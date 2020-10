Hyundai Santa Fe (2020) : gros restylage - Salon de l'auto Caradisiac

Si certains restyling sont discrets, ce n’est pas le cas de celui du Santa Fé qui se remarque dès le premier coup d’œil tant les évolutions sont importantes.

A l'ordre du jour : une nouvelle signature lumineuse composée d’une sorte de griffes à cheval sur les deux projecteurs. La calandre élargie devient encore plus massive avec une forme rectangulaire. Elle est désormais collée aux projecteurs. Même constat à l’arrière avec de nouveaux feux à LED joints par un bandeau lumineux comme sur beaucoup de véhicules actuels.

A l’intérieur, les transformations sont encore plus importantes : la planche de bord devient plus imposante avec la disparition quasi intégrale de tous les boutons. Ces derniers sont transférés sur la console centrale, qui devient de ce fait plus imposante et fusionne quasiment avec la planche de bord. Au centre de celle-ci, on trouve un large écran multimédia qui passe de 8 à 12 pouces. Il est relayé par une instrumentation 100 % numérique complétée par un affichage tête haute.

Légère progression des aspects pratiques avec un léger gain en matière d’habitabilité et de coffre (+14 litres).

Le bouleversement le plus notable est finalement le plus discret puisqu’il s’agit de l’introduction de motorisations hybrides. Elles seront au nombre de deux avec une version hybride et une hybride rechargeable qui viendront en complément du diesel. La première se composera d’un moteur T-GDi 1,6 litre couplé à un électrique de 44,2 kW soit une puissance totale de 230 ch et un couple de 350 Nm. La version hybride rechargeable, qui arrivera en concessions début 2021, se dote pour sa part du même moteur thermique, associé à un moteur électrique de 66,9 kW. La puissance sera de 265 ch et le couple de 350 Nm. L’autonomie en 100 % électrique annoncée est de 65 km selon la norme NEDC, ce qui devrait signifier aux environs de 45 km en WLTP. Enfin, les clients pourront opter pour un 2.2 diesel de 202 ch.

Les prix oscilleront entre 41 900 € et 53 800 €.