Honda e : la coqueluche - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Après une participation à l’occasion du premier salon Caradisiac l’année dernière, la Honda e fait de nouveau parlé d’elle en étant présent lors de notre second salon dédié cette fois-ci aux véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables. Véritable starlette du segment des citadines électriques, celle-ci aime attirer les projecteurs et cette Honda e va être comblée dans notre cirque.

Avec son look néo-rétro, la Honda e est indéniablement très mignonne avec notamment une face avant très sympathique se caractérisant par des optiques circulaires et un logo Honda en LED qui ressort de la calandre. Pour le reste, on retiendra les proportions ramassées et les surfaces vitrées importantes. Pas de doute, le coup de crayon est très réussi.

Mais son pouvoir de séduction ne se cantonne pas à l'extérieur, bien au contraire car c’est sûrement à l’intérieur que la Honda e impressionne avec une planche de bord composée de 3 écrans de 12 pouces, plus deux écrans latéraux qui retransmettent l’image des rétroviseurs. Honda a conçu cet intérieur comme un salon. L’habitacle est lumineux et les sièges font indéniablement penser à un canapé.

Disponible uniquement en 5 portes, cette "e" n’est pas aussi pratique que jolie. Bien que commercialisée uniquement en 5 portes, elle ne peut accueillir que 4 passagers et son volume de coffre est ridicule avec seulement 171 litres.

L’autonomie n’est pas également son point fort puisque Honda annonce entre 210 et 222 km suivant la taille des jantes, ce qui est peu pour la catégorie. Les batteries de 35,5 kWh peuvent récupérer 80% de leur charge sur des bornes rapides en 30 minutes. Elles alimentent au choix deux puissances de moteurs : 136 et 153 ch.

Malgré ses quelques défauts, cette Honda e nous a séduits lors de notre essai. Il faudra toutefois encore signer un chèque conséquent puisque les tarifs sont compris entre 35 890 et 38 890 € auxquels il faut déduire les 7 000 € de bonus.

Honda fait partie des pionniers de l'hybride avec Toyota et a pu accumuler plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Par contre, la marque au H a eu un peu de retard à l'allumage, si l'on peut dire, concernant l'électrique puisqu'il a fallu attendre jusqu'à cette année pour voir arriver le premier modèle, la e. Peut-être aussi abouti que la Jazz dans son domaine ? Quelle est son efficience maximum ? C'est ce que l'on doit déterminer aujourd'hui. Les règles, vous les connaissez déjà : aller le plus loin possible sans utiliser les équipements de bord et en déployant tous nos talents d'écoconducteur sur le circuit parfaitement calibré pour l'exercice qu'est le périphérique parisien.

Honda a peut-être mis un peu plus de temps que les autres pour se lancer dans l'aventure du 100 % électrique mais c'était visiblement le temps nécessaire pour développer entièrement une voiture sans aucun partage de plateforme ou de technologie avec un autre constructeur et qui soit surtout digne de porter le H. Mais tout arrive à point à qui sait attendre et la « e », c'est son nom, parvient à incarner le futur de la marque en respectant les valeurs de son passé qui font des Honda des voitures pas vraiment comme les autres. Nous en avons pris le volant pour la première fois près de Valence, en Espagne.

Chez Honda, la "e" est la petite dernière qui fait grand bruit, tout en étant silencieuse, motorisation électrique oblige. Une voiture très attendue qui prend à contre-pied la tendance des voitures électriques dotées de grosses batteries. Mais dans les faits, que vaut-elle, cette Honda e ? Nous l'avons prise en main brièvement, et les débuts sont prometteurs.

Que vaut la Honda e en occasion ? Prix d'une Honda e neuve : entre 35 890 et 38 890 € Prix d'une Honda e en occasion : entre Plus de 80 Honda e en occasion sur La Centrale L'avis fiabilité de Caradisiac Honda possède une réputation (non usurpée) de fiabilité redoutable. Et c'est un fait, de nombreux acheteurs achètent un modèle de la marque pour cette simple raison. La e est cependant la première 100 % électrique du constructeur. Et on pourra craindre, à raison, que la maîtrise soit moins bonne que sur des technologies plus anciennes. Depuis son lancement, le seul souci qui revient est celui d'une batterie 12v qui se vide extrêmement vite si le contact reste allumé, sans rouler. Cela peut empêcher la voiture de démarrer. L'astuce est de la mettre en mode "ready". Par ailleurs, un récent rappel (avril 2021) est en cours pour reprogrammer le logiciel de tableau de bord, afin de résoudre un souci de non affichage du témoin de non-bouclage de ceinture à l'arrière. Les modèles concernés sont au nombre de 320 en France et ont été fabriqués entre le 6 août 2019 et le 4 novembre 2020.

