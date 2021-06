Interview de Pierre Guignot (directeur division automobile Honda France) "La Honda E est un concentré du futur design Honda"" - Salon Caradisiac 2021

Elle fait sensation, de par sa ligne, ses technologies embarquées, mais aussi son autonomie réduite et son prix affiché. La petite Honda e a créé l"évènement lors de son lancement. Mais selon Pierre Cugnot, directeur de la division automobile de Honda France, la citadine électrique n'est pas simplement une auto de plus dans la gamme du constructeur japonais : "c'est un concentré de la nouvelle orientation du design Honda".

Le style néorétro de la E devrait donc se retrouver sur l'ensemble des nouveaux modèles à venir ? "Je pense surtout au style intérieur, très épuré, moins encombré avec moins de boutons". Et de donner l'exemple du nouveau SUV HRV. En revanche, la tendance premium est quant à elle bel et bien présente dans la petite E. Ses rivales sont clairement à chercher du côté de la Mini E et de la Fiat 500 E, et pas vraiment de la Dacia Spring. Un choix assumé, tout comme son autonomie réduite à 200 km. "En usage urbain, la moyenne des déplacements est de l'ordre de 40 km par jour. On a clairement aucun retour des clients se plaignant d'une autonomie trop faible".

C'est oui pour l'hybridation et l'électrique. Pour l'hydrogène, on verra plus tard

Si cette nouvelle Honda E entend donner le "la" des futures Honda, elle ne devrait pas rester longtemps le seul modèle 100 % électrique, selon Pierre Cugnot. De là à basculer rapidement vers cette énergie et à abandonner totalement le thermique, ce n'est pas à l'ordre du jour. "Jusqu'en 2035, nous allons massivement nous orienter vers l'hybride". Mais une hybridation made in Honda : une propulsion 100 % électrique aidée par un bloc électrogène capable de régénérer les batteries. Et la suite ? La marque, précurseur en matière d'hydrogène, ne perd pas de vue cette technologie. "Elle est parfaitement viable chez nous. En revanche, le marché est-il prêt à accepter la pile à combustible ?" Rien n'est moins sûr pour le moment, ne serait-ce qu'en raison des coûts engendrés par ce système qui conduit à des prix de vente toujours prohibitifs. Mais si ces nouvelles technologies restent incertaines, il est un domaine ou Honda est certain de son fait : les Type R, comme la Civic ne seront pas électrifiées, "du moins aucun plan de prévision ne va dans ce sens" affirme le patron des autos Honda dans l'hexagone. Pour le moment, en tout cas.