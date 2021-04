Après avoir rattrapé (en partie) son retard sur le segment des SUV, en lançant les C3 Aircross et C5 Aircross, Citroën s'est enfin attaqué à combler les gros trous qu'il avait créés dans sa gamme en ne renouvelant pas directement les C4 et C5.

En 2020, la firme aux chevrons a lancé une nouvelle C4, mettant un terme à la bancale C4 Cactus. Et 2021 marque son retour dans la catégorie des grandes berlines, quatre ans après l'arrêt de la précédente C5 ! Mais, comme il l'a fait sur le marché des berlines compactes avec la C4, Citroën casse les codes chez les familiales avec un nouveau véhicule au nom inédit, C5 X.

Citroën C5 X : notre découverte en vidéo

dailymotion Présentation vidéo - Nouvelle Citroën C5 X : pari osé

À la croisée des chemins

Conscient que la plupart des constructeurs généralistes ne connaissent plus le succès avec des modèles classiques, Citroën a imaginé un nouveau concept : un engin hybride, à mi-chemin entre la berline et le break. Et comme si cela ne suffisait pas, la marque ajoute à cette recette des attributs de SUV. Si faire trop classique semblait être un pari perdu d'avance, faire le pari de l'originalité dans cette catégorie est un pari risqué !

Nous avons pu nous en rendre compte lors de notre première découverte de la voiture : la silhouette en impose. Cette impression passe par le gabarit, avec 4,80 mètres de longueur, mais aussi la garde au sol surélevée et les grandes roues de 720 mm. La C5 X est bien campée sur ses jantes et donne un sentiment de robustesse, renforcé par la ceinture de caisse haute.

L'appartenance au segment D est bien symbolisée par le long capot, qui vient coiffer la nouvelle calandre de Citroën, avec des barrettes qui s'écartent de chaque côté pour suivre les optiques en deux parties et la signature lumineuse en V. La prise d'air adopte un motif chevron, gimmick que l'on retrouvera à de nombreux endroits.

De profil, on remarque le vitrage qui forme une continuité autour du véhicule. On peut y voir une inspiration du côté de la XM. L'arrière hésite donc entre berline et break. La C5 X est dotée d'un large hayon, avec sous la lunette un gros becquet, élément esthétique qui sera peut-être le plus discuté. Il participe à l'aérodynamique du véhicule. Comme à l'avant, la signature lumineuse forme un V, avec des feux qui s'écartent dans les ailes. Influencée par le SUV, la C5 X adopte de généreuses protections en plastique brut.

Un intérieur qui reste sobre

Comparé à l'extérieur, l'intérieur est assez sage. La planche de bord est dans la continuité des dernières créations de la marque, et notamment de la C4, ce qui est plutôt logique. On a ainsi une présentation horizontale. L'effet est renforcé dans la C5 X avec des aérateurs qui débordent sur les portes et un jonc chromé qui les relie par le dessus.

Les designers ont voulu donner l'impression que la partie supérieure est flottante, plaçant au centre un éclairage d'ambiance. Mais pas de choix de couleur pour celui-ci. Les couleurs et matériaux font d'ailleurs dans la sobriété, en lien avec les attentes des clients du segment. On note quand même les petits détails qui sortent de l'ordinaire, comme la forme en chevrons des surpiqûres.

Au centre, il y a un grand écran tactile 12 pouces. Son interface est repensée, elle est inspirée des tablettes tactiles avec par exemple des widgets sur l'écran d'accueil, que l'on peut personnaliser. Le système profite de mises à jour à distance via le cloud et d'une commande vocale avec un assistant personnel qui répond aux questions, obéit à des ordres. L'écran de l'instrumentation est en revanche petit.

Habitabilité généreuse et coffre bien pensé

En bonne berline Citroën, la C5 X met le paquet sur le confort. Cela passe d'abord par des sièges moelleux, avec un matelassage spécifique façon surmatelas. L'habitabilité est généreuse, grâce à un grand empattement de 2,79 mètres. L'espace aux jambes à l'arrière est royal. On apprécie aussi la luminosité à bord, renforcée par le toit ouvrant panoramique.

Le confort, c'est aussi la présence des suspensions à butées hydrauliques progressives. Nouveauté de la C5 X : ces suspensions deviennent pilotées avec la version hybride. Avec trois modes de fonctionnement, le pilotage renforce l'efficacité du travail des suspensions, notamment en virage, afin de toujours plus se rapprocher de l'effet tapis volant. Les vitres feuilletées participeront à l'isolation phonique.

De l'univers du break, on retrouve le coffre spacieux et bien pensé. La capacité de chargement est de 545 litres, le volume maximal est de 1 640 litres. L'accès est large, le seuil est bas, avec un plancher doté de rails au niveau de l'ouverture, sans rebord. Les parois rectilignes facilitent le chargement. Lorsque la banquette est rabattue, on obtient une zone quasiment plate. Le hayon électrique peut avoir la fonction mains libres. En revanche, il est dommage de ne trouver aucune astuce pratique qui sort du lot dans la catégorie et qui aurait fait la différence.

De l'hybride rechargeable mais pas de diesel

La C5 X fera le plein de technologies, avec par exemple la vision 360°, la détection d'un danger en marche arrière ou le Highway Driver Assist, un assistant à la conduite semi-autonome de niveau 2 qui combine le régulateur de vitesse actif et le maintien dans la voie. Nouveauté chez Citroën : l'Extended Head Up Display, un affichage tête haute d'un nouveau genre. Les informations sont comme projetées en amont de la voiture, façon réalité augmentée.

Cette C5 X nous est présentée avec une motorisation hybride rechargeable de 225 ch. On peut faire une cinquantaine de km en électrique. Le nouveau bloc hybride de 180 ch (inauguré par la 308) pourrait suivre. La voiture sera aussi disponible avec des moteurs thermiques classiques essence (ce devrait être les PureTech de 130 et 180 ch), avec d'office une boîte automatique. Mais il n'y aura pas de moteur diesel.

Avec son concept décalé et son accent mis sur le confort, cette C5 X est une parfaite incarnation de la familiale selon Citroën. Mais cette originalité, avec le fait qu'elle hésite entre deux catégories, est un pari risqué. La marque n'avait sûrement pas d'autre choix pour attirer l'attention dans une catégorie où les constructeurs généralistes sont à la peine. Uniquement produite en Chine, son marché prioritaire, la C5 X sera disponible à la commande à la rentrée. Elle arrivera sur les routes début 2022.