MG ZS EV et MG EHS : l'offensive chinoise - Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021

Absorbé par le géant chinois SAIC en 2007, la marque britannique MG a fait son retour au printemps 2020 sur le marché européen avec un SUV urbain 100% électrique appelé ZS. Le MG ZS, c’est 29 990 € (hors bonus), une puissance de 143 ch et une autonomie de 263 km en cycle WLTP. Surprise : malgré une unique concession située à Paris et une notoriété à reconstruire, les ventes ont été au-delà des espérances avec 653 unités écoulées en quelques mois. Après ce joli coup, MG est bien décidé à renforcer ses bases sur notre territoire. D’ici fin 2021, la marque projette de commercialiser quatre modèles et d’étendre son réseau à 80 points de vente.

Les MG ZS EV et EHS au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

C’est avec un SUV compact, long de 4, 57 m, et hybride rechargeable, que MG a choisi d’étoffer son offre. Une offre que l’on peut d’ailleurs qualifier d’agressive tant son prix est bas comparé à la concurrence. Le MG EHS est commercialisé à partir de 33 700 €, bonus de 2 000 € non déduit. Soit près de 10 000 € de moins que ses rivaux européens, les Citroën C5 Aircross, Peugeot 3008 ou Volkswagen Tiguan hybrides rechargeables. Le secret de ces deux véhicules ? Ils sont fabriqués en Chine, à Ningde, puis importés en Europe via les Pays-Bas.

Le MG ZS nous a littéralement cueilli à froid lorsque nous avons découvert ses tarifs. Ce SUV urbain concurrent des Peugeot e-2008 (37 100 €), Kia e-Niro 136 ch (41 000 €) ou encore Hyundai Kona Electric (34 900 €) est vendu 5 à 7 000 € de moins, à finition et capacité de batterie équivalente. Ici, le pack de batteries lithium-ion de 44,5 kWh s’installe dans le plancher et se recharge au moyen d’une prise de type 2 ou d’un combo CCS. En 40 min sur un superchargeur (il encaisse 85 kW), on remplit les accumulateurs à 80 %. Sur une wallbox de 7 kW, on les charge à 100 % en 7,5 h, alors que sur une prise domestique, il faudra compter de 12 à 16 h. Là encore, des valeurs dans la bonne moyenne. En dehors d’un design extérieur convenu, le SUV chinois propose un habitacle cossu habillé de plastique moussé. L’équipement étonne par sa richesse. Le GPS, le toit ouvrant panoramique, le siège conducteur électrique et le système multimédia intégrant un Carplay ainsi qu’un GPS sont de série sur la version « Luxury » facturée 31 990 €. À l’arrière, on apprécie l’excellente habitabilité, particulièrement l’espace aux jambes. Ce vaste espace alloué aux passagers ne se fait pas au détriment du coffre, spacieux et doté d’un plancher à deux positions dont la contenance 448 litres. Le packaging de ce SUV est donc très bien étudié.

En ville, la voiture décolle avec une énergie réjouissante, typique des électriques. En milieu urbain, la consommation s’établit à 15,5 kWh en moyenne durant notre essai. La vitesse maxi est bridée à 140 km/h mais le MG est très bien adapté à un usage routier et autoroutier, si ce n’est que dans ces conditions, il vide bien plus rapidement ses batteries qu’en ville avec une consommation moyenne de plus de 20 kWh/100 km.

S’il assomme ses rivaux par son prix, le MG ZS marque le pas sur ses compétences globales (c’est lui qui offre l’autonomie la plus faible) mais il n’est jamais loin derrière. Il les surpasse par son équipement, ses performances et son habitabilité, mais sa présentation plan-plan pourra jouer contre lui. Heureusement, pour le lancement, la wallbox est fournie, tout comme la carte de recharge valable un an.

Le MG EHS associe un 4 cylindres essence (1.5) de 162 ch (couple de 230 Nm) à un moteur électrique de 90 kW (122 ch). Ce dernier est alimenté par une batterie d’une grande capacité, à savoir 16,6 kWh, fournie par le fabricant chinois CATL et installée sous le plancher de coffre. L’ensemble offre une puissance combinée de 258 ch (couple de 250 Nm) et une autonomie en tout électrique de 52 km selon le cycle WLTP. L’ensemble du groupe motopropulseur est associé à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports (6 pour le moteur thermique et 4 pour le moteur électrique). Le 0 à 100 km/h est quant à lui atteint en 6,9 s. Durant notre test réalisé sur un parcours mixte, nous avons pu rouler un total de 49 km en tout électrique. Un score vraiment correct dû en grande partie à la capacité de batterie plus importante que la concurrence.

Le MG est à l’aise dans tous les environnements. Aussi bien en ville, pour son silence et sa douceur de fonctionnement, que sur les grands axes où il rassure par sa vigueur. La consommation en carburant est même plutôt correcte, batteries pleines. Nous avons relevé une moyenne de 3,1 l/100 km. Batteries vides, le modèle de MG ne fait pas de miracle et surconsomme. La consommation moyenne en carburant sur le même parcours s’est alors établie à 9,7 l/100 km. Avec un réservoir de seulement 37 litres, l’autonomie devient comptée. D’où l’importance de le recharger régulièrement. Pour cela, il vous faudra patienter minimum 4h30 sur une wallbox. Encore faut-il vous procurer un câble de type 2, non fourni. La puissance de charge étant limitée à 3,7 kW, elle empêche le SUV de profiter d'une recharge rapide.

Le nouveau MG EHS n’a pas comme seul argument son prix canon. Le SUV chinois présente bien, à l’intérieur comme à l’extérieur, avec en prime un joli sens de l’accueil. Il surprend aussi par les performances de son hybridation due en grande partie à sa grosse batterie. Vous profiterez de consommations basses et d’un niveau de puissance amplement satisfaisant pour nos routes, à condition bien sûr de recharger les batteries quotidiennement. MG fait fort mais son réseau de distribution, encore à l’état embryonnaire, peut refroidir en cas de problème. La marque annonce 80 centres en service d'ici la fin de l'année. A étudier si l'hybride rechargeable est un besoin.

Les MG ZS et EHS e en occasion Prix d'une MG ZS en neuf : de 29 990 € à 31 990 €

Prix d'une MG EHS en neuf : de 33 700 € à 37 200 € Prix d'une MG ZS en occasion : de 21 240 € à 27 990 €

Prix d'une MG EHS en occasion : de 32 200 € à 36 850 € Plus de 2 annonces de MG ZS sur la Centrale

Plus de 3 annonces de MG EHS sur le Centrale L'avis fiabilité de Caradisiac Très compliqué de parler de fiabilité pour ces deux modèles on ne peut plus récents. De plus, leur faible diffusion ne va pas aider à faire remonter les problèmes éventuels. Ce que l'on pet dire toutefois, c'est ce qui est commun à tous les modèles électriques et hybrides rechargeables du marché. Les électriques sont le plus souvent très fiables, bien plus que les thermiques, grâce à l'absence de nombreux éléments, sources de pannes potentielles (turbo, injection, dépollution, échappement, etc.). Et la fiabilité des moteurs électriques est élevée, tout comme celle des batteries, sauf exception. Pour les hybrides rechargeables, c'est un peu différent, car la machinerie électrique supporte une partie thermique qui peut poser problème. Mais seul le temps pourra dire si le MG EHS souffrira de grosses tares ou pas. Aujourd'hui, il est trop tôt.

