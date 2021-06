Volvo l'a annoncé : en 2030, toutes les autos du constructeur suédois seront 100 % électriques. Mais neuf ans avant l'échéance, un seul modèle à batterie est aujourd'hui disponible : le XC40 XC P8 Recharge. Une révolution trop lente ? Pas pour Maxence Gaget. Le responsable marketing produit de Volvo France qui évoque les nombreux projets à venir. "À commencer par le S40 qui sera présenté dans quelques jours".

dailymotion Interview de Maxence Gaget (responsable marketing produit Volvo France : "Toute la gamme sera électrifiée en 2030 et nous allons avancer vite" - salon Caradisiac 2021

Ce S40 est un XC40 en version coupé, "même plateforme, et 408 ch lui aussi". Deux véhicules électriques dans la gamme, mais ensuite. "Pour atteindre les 100 % de voitures électriques, nous allons aller très vite" prévient Maxence Gaget. Avec un grand SUV : "Le XC90 aura lui aussi une version électrique." Quant au XC60, best-seller mondial de la marque, il va évoluer lui aussi vers l'électrifictaion totale. Du plus grand au plus petit : une voiture du segment inférieur au XC40 est également en préparation. Un SUV plus urbain que le XC40 ou une résurrection de la C30 ? Le responsable du marketing de la marque en France ne s'engage pas : "réponse dans quelques années."

En attendant, il suit l'évolution de sa clientèle, "dont 50 % achètent déjà des hybrides rechargeables". Quant XC40 électrique, il est toujours, chez Volvo, une deuxième voiture, "dans des foyers qui disposent généralement d'un SUV thermique ou hybride".

Des crossovers qui remplacent les breaks symboliques de la marque ? Maxence Gaget se veut rassurant. "On continue. Les V60, V60 Cross Country et V90, sont toujours au catalogue". Pour le moment. Car il le reconnaît, "il y a une forte demande pour des SUV : ils représentent 90 % de nos ventes". Le basculement vers le tout électrique pourrait donc bien entraîner la fin des breaks suédois mythiques,.