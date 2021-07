En bref SUV familial hybride et hybride rechargeable 230 et 265 ch Malus de 240 à 818 € pour l'hybride Pas de malus pour l'hybride rechargeable À partir de 41 900 € pour l'hybride et 53 800 € pour l'hybride rechargeable

En tout début d'année, le Hyundai Santa Fe de 4e génération a subi un restylage, presque digne d'un changement de génération, affirmait Alexandre Bataille dans son essai. Et c'est ce modèle que nous vous présentons à l'occasion de notre second salon, consacré aux véhicules "propres", et organisé à Villeneuve-la-Garenne, au sein du féerique village du cirque, que la famille Micheletty gère de main d'artiste.

Un bel écrin pour le plus imposant des SUV Hyundai vendu en France. Une surprise d'ailleurs, puisqu'au départ, il n'était pas prévu que les concessionnaires puissent le vendre chez nous. Trop gros, trop émetteur de CO2, frappé d'un malus potentiel énorme, il a tout de même réussi à se frayer un chemin en 2019, en diesel pour commencer, et avec un malus pas si énorme (2 610 € à l'époque).

Les Hyundai Santa Fe Hybride et Hybride rechargeable au salon Caradisiac

dailymotion Hyundai Santa Fe hybrid et PHEV : planches de salut - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Mais avec le restylage arrive aussi une nouvelle plateforme, qui permet de proposer deux motorisations hybrides. Une hybride simple et une rechargeable.

La première utilise un bloc hybride 1.6 T-GDI de 180 ch, qui couplé à un moteur électrique de 60 ch offre une puissance cumulée de 230 ch, et un couple de 350 Nm. La petite batterie hybride a une capacité de 1,49 kWh. La consommation est annoncée à 6,3 litres et les rejets compris entre 144 et 153 g de CO2 par km lui valent un "petit" malus compris entre 280 et 818 €.

Selon les finitions, les prix sont compris entre 41 900 € et 53 800 €.

Mais la motorisation hybride rechargeable fait mieux encore en termes d'émissions. En utilisant le même moteur essence, mais couplé à un moteur électrique de 91 ch, alimenté par une batterie de 13,8 kWh, cela donne une puissance de 265 ch, un couple de 350 Nm, mais des émissions de 40 g/km seulement, ce qui lui permet évidemment d'échapper au malus. Par contre, ses tarifs supérieurs à 50 000 € (53 800 € à 59 700 €, sauf à négocier), ne lui permettent pas d'avoir droit au bonus.

Pour le reste, ce Santa Fe 4 restylé, grâce à sa nouvelle plateforme, a gagné en habitabilité. Déjà, les batteries situées sous le siège conducteur pour la version hybride, et sous les sièges conducteur et passager pour l'hybride rechargeable, ne font perdre aucun aspect pratique. Mais mieux, le volume de coffre gagne 9 litres en version 5 places (soit 634 litres) et 24 en version 7 places (571 litres).

L'accessibilité à toutes les places est aisée, et celles de 3e rangée sont acceptables pour les petits gabarits, pas pour les grands.

Le style a aussi grandement évolué avec le restylage. À l’extérieur la calandre est toute nouvelle, intègre des feux de jour à LED en forme de T, et est soulignée de chrome. Les feux arrière sont désormais joints par un bandeau.

À l’intérieur, la planche de bord est transfigurée par l'adoption d'une console centrale flottante, et l'adoption d'une commande de boîte de vitesses par boutons, sans liaison mécanique.

Les matériaux sont de très bonne facture, et ici, Hyundai flirte avec le domaine du premium.

Assurément une très bonne proposition dans la catégorie.

J'aime Je n'aime pas

Tous nos articles sur le Hyundai Santa Fe hybride ou hybride rechargeable

Essai vidéo - Hyundai Santa Fe (2021) : 7 places et deux moteurs hybrides

Le SUV familial de Hyundai s’offre un restylage digne d’une nouvelle génération. Au programme : nouvelle plateforme, deux motorisations hybrides et toujours plus de technologies. Essai de la version hybride 230. > Lire l'essai

Hyundai Santa Fé (2021) : les premières images de l'essai en live + impressions de conduite

Le SUV familial de Hyundai s’offre un restylage digne d’une nouvelle génération. Au programme : nouvelle plateforme, deux motorisations hybrides et de nouvelles technologies. Découvrez ci-dessous en live les premières images de l'essai. > Lire l'article

Hyundai Santa Fe (2020) : gros restylage - Salon de l'auto Caradisiac

On ne perd pas de temps chez Hyundai. Un an après son début de commercialisation en France, le SUV familial du constructeur coréen passe par la case restyling. Au programme de nombreuses modifications dans tous les domaines. > Lire l'article

Nouveau Hyundai Santa Fe : prix à partir de 41 900 € en hybride

Gros restylage pour le Santa Fe, qui va même jusqu'à changer de plate-forme, ce qui lui permet de moderniser son équipement et d'adopter des blocs hybrides. Les carnets de commandes sont ouverts avec l'hybride simple, le rechargeable arrivera en 2021. > Lire l'article

Présentation vidéo - Hyundai Santa Fé (2020) : mise à jour conséquente

Un an après son début de commercialisation en France, le Hyundai Santa Fé passe déjà par la case restyling. Au programme, un nouveau look, une présentation inédite mais surtout l’arrivée de versions hybride et hybride rechargeable. > Lire la présentation

PROSPECTIVE FIABILITE Tout juste commercialisé, le nouveau Santa Fe ne peut encore bénéficier d'une étude poussée concernant sa fiabilité. Mais l'on peut tenter tout de même tenter de procéder à quelques déductions logiques. En effet, pour commencer, la marque Hyundai fait partie du haut du panier en termes de fiabilité, même si elle n'est pas encore au niveau de Honda, Suzuki ou Toyota (et encore...). Ensuite, la garantie 5 ans kilométrage illimité, qui accompagne en France toutes les Hyundai est rassurante. Mais surtout, le Santa Fe a depuis quelques années fait preuve d'une bonne fiabilité. Bien sûr, ici, l'hybridation ajoute des risques potentiels en complexifiant la partie mécanique. Mais d'un côté le bloc essence 1.6 T-GDI est robuste, et selon toute vraisemblance, la partie électrique ne devrait pas poser de souci, de par une simplicité intrinsèque qui la rend théoriquement fiable à la base. Il faudrait vraiment que Hyundai ait raté son développement, ou la gestion électronique, pour arriver à décevoir.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la-Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.