Seat ouvre les commandes de son Tarraco e-Hybrid

Ce sera, début 2021, l'un des seuls grands SUV hybrides rechargeables proposés sur le marché français. Le Seat Tarraco, qui conserve ses 7 places en version e-Hybrid, débarque à la commande. Skoda a prévu deux niveaux de finition (haut de gamme) XCellence et FR sur ce grand voyageur capable d'effectuer 48 km en mode électrique selon le cycle d'homologation WLTP.

Après la Leon et la Mii, c'est donc le troisième modèle de Seat capable de rouler à l'électrique. Le Tarraco e-Hybrid rejoint la gamme composée des TSI 150 et TDI 150 et 200 ch.

Les tarifs sont évidemment salés mais dans la "norme" de ce genre de véhicule : 46 770 € en XCellence et 48 270 € en FR. Il reprend la mécanique hybride désormais connue du groupe Volkswagen, avec un 1.4 TSI de 150 ch associé à un bloc électrique pour une puissance combinée de 245 ch et une batterie de 13 kWh. Un bloc que nous avions récemment essayé sur la Skoda Octavia RS.

Le Tarraco e-Hybrid est très bien placé puisqu'il se montre moins cher qu'un Peugeot 3008 Hybrid 225, lui même moins habitable et moins puissant. Les premières livraisons du SUV espagnol auront lieu début 2021.