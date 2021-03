Essai – Seat Tarraco e-hybrid (2021) : l’hybride rechargeable version familial

EN BREF SUV familial Version hybride rechargeable À partir de 46 770 €

Comme toutes les marques, Seat est obligé de passer par la case électrification. Cela se traduit par la commercialisation de modèles 100 % électriques comme la Mii ou l'introduction des moteurs hybrides rechargeables comme la Leon. Et ce n’est que le début puisque la marque ibérique introduit aujourd’hui un nouvelle version électrifiée : le Tarraco. Un choix surprenant mais stratégique puisque le Tarraco est le seul SUV du groupe à recevoir une telle motorisation, que les Volkswagen Tiguan Allspace et Skoda Kodiaq en étant dépourvus. Cette proposition représente aussi une opportunité pour les flottes.

Apparu fin 2018, le Tarraco affiche des lignes agréables qui se distinguent par une calandre hexagonale présente aussi sur les autres modèles de la marque, notamment la dernière Leon. Elle est entourée uniquement par des projecteurs 100 % Full LED. À l’arrière, les feux à la signature visuelle originale sont joints par un bandeau lumineux. L’ensemble est plutôt réussi, notamment en finition FR qui se caractérise par un kit carrosserie spécifique et des jantes 20 pouces.

À l’intérieur, par rapport aux premiers exemplaires commercialisés, beaucoup de changements sont intervenus à partir de juillet 2020 avec l'introduction d’une instrumentation 100% numérique, d’un écran multimédia 9,2 pouces et de nouvelles commandes de climatisation, tout cela étant issu de la dernière Leon. Avec ces évolutions, le Tarraco gagne indéniablement en modernité. Dommage que l'ergonomie y perde légèrement au change.

Sans surprise, l’arrivée de cette motorisation hybride rechargeable n’a pas que des avantages car son implantation sous le coffre a comme souvent des répercussions sur les aspects pratiques. Ainsi, les places 6 et 7 disparaissent et la capacité de chargement est amputée de façon significative avec la perte de 150 litres (610 litres contre 760 litres). Toutefois, cela n’a pas d'incidence sur l’habitabilité : le Tarraco dispose d’un espace aux jambes particulièrement généreux et il est même possible de faire coulisser la banquette arrière. La modularité est donc préservée.

Sous le capot, contrairement à ce que l’on pourrait penser, on ne retrouve pas le système hybride rechargeable de la Leon qui développe 204 ch mais celui de la Volkswagen Golf GTE. Il s‘agit d’une motorisation essence 1,4 litre TSI de 150 ch associés à un moteur électrique de 115 ch alimenté par une batterie lithium-ion de 13 kWh et couplés à une transmission à double embrayage à six rapports. La puissance cumulée est de 245 ch et le couple s’élève à 400 Nm. Des chiffres rares sur un SUV à vocation familiale qui vient chapeauter la gamme Tarraco en matière de puissance. Au démarrage, ce Tarraco e-hybrid fonctionne toujours en mode tout électrique, lorsque la batterie est suffisamment chargée bien évidemment. On profite ainsi du charme du tout électrique avec une autonomie annoncée de 49 km selon le cycle WLTP. Le e-Mode permet de conserver de la batterie pour circuler dans des zones à circulation restreinte.

La propulsion bascule en mode hybride quand la capacité de la batterie descend en dessous d'un certain niveau, ou si la vitesse dépasse les 140 km/h.

À l’usage, on a affaire à une motorisation plutôt tonique, comme en atteste le 0 à 100 km/h abattu en 7,5 s et les bonnes reprises. Toutefois, il faut toutefois reconnaître que la poussée est particulièrement linaire malgré le couple de 400 Nm, une valeur identique à celle du TDI 200 ch. Une impression qui s’explique notamment en raison du poids de ce Tarraco qui atteint 1 868 kg, soit 100 kg de plus que la version TDI 200 ch et cet écart atteint même 260 kg par rapport à un TSI 150 ch. Ce surpoids a des conséquences directessur la consommation, comme nous le verrons plus tard. Malgré cela, ce Tarraco s'avère un excellent compagnon qui se montre convaincant dans la plupart des situations. Son confort reste bon malgré la présence de jantes 20 pouces qui l'handicapent toutefois légèrement. Particulièrement à l’aise sur les grands axes, la Tarraco fait moins bonne figure quand les virages apparaissent avec des mouvements de caisse assez marqués. Un défaut toutefois à relativiser car ce n’est clairement pas sa vocation première.

Concernant la consommation, le bilan est globalement contrasté. Notre essai réalisé avec des conditions météorologiques difficiles sous des températures proches du zéro a eu raison rapidement de l’autonomie de la batterie puisque nous avons parcouru aux environs de 30 km. Résultat, comme on pouvait s’y attendre, les consommations dans ces conditions grimpent très vite. Ainsi, en mélangeant tous les types de routes, nous avons enregistré une moyenne de 7,9l/100 km au terme de notre essai. Très loin de la fourchette des 1,6 et 2,0 l/100 km annoncée par Seat mais ces chiffres sont convenables vu le gabarit du Tarraco, mais sans plus. Pour la recharge, 3,5 heures sont nécessaires sur une Wallbox de 3,6 kW, ou un peu moins de 5 heures en utilisant un chargeur de 2,3 kW.