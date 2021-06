En bref SUV familial Version hybride rechargeable À partir de 46 770 €

Dans l’offre pléthorique de SUV du groupe Volkswagen, le Seat Tarraco joue l’intéressante partition du SUV familial à 7 places et grand coffre. Seulement voilà, dans cette configuration hybride rechargeable, l’auto perd deux de ses principaux avantages : la greffe de la batterie entraîne la suppression des deux places du fond, tandis que le volume de chargement se voit réduit de 150 litres.

Le Seat Tarraco e-Hybrid au salon Caradisiac

dailymotion Seat Tarraco e-HYBRID 1.4 e-Hybrid 245: à vocation familiale - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Bon, que l’on se rassure, il reste encore 610 litres disponibles, valeur des plus honorables, et la banquette arrière coulissante permet d’optimiser modularité et aspects pratiques. Ce véhicule de 4,74 m repose sur un empattement de 2,79 m, ce qui assure aux passagers arrière un confortable espace aux jambes.

Pour animer l’ensemble, Seat a retenu un bloc essence 1.4 TSI de 150 ch, associé à un moteur électrique de 115 ch et à une transmission à double embrayage à six rapports. Cela donne une puissance cumulée de 245 ch, pour un couple de 400 Nm, valeur comparable à celle du bloc TDI 200 ch. L’exercice du 0 à 100 km/h demande 7,5 s, et les reprises se montrent vigoureuses.

L’autonomie en mode tout électrique s’établit à une cinquantaine de kilomètres, ce qui suffit à couvrir l’essentiel des besoins quotidiens. La recharge dure un peu moins de 5 heures en utilisant un chargeur de 2,3 kW, mais 3h30 sur une Wallbox de 3,6 kW.

Côté consommation, et comme sur tout hybride rechargeable, une règle d’or : branchez votre véhicule à chaque fois que vous le pouvez de façon à utiliser le plus possible le moteur électrique. C’est la seule façon d’espérer approcher de la fourchette des 2l/100 km mise en avant par Seat dans sa communication. Si vous ne prenez pas ces précautions, l’ordinateur de bord vous indiquera plutôt que vous évoluez autour des 8l/100 km, ce qui en soi n’a rien de réellement scandaleux pour un véhicule à la fois imposant, lourd (1 868 kilos en ordre de marche) et puissant.

Tous nos articles consacrés au Seat Tarraco hybride

Essai – Seat Tarraco e-hybrid (2021) : l’hybride rechargeable version familiale

Après la famille Leon (berline et Sportstourer), Seat continue d’électrifier sa gamme. C’est au tour maintenant du Tarraco, le SUV familial de recevoir une motorisation hybride rechargeable. Ce mariage encore rare sur le marché est-il convaincant ? Lire l'article.

Seat ouvre les commandes de son Tarraco e-Hybrid

L'un des seuls grands SUV sept places hybrides rechargeables arrive en France à la commande. Le Seat Tarraco e-Hybrid débute à 46 770 €. Deux niveaux de finition sont au programme. Lire l'article.

Seat Tarraco FRe : le premier hybride rechargeable de Seat - en direct du Salon de Francfort 2019

Le Tarraco est le premier modèle de Seat qui reçoit une motorisation hybride rechargeable. L'ensemble essence/électrique développe 245 ch. Le plus grand SUV espagnol gagne aussi une finition sportive FR. Lire l'article.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.