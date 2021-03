MG : deux nouveautés électriques en 2021

La marque chinoise MG intéresse les distributeurs français. Moins d'un an après le lancement du SUV électrique ZS EV, elle compte 62 points de vente, avec une couverture nationale de 49 %. L'objectif est d'atteindre 80 points d'ici fin 2021, ce qui sera facile : la marque indique avoir eu 377 candidatures depuis son retour en France !

Les vendeurs ont reçu un deuxième modèle en début d'année, le SUV hybride rechargeable EHS. Et deux nouveaux véhicules viendront compléter la gamme dans les prochains mois. Il s'agit de modèles électriques : le Marvel R et le MG5.

Le MG5 devient le premier break électrique de série au monde. Long de 4,54 mètres, soit la taille d'une Mégane Estate, il est doté d'un bloc de 184 ch qui délivre un couple maximal de 280 Nm. Les performances ne sont pas ridicules, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 8,3 secondes.

Si on ne connaît pas la capacité de la batterie, MG indique que l'autonomie dépasse 400 km selon la norme WLTP. Une charge rapide permet de refaire le plein à 80 % en 30 minutes. Le bon point est que la batterie est logée entre les essieux. Le MG5 garde donc un très beau volume de coffre, avec 578 litres. En rabattant la banquette, on a 1 456 litres. Le design est d'une grande sobriété, pour ne pas dire fadeur.

Le Marvel R attirera plus le regard. Son look est plus original et plus travaillé, avec par exemple de fines optiques en forme de crochets, reliées par une bande lumineuse. Celle-ci prend la place de la calandre, les designers ayant opté pour un aspect plus minimaliste du visage. Le Marvel R est un SUV du segment C, long de 4,67 mètres (la taille d'un 5008).

L'évolution du look MG se voit encore plus à bord, avec une présentation moderne. En guise de console centrale, on a un écran tactile 19,4 pouces. Cela fait son effet, surtout à ce niveau de gamme, car le Marvel R devrait proposer des prix serrés. L'instrumentation est aussi 100 % numérique. Le coffre a un volume de 357 litres.

Comme le break, le SUV promet 400 km d'autonomie. Mais il est bien plus musclé, avec trois moteurs : un à l'avant, deux à l'arrière, ce qui permet d'avoir quatre roues motrices. La puissance maximale est de 288 ch, le couple culmine à 655 Nm. On passe de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Certains risquent d'être surpris au feu rouge, puisqu'on fait le 0 à 50 en 1,8 seconde !

Le modèle existera en variante propulsion, avec les deux moteurs arrière. De quoi gagner un deuxième coffre à l'avant, de 150 litres.

Le Marvel R sera lancé d'ici le début de l'été. Le MG5 arrivera en octobre 2021.