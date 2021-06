Peugeot e-208 : une étoile est née - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Indéniablement cette nouvelle 208 en met plein les yeux. Cela passe avant tout par des lignes mêlant dynamisme et style : la calandre est large et statutaire, la personnalité forte en raison notamment de sa signature lumineuse travaillée marquée par ses feux de jour verticaux ou ses feux arrière en forme de griffes. Identique aux versions thermiques, cette e-208 ne se différencie que par le petit « e » apposé sur les ailes arrière.

Il en est de même dans l’habitacle où la 208 frappe très fort avec bien évidemment la présence du i-cockpit composé d’une instrumentation haute numérique qui adopte un affichage 3D, une technologie encore très rare dans le monde automobile. Elle côtoie un petit volant et un écran multimédia légèrement tourné vers le conducteur. Comme les autres modèles de la marque, l’ambiance à bord est indéniablement originale et technologique, tout en y ajoutant une bonne qualité de fabrication.

L’autre force de cette 208 est de disposer d’aspects pratiques similaires quelle que soit la version. Ainsi, l’habitabilité et le volume de coffre de 311 litres sont inchangées par rapport aux versions thermiques et elles se situent dans la moyenne de la catégorie.

Cette e-208 100% électrique est animée par un moteur de 136 ch et 260 Nm. Il est alimenté par des batteries lithium ion d'une capacité totale de 50 kWh, qui lui permettent de revendiquer une autonomie de 340 km. En ce qui concerne la recharge, il faudra compter pour 16 heures à 3,7 kW et de 7 h 30 min avec les 7,4 kW monophasés délivrés par les Wallbox les plus courantes. Mais la 208 peut également se brancher sur des bornes rapides, pouvant aller jusqu’à 100 kW, permettant de récupérer 80 % de la charge en 30 minutes. Enfin, précisons que cette version électrique reste aussi dynamique que les déclinaisons thermiques, ce qui fait d’elle, l’un des modèles électriques les plus sympas à conduire.

La Peugeot e-208 est vendue à des tarifs compris entre 32 700 et 37 300 €.

L'histoire automobile française est jalonnée de duels sans pitié entre Peugeot et Renault avec des issues variées. Mais il restait un territoire sur lequel la marque au lion ne s'était pas encore aventurée, celui de la polyvalente électrique, laissant le champ libre au Losange avec la Zoé qui s'est donc taillé la part… du lion. Cette absence est cependant comblée aujourd'hui avec la e-208 qui ne vient pas pour faire de la figuration. L'élève peut-elle dépasser la maîtresse ? C'est ce que nous avons voulu déterminer en en prenant le volant pour la première fois au sud du Portugal.

Après avoir passé des années à ne craindre personne sur notre marché, la Renault Zoé voit arriver une encombrante rivale : la Peugeot e-208. La marque au Lion lance désormais une offensive plus convaincante sur le segment des petites électriques. Assez pour casser l'hégémonie du Losange sur ce territoire ?

En France, les citadines sont les stars de l'électrique. Nous opposons aujourd'hui la dernière-née, la Fiat 500 e à l'une des meilleures ventes du marché, la Peugeot e-208. L'occasion de découvrir laquelle des deux est la plus branché

QUE VAUT LA PEUGEOT e-208 EN OCCASION ? Les prix en neuf de la Peugeot e-208 : de 32 700 € à 37 300 € Les prix en occasion de la Peugeot e-208 : de 19 000 € à 38 000 € Plus de 640 annonces de Peugeot e-208 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Manuel Cailliot : La Peugeot 208 thermique semble bien née, avec des premières tendances très positives du côté de la fiabilité. Espérons que cela dure. Quant à la version e-208, elle devrait se révéler encore plus fiable. En effet, sauf catastrophe, les moteurs électriques sont plus fiables que les thermiques. Et les batteries sont également rarement un problème. Les pannes de convertisseur, qui empêchent la recharge, ou du moteur électrique défaillant existent, mais les témoignages sont rarissimes. Donc normalement, cela devrait bien se passer pour la e-208.

