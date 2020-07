DS7 Crossback E-Tense VS Volvo XC40 T5 Recharge : lutte des classes

Face à ses rivaux premiums plus établis, le DS 7 Crossback s’est toujours affirmé comme un digne représentant du haut de gamme à la française. Mais ces concurrents du segment D prennent rapidement le large dès que l’on monte en gamme (prix, puissance, etc.). C’est notamment le cas dans cette version hybride rechargeable. Chez Volvo par exemple, le XC60 évolue alors dans d’autres sphères (107 ch de plus, près de 30 000 € d’écart).

Dans le catalogue du suédois, c’est finalement le XC40 qui se montre le plus dangereux pour le porte-étendard de la jeune marque tricolore. D’ailleurs, en termes de dimensions, prix et motorisations, le DS 7 se positionne pile entre les deux suédois. Dans cette version « branchée » ; le français part cependant avec un certain avantage technique. Ses deux moteurs électriques lui procurent une transmission intégrale et il développe 38 ch de plus en puissance cumulée. Pour autant, les prestations ne sont pas si éloignées d’un XC40 T5 Recharge homogène, très bien motorisé et à l’intérieur bien pensé. Le suédois vient compléter une gamme entièrement « hybridée ». Mais contrairement à ses grands frères, il repose sur une plateforme qui lui est propre, et dispose d’un bloc thermique (1.5 turbo 180 ch) et d’une transmission à double embrayage sept rapports spécifique. Autre particularité, il existe également dans une version 100% électrique de 408 ch (Recharge).

En face, le DS 7 Crossback E-Tense peut donc compter sur ses deux blocs électriques épaulant le 1.6 PureTech de 200 ch. Ils sont alimentés par une batterie de 13,2 kWh qui réclame 2h pour être chargée sur une borne (chargeur 7,4 kW) ou 8h sur une prise domestique classique. C’est un peu plus rapide sur le Volvo qui embarque un accumulateur plus petit (10,7 kWh). Côté autonomie en électrique, le français annonce 58 km, contre 45 pour le Volvo. Dans les faits, et c’est devenu une habitude, c’est un peu différent.

Aspects pratiques : le DS 7 Crossback plus costaud, mais pas toujours plus habitable

14 cm séparent le DS 7 Crossback de son rival du jour (4,57 m). Une différence sensible, mais le XC60 est aussi 12 cm plus long que le français. Un positionnement qui le place donc à mi-chemin, même s’il n’est pas forcément le plus habitable partout. Côté coffre certes, le DS7 Crossback hybride rechargeable ne souffre pas de l’intégration des batteries (installées sous la banquette arrière). Ces dernières n’impliquent que la disparition de la roue de secours. Il conserve donc un volume de 555 l, soit presque 100 l de plus. C’est beaucoup, mais le Volvo a pu lui aussi gardé son volume de chargement identique aux versions thermiques (les batteries sont logées entre les sièges avant), ainsi qu’une roue de secours de type galette.

Si le français embarque plus de bagages, les passagers en revanche ne sont pas beaucoup mieux lotis qu’à bord du Volvo. En effet, malgré son gabarit plus contenu, le XC40 dispose d’un deuxième tout aussi accueillant, voire plus sur certaines cotes. Par ailleurs, sa banquette est la plus confortable des deux, avec une assise plus moelleuse. Le DS 7 ne peut répliquer qu’avec une meilleure garde au toit, mais son rapport encombrement/habitabilité est moins pertinent.

Aux places avant, deux écoles s’affrontent. Quand le DS 7 Crossback use et abuse de petits détails façonnés pour mettre en avant le fameux savoir-faire à la française, le XC40 préfère l’ambiance zen et épurée chère à Volvo. Les grands espaces de rangement en bas de console centrale tranchent avec l’imposante installation séparant les deux passagers avant dans le DS. Ce dernier affiche un très bon niveau de finition, mais pèche par une ergonomie compliquée, et une décoration qui brouille un peu les repères.

Équipement : le DS 7 se la joue vraiment premium

Avec ces versions hybrides rechargeables doublées d’une finition haute, nos deux rivaux affichent de solides tarifs. Le DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Grand Chic démarre ainsi à 62 100 €, et le Volvo XC40 T5 Recharge Inscription Luxe à 56 050 €. Un écart de 5 000 € qu’on serait tentés de justifier par la transmission intégrale et la puissance supplémentaire du français. Difficilement… On y reviendra.

Par ailleurs, l’équipement est beaucoup plus généreux à bord du Volvo. Alerte de collision, freinage automatique d’urgence, surveillance d’angle mort, maintien actif dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif, toit ouvrant panoramique, sièges avant électriques et chauffants, installation hi-fi Harman/Kardon… Tout cela est fourni de série dans ce pack Luxe. Aussi bien doté, un DS 7 Crossback Grand Chic réclamera près de 67 000 € !

Budget : une prime à négocier

10 000 € à l’avantage du XC40, c’est une somme qui en fera réfléchir plus d’un, surtout si l’on prend en compte la décote nettement moins importante pour le suédois. Quant au bonus de 2000 €, il faudra négocier. Réservée aux modèles facturés (et non pas affichés) à moins de 50 000 €, cette aide fiscale n’est autorisée, théoriquement, qu’au Volvo XC40 mais dans sa version T4 de 211 ch… (49 900 €). Quant à la version 225 ch (4x2) du DS 7, elle est déjà au-dessus de ce seuil, hors option. Soyez convaincant face à votre concessionnaire. Enfin, côté consommations, à moins de recharger matin et soir votre SUV PHEV et de jouer – vraiment – le jeu de l’éco-conduite, prévoyez un solide budget. Batteries à plat, nos deux protagonistes, lourds mais performants, consomment près de 10l/100 km…