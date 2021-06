Jeep Renegade 4xe : baroudeuse des villes et des champs - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Même s’il ne rencontre pas le même succès que les Renault Captur et Peugeot 2008, les références de la catégorie, le SUV américain suscite un bel engouement. Cette différence s’explique notamment par le fait que les SUV urbains hybrides rechargeables sont encore peu nombreux sur le marché. Malgré des ventes en chute de moitié l’an passé en raison de la pandémie, il n’en reste pas moins que cette version 4xe représentait l’an passé un quart des ventes et cette proportion a même grimpé à 35% en 2021. Ces données mises de côté, le principal atout de ce Renegade demeure ses lignes ayant une filiation certaine avec les autres modèles de la marque notamment la calandre typique du constructeur.

Cette version hybride rechargeable dénommée 4xe est animée par un quatre cylindres essence turbo de 1,3l qui développe, au choix, 130 ou 180 ch couplés à deux moteurs électriques. Le premier, situé à l'avant sert de béquille au moteur thermique et lui permet de recharger les batteries logées sous le plancher. Le second, à l'arrière, développe 60 ch. Il est couplé aux roues arrière. Le Renegade 4xe est donc forcément une quatre roues motrices. La puissance cumulée oscille entre 190 ou 240 ch. Ce système électrique est alimenté par une batterie de 11,4 kWh, implantée sous le plancher, qui lui permet de circuler pendant une quarantaine de km en tout électrique.

Vendue entre 39 000 et 43 500 €, la Jeep Renegade 4xe est plus cher que ses concurrents mais est aussi l’un des rares SUV urbains à être équipé d'une transmission intégrale.

Jeep Renegade 4xe (2020): hybride et rechargeable, elle fait sourire le contribuable

La marque italo-américaine lance un Renegade hybride rechargeable dont le principal avantage est d’éviter le malus et de bénéficier d’une prime à l’achat. Sinon ? Il a les qualités de ses congénères thermiques. Et pour les petits trajets quotidiens, il offre une jolie autonomie toute électrique. Un choix qui dépend donc des trajets de chacun.

Que vaut la Jeep Renegade 4xe en occasion?

La Jeep Renegade 4xe en occasion

Prix d'une Jeep Renegade 4xe en neuf : de 39 000 € à 43 500 €

Prix d'une Jeep Renegade 4xe en occasion : de 30 000 € à 44 500 €

L'avis fiabilité de Caradisiac

Le Renegade n'est pas tout blanc en matière de fiabilité. Il expérimente de nombreux problèmes électroniques, aussi divers que variés, qui vont d'allumages intempestifs de voyants, à des dysfonctionnement de vitres électriques en passant par des soucis de stop and start ou de GPS. Tout cela étant totalement aléatoire selon l'exemplaire. Les soucis que peuvent connaître les modèles thermiques diesels (usure prématurée de l'embrayage, ainsi que de soucis de boîte de vitesses, et de turbo), sont inconnus des modèles hybrides rechargeables, heureusement. Et comme ils sont plus récents, les soucis électroniques sont également moins prononcés.

Le bilan n'est donc pas entièrement positif, il faut se montrer vigilant en cas d'achat en occasion, mais c'est mieux en version 4xe qu'en thermique.