plutôt bien. Son habitabilité arrière est intéressante et le volume de coffre oscille entre 332 et 1 114 litres. C’est toutefois 30 litres de moins que les versions thermiques qui revendiquent 361 litres, mais on regrettera surtout que celui-ci soit pénalisé par l'absence de rangements pour les câbles qui oblige à recourir à une boîte pour les stocker.