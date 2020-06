Présentation vidéo - Hyundai Santa Fé (2020) : mise à jour conséquente.

Hyundai est sûrement l’un des constructeurs où le cycle de vie des modèles est le plus court. Généralement, la marque coréenne renouvelle ses véhicules tous les cinq ans. Les restylages de mi-carrière interviennent donc au bout de deux voire deux ans et demi.

C’est le cas pour la quatrième génération de Santa Fé qui a été lancée en Corée du Sud en 2018 avant d'arriver chez nous début 2019.

Si certains restyling sont plutôt discrets pour ne pas dire imperceptibles, ce n’est pas le cas de celui-ci qui est conséquent. Ces changements sont d’ores esthétiques avec des projecteurs qui sont toujours sur deux niveaux mais une nouvelle signature lumineuse fait son apparition. Elle se compose d’une sorte de griffes à cheval sur les deux projecteurs. La calandre élargie devient encore plus massive avec une forme rectangulaire. Elle est désormais collée aux projecteurs. Même constat à l’arrière avec de nouveaux feux à LED qui sont désormais rejoints par un bandeau lumineux comme c’est de coutume sur de nombreux véhicules actuellement.

La transformation se poursuit également dans l’habitacle avec une présentation totalement repensée. Ainsi, la console centrale devient plus imposante et ne semble faire qu’une avec la planche de bord très épurée en raison de la concentration de toutes les commandes sur la console dont notamment le levier de vitesses, désormais remplacé par des boutons. L’écran multimédia qui passe de 8 à 12 pouces est nettement mieux intégré. L’instrumentation face au conducteur est 100 % numérique et est complétée par un affichage tête haute. Grâce à l’adoption de la nouvelle plateforme dont nous parlerons plus tard, le Santa Fé gagne en espace aux genoux (+ 3 cm) au second rang tandis que son coffre progresse de 14 litres pour atteindre désormais 562 litres. Pas de modification, en revanche, il peut toujours accueillir jusqu’à 7 personnes.

Les dimensions n’évoluent que très peu avec une longueur de 4,79 m (+1,5 cm), 1,90 m de large (+ 1 cm) tandis que la hauteur et l’empattement restent stables à respectivement 1,69 m et 2,76 cm.

La dotation s’enrichit aussi. Parmi les nouveaux équipements, on retiendra notamment le stationnement automatique avec l’aide d’une télécommande, la conduite semi-autonome de niveau 2, le système anticollision arrière en stationnement, les systèmes Apple CarPlay et Android Auto fonctionnant sans fil, ou des jantes pouvant aller jusqu’à 20 pouces. Contrairement à la génération actuelle, le nouveau Santé sera commercialisé avec plusieurs finitions. Il proposera d’ailleurs en option un pack Luxe comprenant un bouclier avant noir brillant, une sellerie en cuir Nappa brodée, des boucliers inférieurs avant et arrière et des moulures latérales couleur carrosserie.

Finalement le bouleversement le plus conséquent est le moins visible puisque le SUV coréen adopte une nouvelle plateforme inaugurée sur la berline Sonata qui lui permet de bénéficier de motorisations hybrides. Elles seront au nombre de deux avec une version hybride et une hybride rechargeable qui viendront en complément du diesel. La première se composera d’un moteur T-GDi 1,6 litre couplé à un électrique de 44,2 kW et à une batterie lithium-ion polymère de 1,49 kWh, soit une puissance totale de 230 ch et un couple de 350 Nm. Elle sera disponible en deux roues motrices et avec une transmission automatique à 6 rapports.

La version hybride rechargeable, qui arrivera en concessions début 2021, se dote pour sa part du même moteur thermique, associé à un moteur électrique de 66,9 kW alimenté par une batterie lithium-ion polymère de 13,9 kWh implantée sous les sièges avant. Cette déclinaison sera vendue uniquement en quatre roues motrices et avec une transmission automatique à 6 rapports. La puissance sera de 265 ch et le couple de 350 Nm. L’autonomie en 100 % électrique annoncée est de 65 km selon la norme NEDC, ce qui devrait signifier aux environs de 45 km en WLTP.

Enfin, les clients pourront opter pour un 2.2 diesel de 202 ch et 440 Nm de couple associé à une boîte à double embrayage à 8 rapports.

À noter que le Santa Fé sera pourvu pour la première fois d'un sélecteur de terrain commandable par l’intermédiaire d’une molette située sur la console centrale. Il permettra de choisir entre 3 modes off road : sable, neige et boue ainsi que trois plus classiques dédiés à la route : éco, sport et confort. On regrettera toutefois que Hyundai n’ait pas profité de l'occasion pour introduire une suspension adaptative.

Les commandes de ce nouveau Santa Fé débuteront à l’été. Les livraisons interviendront au mois d’octobre. Il faudra attendre 2021 pour les versions hybrides rechargeables. Les tarifs seront connus ultérieurement.