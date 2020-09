Honda e : chic et électrique - Salon de l'auto Caradisiac 2020

En bref Commercialisée en juin 2020 Citadine polyvalente 100 % électrique 136 ou 154 ch A partir de 35 060 €

Le gros signe distinctif de la Honda e, en dehors d’être la première voiture 100 % électrique du constructeur, c’est un look néo-rétro très mignon, qui s'inspire de la première Civic et de la N600. Les proportions sont ramassées, les surfaces vitrées importantes et le regard jovial. Les optiques circulaires et le logo Honda en LED ressortent dans une calandre en forme de masque noir à l’avant mais aussi à l’arrière. Le coup de crayon est très réussi. On aime la direction que prend le design de Honda, qui s’est surtout illustré ces derniers temps par l’excentricité de la Civic Type R.

La Honda e en direct du Salon de l'auto Caradisiac

dailymotion

La démarche de bouleversement esthétique continue à l'intérieur avec un habitacle tout aussi original. Il se veut minimaliste et très fonctionnel, avec une planche de bord verticale composée de 3 écrans de 12’’, plus deux écrans latéraux qui retransmettent l’image des rétroviseurs. Honda a conçu cet intérieur comme un salon et c’est le cas. L’habitacle est lumineux et les sièges en tissu gris font indéniablement penser à un canapé.

Le conducteur a bien face à lui 5 écrans qui contrastent parfaitement avec l’habillage en bois placé juste au-dessous. Même le rétroviseur central peut être numérique ! L’ambiance est zen et très plaisante. Une contre-attaque parfaite à la Mini électrique (Mini E), car oui, cette Honda se positionne comme une voiture premium avec un prix de départ de 35 060 €, hors bonus de l'état.

Cette "e" est commercialisée en 5 portes, certes, mais pourra emmener seulement 4 passagers puisque la banquette arrière est homologuée pour deux personnes. L'espace est très correct. Malheureusement, le volume de coffre de 171 seulement est ridicule. Il pâtit de la présence du moteur placé sur le train arrière. Car cette petite Honda est une propulsion, au comportement très enjoué et ludique. Elle est véritablement sympa à conduire, ce que confirme notre essai.

Les batteries de 35,5 kWh, logées sous le plancher, offrent une autonomie homologuée de 210 km en jantes 17 pouces et 222 km avec les 16 pouces, selon les récentes normes WLTP. C'est il faut l’avouer très moyen, mais suffisant pour une citadine. Les batteries disposent d’un système de recharge rapide qui permet de récupérer 80% d’autonomie en 30 minutes sur une borne de recharge rapide 100 kW.

Deux niveaux de puissance sont au programme pour le moteur, avec 136 et 153 ch, et forcément, deux prix différents. Honda a choisi de n'adopter qu'une seule finition pour les deux autos, qui seront vendues respectivement 35 060 et 38 060 €, hors bonus écologique de 6000 € (7 000 € en ce moment). En clair, la version d'accès tombe juste au dessus de 28 000 €, une fois le bonus déduit. Honda aurait enregistré 40 000 demandes d'information sur la e depuis l'ouverture des précommandes. Ceux qui ont déjà versé un acompte doivent désormais se rapprocher de leur concessionnaire local pour valider la commande définitive. Mais il faudra se montrer patient : les premières livraisons n'auront pas lieu avant le début de l'été 2020.

