Essai vidéo - Hyundai Santa Fe (2021) : 7 places et deux moteurs hybrides

En bref 4 ème génération SUV 7 places Deux moteurs hybrides A partir de 41 900 €

Hyundai est en pleine ascension. Le constructeur coréen bénéficie d’une gamme modernisée et particulièrement adaptée à la clientèle européenne car elle propose un vaste panel d’énergies. Allant des carburations traditionnelles à l’hybride en passant par l’électrique et même l’hydrogène. Il était important pour le Santa Fe, l’un de ses ambassadeurs dans le monde, de se mettre à jour rapidement.

Le Santa Fé, c’est le SUV familial de Hyundai. Il n’est peut-être pas le plus connu, surtout depuis l’arrivée des Peugeot 5008 et Skoda Kodiaq, pourtant il est commercialisé depuis plus de 20 ans sur notre territoire. Il s’agit ici de la quatrième génération, lancée en France fin 2019. Pour ce restylage aux allures de nouvelle génération, Hyundai gâte son modèle puisqu’à peu près tout est totalement nouveau.

Côté esthétique, la proue se met en conformité avec le nouveau visage de la marque présenté sur le récent Tucson. La calandre s’élargit et intègre désormais des feux de jour en forme de crochet. Elle est maintenant soulignée par un bandeau de chrome. A l’arrière, Hyundai a modifié la signature lumineuse avec désormais un bandeau qui court sur toute la largeur.

A bord, la présentation change du tout au tout ! La console centrale devient plus imposante et ne semble faire qu’un avec la planche de bord. Toutes les commandes y sont concentrées et notamment la commande de boîte de vitesses, désormais remplacée par des boutons. Des boutons, il y en a partout ! Hyundai a choisi cette solution plutôt que le tout tactile. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. La technologie proposée parle Santa Fé na rien à envier à ses concurrents européens puisque les versions haut de gamme profitent d’une instrumentation numérique, d’une tablette multimédia grand format (10,25’’) et d’une batterie d’aides à la conduite (cf page équipement). Une chose est sûre, Hyundai confirme année après année la montée en gamme de ses modèles. Le Santa Fé en est le témoin. Les matériaux à bord de cette version « Exclusive » sont valorisants et les équipements de confort nombreux, ce qui justifie les tarifs supérieurs à la concurrence.

Grâce à l’adoption de la nouvelle plateforme, le Santa Fé améliore ses qualités d’hôte. Et cela vaut pour toutes les motorisations, même celles hybrides généralement pénalisées par l’arrivée des batteries. Dans le cas de la version hybride normale, cette dernière est placée sous le siège conducteur ; sur la version hybride rechargeable sous les sièges conducteur et passager avant. Du coup, cela ne génère aucun impact sur l’habitabilité et l’espace de chargement. Malin. Précisons toutefois que la version hybride rechargeable voit la capacité de son réservoir de carburant chuter de 20 litres.

Accueillant avec l’ensemble des passagers, le Santa Fé sera facilement en mesure de répondre aux besoins d’une famille. Les places arrière sont composées d’une banquette fractionnable 2/3-1/3, coulissante, rabattable et dont le dossier est inclinable. Il est possible de les rabattre électriquement depuis le coffre. Les deux places supplémentaires comprises de série serviront principalement de dépannage, tant l’espace aux jambes et à la tête y est compté. Toutefois, Hyundai a reconduit son ingénieux système de basculement et de coulissement électrique du siège de la seconde rangée facilitant l'accés aux deux places additionnelles. Le volume de coffre progresse légèrement et atteint désormais 571 litres en configuration 5 places. Les bénéfices de ce restylage sont réels mais il faut l’avouer, face à des gros clients comme le Peugeot 5008 ou le Skoda Kodiaq, le coréen boxe dans une catégorie en dessous pour ce qui est des aspects pratiques.