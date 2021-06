Volvo XC40 Recharge et Volvo XC40 P8 Recharge : double face - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Avant de présenter plus amplement ces modèles, il faut apporter une petite précision concernant l'appellation « Recharge » utilisée par Volvo. Le constructeur suédois l’emploie pour qualifier ses véhicules hybrides rechargeables mais également ses modèles électriques. Les deux modèles qui nous intéressent aujourd’hui portent donc la même appellation.

Apparu en 2018, le XC40, le SUV compact de Volvo a été récompensé la même année par le titre de « Voiture de l’année 2018 ». Venant se positionner sous le XC60, celui-ci mesure 4,43 m de long. Comme les autres SUV de la marque, il se caractérise par des lignes très agréables qui reprennent certains traits typiques du constructeur à l’image des projecteurs avec la signature visuelle en forme de T. Les feux arrière possèdent pour leur part une forme proche du L. La particularité réside dans la vitre arrière divisée en deux parties avec une custode accolée. La version électrique se distingue pour sa part par une grille de calandre pleine.

Dans l'habitacle, sans aucune surprise, ce XC40 reprend la planche de bord chère au constructeur suédois. Elle se compose d’une instrumentation 100 % numérique et d’un écran multimédia tactile de 9 pouces implanté verticalement. Ce dernier fait dorénavant appel au système d’exploitation Google : Android. La présentation est clairement décalée par rapport aux autres modèles du SUV. Dommage que la qualité des matériaux soit moyenne.

Quelle que soit la motorisation choisie, les aspects pratiques sont intéressants avec un volume de coffre de 436 litres pour l'hybride et seulement 16 litres de moins pour l’électrique. L’habitabilité arrière est pour sa part plutôt généreuse.

En hybride le XC40 se décline en deux niveaux de puissance : 211 et 262 ch. Dans les deux cas, sous le capot se cachent deux moteurs : un 3-cylindres thermique 1,5 l turbo développant 129 ou 180 ch, et un bloc électrique offrant 82 ch. Ce dernier est alimenté par une batterie de 10,7 kWh, ce qui lui permet de revendiquer une autonomie de 45 km maximum. La charge nécessite entre 3 à 9 heures sur des prises de 230 volts suivant leur ampérage.

En électrique, le XC40 Recharge T8 Twin fait preuve d’une belle puissance avec 408 ch délivrés par deux moteurs électriques (un par essieu) de 150 kW chacun et un couple constant et instantané de 660 Nm. De quoi lui permettre d’atteindre les 100 km/h en moins de 5 secondes. Les batteries d’une capacité de 78 kWh (75 kWh net) autorisent une autonomie de 418 km en mixte et 538 km en ville. Si on le branche sur une borne rapide de 150 kW, la charge des batteries s’effectue de 0 à 80 % en 40 mn, alors que sur une wallbox de 11 kW il faut 7,5 h pour passer de 0 à 100 %.

Le Volvo XC4O Recharge est commercialisé à des prix oscillants entre 47 400 et 56 450 €. Pour le XC40 P8 Recharge Twin, il vous faudra débourser une somme coquette comprise entre 58 490 et 62 490 €.

Tous nos essais de Volvo XC40 Recharge

Essai - Volvo XC40 P8 Recharge Twin (2021) : essai transformé

Seule sa calandre pleine trahit les velléités « écologiques » de ce Volvo XC40 P8 Recharge Twin. Un SUV électrique ultra performant et richement doté. Des prestations de haute volée qu’il facture au prix fort, même si la marque suédoise se plie en quatre pour tenter de faire passer la pilule.

Lire l'essai

Prise en mains – Volvo XC40 Recharge P8 AWD (2021) : que vaut le premier SUV Volvo 100% électrique ?

Volvo s’apprête à commercialiser une version 100 % électrique de son SUV XC40, forte de 408 ch. Nous l’avons brièvement conduite sur un circuit de Mortefontaine bien mouillé : ça déménage

Lire l'essai

Essai – Volvo XC40 T5 Recharge : en prise directe sur le marché

Le XC40 connaît un joli succès en France, grâce notamment à un design fédérateur et des prix correctement placés chez les premiums. Le voici qui se décline en hybride rechargeable, dénommé T5 Recharge, et disponible dès 47 800 €. De quoi renforcer ses positions sur le marché hexagonal ? Pour le savoir, nous prenons le volant de la version Incription Luxe, à 55 450 €.

Lire l'essai

Tous nos comparatifs

DS7 Crossback E-Tense VS Volvo XC40 T5 Recharge : lutte des classes

Élégant, bien fini et solidement armé dans cette puissante version hybride rechargeable, le DS 7 Crossback peut gonfler le torse face à ses rivaux premium. Mais le danger peut aussi venir de là où on ne l’attend pas. Preuve avec ce XC40 T5 Recharge aux prestations très proches, pour beaucoup moins cher…

Lire le comparatif

QUE VAUT LE VOLVO XC40 RECHARGE EN OCCASION ? Prix du Volvo XC40 Recharge en neuf : entre 47 400 € et 62 490 € Prix du Volvo XC40 Recharge en occasion : entre 40 000 € et 60 800 € Plus de 150 annonces de Volvo XC40 Recharge en occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Volvo navigue depuis longtemps dans le haut du panier en termes de fiabilité. Malgré un petit passage à vide lorsque des mécaniques PSA ont été utilisées, on peut dire aujourd'hui que la marque reste au-dessus de la moyenne. Mais les nouvelles technologies utilisées récemment (hybride rechargeable, électrique, connectivité poussée) peuvent entraîner quelques soucis ponctuels. Le XC40 peut en effet subir quelques aléas : grincements des sièges, finition décevante, mais surtout soucis avec la batterie 12v, déclenchement sans raison du freinage d'urgence automatique, ou casse de la poignée de commande d'ouverture du coffre. Cela reste rare, mais il faut le signaler.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.