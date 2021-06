Interview de Jérôme Gautier (Directeur du commerce Citroën): "Avec l'Ami, nous sommes dans la partie haute de nos objectifs."

Une quinzaine de grands dirigeants du secteur automobile se sont pliés à l’exercice de l’interview sous l’un des chapiteaux du cirque Micheletty où est organisé le salon Caradisiac 2021. Jérôme Gautier, patron du commerce de Citroën France, évoque notamment avec nous le (bon) démarrage de l’Ami et le développement des motorisations électrifiées dans la gamme de la marque aux chevrons.

Citroën, marque de plus en plus branchée ? C’est l’évidence - au moins au sens propre du terme - puisque les chevrons proposent déjà une gamme composée de l’Ami, quadricycle 100% électrique, de l’ë-C4, berline compacte elle aussi « zéro émission », et du C5 Aircross à motorisation hybride rechargeable.

Dans les mois qui viennent, l’offre s’étoffera avec l’arrivée de la C5X, véhicule familial mêlant les influences du break et du crossover, disponible d’entrée avec une très intéressante version hybride rechargeable de 225 ch.

Des véhicules « bas de gramme » et dont le design tranche intelligemment avec le reste de la production automobile. Après un lancement retardé dans le difficile contexte sanitaire que l’on connaît, la nouvelle gamme C4 prend peu à son essor, tandis que la C5 Aircross se hisse au troisième rang des ventes de son segment sur les quatre premiers mois de l’année.

Mais la surprise du chef, c’est le bon démarrage de l’Ami (70 km d’autonomie, 45 km/h en pointe), proposée notamment via une formule de location à 19,99 € par mois (après un premier loyer de 3 409 €).

Un pari gagnant, donc, que cet engin électrique qui ouvre de nouvelles perspectives concernant les mobilités urbaines.